Se gêmeas engravidassem do mesmo homem, os bebês nasceriam iguais?

Não. Gêmeas univitelinas têm genomas idênticos, de maneira que filhos delas com o mesmo homem seriam equivalentes a irmãos comuns, filhos de um casal só. O pulo do gato é entender por que irmãos nascem diferentes mesmo sendo filhos do mesmo pai. É o seguinte: todos nós temos dois de cada cromossomo.

Ao fazer um bebê, só podemos mandar um deles – o par será fornecido pelo outro membro do casal. Para garantir que nunca saiam dois bebês iguais, um processo chamado recombinação embaralha partes de cada um de seus cromossomos para fazer um só – que vai a bordo do espermatozoide ou óvulo. Assim, cada bebê é um combinação inédita de metade dos genes de cada membro do casal.

Pergunta de @cjsegatelli, via Instagram