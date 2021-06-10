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Ciência

Se o gelo é transparente, por que a neve é branca?

A resposta começa no gelo moído de alguns drinks – já percebeu que ele começa a esbranquiçar?

Por Maria Clara Rossini 10 jun 2021, 09h08 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Foto de um floco de neve.
 (Damian McCoig/Unsplash)
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Se o gelo é transparente, por que a neve é branca? Priorizar nos meus resultados Google

A luz solar é composta por todas as cores do arco-íris. Os objetos podem absorver ou refletir essas cores. Uma maçã, por exemplo, reflete o vermelho e absorve as outras. O carvão absorve todas as cores e não reflete nenhuma, por isso é preto. Um objeto é branco quando reflete todas as cores sem absorver nenhuma. Finalmente, a luz pode passar direto por um objeto, o que o torna transparente.

Um cubo de gelo é quase transparente, mas reflete alguma luz, principalmente nos vértices e arestas. Caso contrário, seria impossível vê-lo. Já pensou quantas pessoas se engasgariam sem querer bebendo refrigerante?

A neve, por sua vez, é formada por minúsculos cristais de gelo, os flocos de neve. Sozinhos, são transparentes. Mas eles têm muitos cantinhos irregulares – muitos vértices e arestas que refletem a luz para todos os lados. É por isso que a maçaroca de flocos, vista toda junta, é branca.

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Se você olhar cada floco de neve individualmente (que formam os padrões bonitos que vemos em desenho americano), vai ver que eles são transparentes como o gelo. 

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O mesmo princípio se aplica ao gelo moído usado em alguns drinks, ou a vidro estilhaçado. Uma janela é transparente enquanto está intacta, mas basta dar uma marretada nela para ver os estilhaços brancos no chão. Cada um dos cacos é transparente se for visto de perto, mas juntos formam um monte branco.

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Pergunta de @rafaela_salloun, via Instagram.

Fonte: Márcia Barbosa, pesquisadora da UFRGS.

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TAGS:
Água
física
gelo
neve
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