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Os bastidores das capas, matérias e infográficos da Super, contados pela equipe de arte da revista.
Sociedade

Tripulação, decolagem autorizada!

Já se perguntou como funciona um fechamento da Super? Nosso produtor gráfico conta os bastidores da revista.

Por Anderson C.S. de Faria 17 jul 2026, 14h00 | Atualizado em 17 jul 2026, 16h07
Duas folhas de papel sobre uma mesa de madeira clara, com canetas coloridas. Uma folha é um layout de revista com o título SUPER 487 e caixas numeradas de 1 a 67, indicando seções como CAPA, PRIMEIRA PÁGINA e ORÁCULO. A outra folha, parcialmente sobreposta, tem o título SUPER 487 • MAIO 26 e uma lista de tópicos manuscritos, como MATÉRIA DE CAPA, ANIMAIS MIGRATÓRIOS e ÓCULOS DALTONISMO, alguns com um V de verificado. Três canetas marca-texto, azul, amarela e rosa, estão sobre a folha com a lista. Ao fundo, um pedaço de uma revista com a palavra SUPER em vermelho e um item azul com estrelas brancas, semelhante a uma luva de torcida, é visível.
 (Anderson C.S. de Faria/Superinteressante)
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Tripulação, decolagem autorizada! Priorizar nos meus resultados Google

A icônica frase do título desse texto, que ouvimos antes de decolar, tem um paralelo com o envio da Superinteressante para a gráfica, a etapa final da produção da revista.

Assim como num avião, fazemos um rigoroso checklist. Um texto de Super é lido diversas vezes durante o processo. Primeiro pelo próprio autor, depois pela revisora profissional (duas vezes, só para garantir) e, por fim, vem uma leitura final, feita de preferência por outro jornalista.

A equipe de arte também faz o seu pente fino. Não à toa, utilizo um recurso do InDesign chamado “preflight”. Essa ferramenta me permite antever problemas técnicos de impressão que certamente explodirão na gráfica. 

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Geralmente, páginas lindamente diagramadas e ilustradas escondem problemas técnicos que comprometem a qualidade da impressão. Sofremos de uma espécie de cegueira temporária depois de muito tempo trabalhando no mesmo arquivo. Somos enganados pelos nossos próprios olhos. O erro está lá na nossa frente, mas não o enxergamos. É nesse momento que eu entro em campo com minhas habilidades: olhos de águia, conhecimento técnico, artístico e leitura dinâmica. Conhecimentos gerais e enciclopédicos também valem.  

Como você já deve ter deduzido, o material impresso também precisa seguir regras. Ignorá-las é tragédia anunciada. Cada arquivo tem suas peculiaridades, e muitas coisas podem ser salvas no dia de fechamento de gráfica. Sendo assim, divido o processo em três checklists: o técnico, o artístico e a leitura dinâmica.

Seis jovens adultos, sorriem enquanto trabalham juntos em um escritório moderno.
Parte da equipe da Super durante um fechamento. (Superinteressante/Arquivo pessoal)
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Checklist técnico

Existem muitas variáveis e macetes na área gráfica que não cabem nesse texto. Segue abaixo um guia básico para quem é da área:

  • Conferir as fontes instaladas. 
  • As cores devem estar sempre em perfil de impressão CMYK – ou cores Pantone®, se você tiver um projeto especial e grana.
  • As imagens devem estar no perfil de cor acima e ter 300 dpis. Fica um alerta: não adianta ter 300 dpis se o original for ruim.
  • A somatória das cores (TAC) não deve exceder o limite permitido, por conta da absorção de tinta no papel. Cada um tem o seu limite – o nosso classudo papel poroso Ivory Bulk tem um TAC menor que o tradicional papel couchê.
  • Para um lindo acabamento e para evitar um filete branco nas bordas das páginas, aplicamos uma sangria de 5mm.
  • Enriquecemos grandes áreas pretas aplicando o Neutral rich black.
  • O texto corrido deve estar em Preto 100% com overprint, mas muitas vezes desafiamos a habilidade do impressor enviando em mais de uma cor. 

Checklist artístico

A identidade visual da revista deve ser preservada. Nessa fase, confiro a organização das seções, numeração das páginas, fontes do projeto gráfico e suas hierarquias, quebra de textos, alinhamentos, cores, vinhetas, QR Codes, códigos de barra, preço e número da edição. Sempre creditamos fontes de informações, fotógrafos e ilustradores.

Em situações muito adversas, é possível fazer uma “licença poética” na identidade visual, mas, como não é a regra, ela precisa estar bem justificada. 

