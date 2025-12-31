Por que o texto das revistas é diagramado em colunas curtas, e não linhas maiores?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Para tornar a leitura mais agradável – e para combinar com o estilo de texto da Super.

Linhas muito longas cansam os olhos. Mas linhas muito curtas também não são legais. O importante, então, é buscar um equilíbrio. É por isso que toda publicação possui um projeto gráfico – manual que orienta o trabalho de designers e diagramadores.

O projeto gráfico da Super traz os cálculos de todos os espaços (entre linhas, entre palavras e entre colunas), que levam em conta as fontes tipográficas da revista. “Tudo para evitar o ‘ninho de rato’ – um texto justificado, mas cheio de buracos porque as palavras não cabem na linha”, diz Juliana Krauss, nossa diretora de arte.

O tamanho das colunas, vale dizer, é só um dos vários elementos que tornam uma página mais ou menos legível. As nossas fontes têm serifa – “perninhas” que esticam o comprimento das letras e tornam a leitura mais fluida (as serifas criam um guia para o seu olho, para que você não se perca entre as linhas). Também é preciso levar em conta o contraste do papel para que a luz não cause muito reflexo.

Hoje, a Super tem três tamanhos de coluna. A Juliana explica por quê: “Como a revista fala sobre assuntos muito diversos, de Império Romano à física quântica, ter alternativas nos ajuda a marcar, visualmente, a mudança de uma matéria para outra ao folhear a revista.” Além disso, as colunas precisam combinar com os (vários) elementos visuais que aparecem na revista: legendas, números, imagens e infográficos. É bom ter opções de layout.

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Não foi sempre assim, claro. As possibilidades gráficas dependem da tecnologia disponível na época. No começo da Super, nos anos 1980, as páginas ainda eram diagramadas no papel, recortando e colando colunas – por isso, o layout era mais quadradão. Com a evolução dos softwares de edição, foi possível pensar em arranjos diferentes.

Pergunta de @weiglergodoy, via Instagram

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