A ciência de uma bicicleta

A ideia não deve ter parecido muito boa no início: por que se equilibrar sobre só duas rodas? Mesmo assim, o conde francês Mede de Sivrac, no final do século 18, se dispôs a alinhar duas rodas sob uma trave de madeira. A pessoa sentava, colocava o pé no chão e dava impulso. Por isso (e também pela ausência de freio e guidão, claro), o brinquedo de Sivrac era bem perigoso. Só que as pessoas entraram na brincadeira. Não foi à toa: a bicicleta é o meio de transporte terrestre que gasta menos energia para se deslocar.

PNEU

A principal função é amortecer os choques. Os primeiros ciclistas sacolejaram sobre rodas de madeira recobertas por couro ou borracha até 1888, quando o escocês John Dunlop inventou os pneumáticos. Em 1891, para facilitar a troca de pneus furados, os franceses Edouard e André Michelin criaram a versão removível

QUADRO

No início, o usuário sentava no quadro. O passo seguinte foi colocar um banco sobre a enorme roda dianteira para poder impulsionar melhor o pedal. Só em 1874 foram testados os primeiros quadros feitos de tubos de ferro ou madeira. A partir dos anos 1990, eles passaram a ser feitos de materiais leves como alumínio, titânio ou fibra de carbono

GUIDÃO

Até 1817, nenhuma bicicleta tinha controle. O ciclista só seguia em linha reta – se desse sorte. Isso porque cabe ao guidão grande parte do equilíbrio da bicicleta. Virando para os lados, o ciclista consegue se manter sempre sobre o centro de gravidade, e não cai. Uma vez com velocidade, a roda da bicicleta tende a se manter na posição vertical e a se alinhar em relação ao quadro, evitando a queda

CORRENTE

No século 15, Leonardo da Vinci criou projetos de correntes e transmissão, para uso em poços, por exemplo. Mesmo assim, a transmissão aplicada à roda traseira só nasceu em 1880. Na década seguinte, surgiu a última grande inovação em bicicletas até a década de 1990: o sistema de marchas

PEDAIS

Surgiram só em 1839, quando o escocês Kirkpatrick MacMillan criou um sistema no qual duas alavancas iguais a estribos eram ligados por traves à roda traseira e empurravam a bicicleta. Ganhou uma corrida contra uma carroça e entrou para a história como o inventor da bicicleta. Pedais como os de hoje só foram nascer em 1855, e mesmo assim ligados à roda da frente

RODA

No século 19, a tração das bicicletas era dianteira. Cada volta nos pedais gerava apenas uma volta nas rodas. A solução para se deslocar com o mínimo de pedaladas foi fazer rodas gigantes, o que tornava o veículo bem perigoso. As rodas só ficaram do mesmo tamanho em 1868, quando a tração passou para a traseira