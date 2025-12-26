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História

Quem foi a primeira pessoa a pular de paraquedas?

Surpreendentemente, ela sobreviveu ao salto de 900 metros de altura.

Por Maria Clara Rossini 26 dez 2025, 14h00
Imagem de um paraquedista deslizando entre nuvens.
 (GFerreiraJr/Getty Images)
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Quem foi a primeira pessoa a pular de paraquedas? Priorizar nos meus resultados Google

A primeira pessoa a pular de uma altura considerável foi o francês André-Jacques Garnerin – e, sim, ele sobreviveu. Em 22 de outubro de 1797, em Paris, ele embarcou em uma cesta de balão de ar acoplada a um paraquedas feito de tecido. Ao atingir 900 metros de altitude, Garnerin cortou a corda que ligava a cesta ao balão e deixou o paraquedas fazer seu trabalho.

Ilustração com o diagrama do paraquedas desenvolvido pelo francês André-Jacques Garnerin.
(Reprodução/Domínio Público)

O feito foi assistido por uma multidão no Parc Monceau, na capital francesa. Entre os espectadores estava a jovem Jeanne Labrosse, que desenvolveu um interesse enorme pelo esporte (e pelo atleta). Ela virou aluna de balonismo de Garnerin, e em 1799 se tornou a primeira mulher a saltar de paraquedas. Dois anos depois, os pioneiros casaram entre si.

O casal foi o primeiro a usar um paraquedas sem estruturas rígidas, feito apenas com tecido. Antes deles, no entanto, outros inventores se aventuraram com protótipos que continham um “esqueleto” de madeira, semelhante a sombrinhas.

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O homem que cunhou o termo “paraquedas” foi Louis-Sébastien Lenormand. Ele saltou de uma torre do Observatório de Montpellier em 1783, usando uma estrutura que lembrava um guarda-chuva. Para ele, o paraquedas poderia ser usado para pular da janela de um edifício em chamas. Mal sabia ele que sua invenção seria usada por caçadores de adrenalina.

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Apesar do termo paraquedas ter surgido no século 18, a ideia de usar uma estrutura para amortecer a queda existe há mais tempo. Um dos rascunhos mais conhecidos é o de Leonardo da Vinci, datado de 1485. Em seus cadernos, o renascentista descreve um equipamento com estrutura de pirâmide e sete metros de largura. O desenho, no entanto, não foi testado na época.

Abaixo, conheça outros pioneiros dos ares.

Ilustração, em fundo branco, de uma pessoa dentro de um cesto voando num balão.
(Rafaela Sales/Superinteressante)
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O voo de balão foi testado inicialmente com animais. Em 1783, Jean-François de Rozier se tornou o primeiro homem a voar dessa forma.

Ilustração, em fundo branco, de uma pessoa voando de asa delta.
(Rafaela Sales/Superinteressante)

A asa-delta teve diversos protótipos no século 19. Otto Lilienthal desenvolveu e testou 16 deles entre 1891 e 1896 – até morrer em um dos voos.

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Ilustração, em fundo branco, de um uma pessoa pulando de uma plataforma.
(Rafaela Sales/Superinteressante)

O bungee jumping foi inspirado por um rito de passagem dos povos locais de Vanuatu. O primeiro a pular de forma recreativa foi David Kirke, em 1979.

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Pergunta de Carol Fioratti, São Paulo (SP)

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TAGS:
balão
paraquedas
paraquedismo
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