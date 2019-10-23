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Ciência

Se gêmeas engravidassem do mesmo homem, os bebês nasceriam iguais?

Não, graças a um processinho chamado "recombinação".

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2019, 11h01
 (Marlon Tenório/Superinteressante)
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Se gêmeas engravidassem do mesmo homem, os bebês nasceriam iguais? Priorizar nos meus resultados Google

Não. Gêmeas univitelinas têm genomas idênticos, de maneira que filhos delas com o mesmo homem seriam equivalentes a irmãos comuns, filhos de um casal só. O pulo do gato é entender por que irmãos nascem diferentes mesmo sendo filhos do mesmo pai. É o seguinte: todos nós temos dois de cada cromossomo.

Ao fazer um bebê, só podemos mandar um deles – o par será fornecido pelo outro membro do casal. Para garantir que nunca saiam dois bebês iguais, um processo chamado recombinação embaralha partes de cada um de seus cromossomos para fazer um só – que vai a bordo do espermatozoide ou óvulo. Assim, cada bebê é um combinação inédita de metade dos genes de cada membro do casal. 

Pergunta de @cjsegatelli, via Instagram

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