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Ciência

Um ovo pode dar pintinhos gêmeos?

Pode sim – mas raramente os dois bebês sobrevivem.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 mar 2021, 16h17 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Ilustração de dois pintinhos saindo do mesmo ovo.
 (Luiza Simão/Superinteressante)
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Pode sim. Ovos com gema dupla são raros, mas existem. É provável que você já tenha quebrado algum na hora de fazer bolo (o Oráculo sente muito se a receita pedia um ovo só – a natureza prega peças). Essa anomalia acontece, em média, uma vez a cada mil ovos. Se você quiser gema tripla, um em 25 milhões. Caso os gametas femininos em cada uma das gemas tivessem sido fecundados, o ovo daria origem a dois pintinhos.

Existem galinhas com propensão genética a gerar gemas duplas, e algumas granjas as selecionam artificialmente. A empresa britânica Marks & Spencer pesca ovos de gema dupla na linha de produção e vende caixas com 6 unidades por £ 2,65 – R$ 16,70. 

Ovos com gema dupla são maiores, mas mesmo assim é comum que os pintinhos gêmeos não sobrevivam: o ovo é apertado e eles precisam disputar a mesma clara e a mesma câmara de ar. Caso ambos consigam nascer, eles terão deficiências e um peso bem inferior ao normal. Os gêmeos, nesse caso, não são univitelinos: cada um se forma a partir de um óvulo diferente.

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Pergunta de @nkzmeu, via Instagram.

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Fonte: Walbens Benevides, professor adjunto de ciências avícolas da UECE.

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TAGS:
Caixa de Ovos
galinha
gêmeos
Ovos
pintinho
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