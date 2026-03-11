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Introdução Apesar de serem minoria, os canhotos persistem na evolução. Uma nova pesquisa revela que eles tendem a ser mais competitivos que os destros, oferecendo uma vantagem comportamental em situações de disputa e ajudando a desvendar o mistério por trás da “canhotice”.

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A lateralidade cerebral determina qual hemisfério controla a mão dominante, sendo o direito predominante em canhotos. Canhotos representam cerca de 10% da população, e sua persistência na evolução é um mistério científico. Nova pesquisa italiana sugere que canhotos são mais competitivos que destros, uma característica que pode ter lhes conferido uma vantagem evolutiva. Essa vantagem não se manifesta em superioridade motora, mas em aspectos comportamentais ligados à competição. O estudo desmistifica a ideia de que canhotos possuem habilidades físicas excepcionais, focando na inteligência comportamental.

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A maioria das pessoas é destra. Os canhotos representam pouco mais de 10% da população – um número baixo, mas que se mantém relativamente estável ao longo do tempo. O que define qual é a mão dominante é a lateralidade cerebral, ou seja, qual lado do cérebro exerce maior controle sobre o corpo.

Funciona assim: em canhotos, o hemisfério direito tende a ser predominante; em destros, o hemisfério esquerdo. Como as vias motoras e sensoriais se cruzam no sistema nervoso, cada hemisfério controla o lado oposto do corpo. Essa característica começa a ser definida ainda na gestação e se estabiliza nos primeiros anos de vida.

Mas, em um mundo dominado por destros, por que uma minoria desenvolve preferência pela mão esquerda? Este ano, pesquisadores da Universidade de Chieti-Pescara, na Itália, encontraram uma nova peça desse quebra-cabeça: canhotos tendem a ser mais competitivos do que destros e, talvez, isso possa ajudar a explicar por que a característica persistiu ao longo da evolução.

A conclusão apoia a chamada teoria da Estratégia Evolutivamente Estável, segundo a qual certas características são mantidas ao longo do tempo porque oferecem algum tipo de vantagem contextual. Nesse caso, a predominância de destros favorece comportamentos de cooperação (como aprender observando outras pessoas), enquanto a canhotice traz uma vantagem valiosa em situações de competição.

A pesquisa, publicada na revista científica Scientific Reports, começou com um grupo de mais de 1.100 pessoas que responderam a um questionário online sobre preferência de mão. A partir dessas respostas e de dados sobre personalidade e características psicológicas, os pesquisadores calcularam o quociente de lateralidade (QL), uma medida que quantifica a preferência motora de cada indivíduo.

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Com base nesse índice, foram selecionadas 483 pessoas com forte dominância da mão direita e 50 com forte dominância da mão esquerda. Esses participantes responderam a novos questionários sobre hipercompetitividade, ansiedade, depressão e traços de personalidade.

Na próxima etapa, 24 pessoas de cada grupo participaram de um teste final: encaixar, usando apenas uma mão, nove pinos em um tabuleiro o mais rápido possível.

Combinando todos os resultados, os pesquisadores observaram que canhotos apresentavam níveis mais altos de competitividade e que os destros eram mais propensos a evitar disputas por ansiedade, em comparação com os canhotos.

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A destreza física, por outro lado, não mostrou diferenças significativas. 11 dos 24 destros foram mais rápidos que os canhotos no teste de pinos. Ou seja: canhotos não têm superioridade motora.

Em alguns esportes, como o tênis e a esgrima, há uma proporção mais alta de canhotos em relação a população geral. Entretanto, estudos apontam que a prevalência desse padrão em esportes de competição 1×1 pode ter a ver com a falta de costume dos competidores com os movimentos espelhados dos canhotos.

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