Duas vitrines, de uma banca de jornal, de vidro exibem revistas. A vitrine maior à direita mostra três edições da revista Super Interessante e um da Quatro Rodas. A banca menor à esquerda vê-se um Guia ENEM 2026 e Copas. O chão de cimento está molhado, e um carro prateado passa ao fundo.
Por detrás da vidraça, dedicação e um mar de conhecimento. (Anderson C.S. de Faria/Superinteressante)
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Leitura dinâmica

Quando o arquivo está liberado, apesar de o texto chegar redondinho, faço minha leitura dinâmica no PDF gerado. Às vezes, pego uma quebra de texto que pode ficar mais bonita; raramente noto um problema de informação. Privilégio meu e da revisora Bianca: ler a Super antes mesmo de chegar às bancas. Yeah!

Para facilitar meu trabalho conto com a ajuda do meu amigo de longa data: o Censhare. Ele é um aplicativo especializado em produção editorial onde organizamos a edição, geramos os PDFs e gerenciamos um acervo.

O checklist é a nossa última chance de salvar um bom trabalho e minimizar erros antes da impressão. Por isso, o PDF ainda passa por mais um crivo: o da Diretora de Arte Juliana Krauss. Pois é, somos exigentes e sem preguiça. Sempre que preciso, geramos um novo arquivo.  

Grupo de nove pessoas sorrindo para a câmera em um ambiente interno com mesas e cadeiras ao fundo. Todos parecem felizes e descontraídos.
Parte da equipe da Super no fechamento da edição de julho de 2026. (Superinteressante/Arquivo pessoal)
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Ao meu ver, apontar os erros não significa julgamento, mas sim, livramento. Depois que a revista está impressa, é preciso saber conviver, para o resto da vida, com eles.

Certa feita, garimpando num sebo no centro de São Paulo, me deparei com uma antiga edição de Super que enviei para a gráfica. E reencontrei um desses erros me dizendo: “Oi, lembra de mim? Eu ainda estou aqui!”.

Sem drama, sei que estou exagerando. A esmagadora maioria dos erros são imperceptíveis para maioria dos leitores. Sinceramente, uma revista ou livro sem um erro sequer não passa de utopia, mas se no fechamento você encontrar um erro, por menor que seja, corrija e gere um novo PDF. O “você” do futuro agradecerá.

Quatro pessoas sorrindo, duas à frente fazendo um coração com as mãos, e duas ao fundo, completando o formato, são refletidas na tela de um computador com fundo de imagem da Terra
Parte da equipe de arte da Super. Da esquerda para a direita: Anderson Faria (produtor gráfico), Camila Leite (designer), Rafaela Reis (designer) e Juliana Krauss (diretora criativa). (Superinteressante/Arquivo pessoal)
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Apesar de tanta disciplina, o clima na redação é sempre animado. Depois de tantos anos de estrada, em dezenas de redações, centenas de publicações e milhares de páginas, posso dizer que essa é a turma mais unida com quem já trabalhei. Sempre nos mimamos com guloseimas – já tivemos a fase jujuba e a fase broa de milho. Iguarias mineiras e os bolos de diversos sabores também costumam aparecer por aqui. E quando dá tempo, saímos para tomar uma cerveja. Sabe como é, o fechamento tem hora pra começar, mas não tem hora pra acabar. Um time unido faz toda a diferença no dia a dia. Para enviar um PDF para gráfica, é imprescindível.

Confesso que nutro um romantismo com minha profissão, com nossas publicações e de outras editoras também – tenho muitas delas em casa. Hoje, quero ver o brilho nos olhos dos leitores. Amanhã, espero que as sociedades do futuro fiquem fascinadas com o que temos feito. A sensação sempre foi de imenso orgulho. Fazer parte da indústria cultural, da difusão do conhecimento, ver a revista na banca, publicar tudo no site e saber que eu estive lá.

O mundo mudou, é verdade, mas contrariando os gurus do apocalipse do impresso, enviamos mais uma edição da Super para a gráfica. 

Redação, impressão autorizada! Desejamos a todos uma boa leitura.

Anderson Faria se divide entre a produção gráfica e a diagramação há 27 anos. É desenhista industrial formado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Já atuou na Editora Abril para os selos Marvel, DC Comics, Disney, Recreio, Guia 4Rodas, National Geographic, Claudia, Gloss, Nova, ELLE, Casa Claudia, Mundo Estranho, Exame, Bizz, Aventuras na História, Vida Simples, Bons Fluídos, Capricho, Você RH, Guia do Estudante e na nossa querida Superinteressante. No seu tempo livre faz de tudo um pouco, mas gosta mesmo é de praticar exercícios físicos, ouvir e tocar Elvis e cuidar da família.

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