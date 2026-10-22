Por que os cães abanam o rabo?

O ato de abanar o rabo é quase sempre percebido pelos tutores como um sinal de felicidade. Afinal, esse é um dos gestos mais associados à alegria e à amizade entre humanos e cachorros. Mas esse movimento familiar esconde mais sentimentos do que felicidade.

Dependendo da situação, um simples abanar de cauda pode revelar emoções inesperadas e transmitir sinais que passam despercebidos até aos tutores mais atentos. Afinal, o que os cães estão tentando nos dizer quando balançam o rabo?

Os cachorros usam a cauda como uma forma de se comunicar tanto com os humanos quanto com outros cachorros. Isso porque as vocalizações (latidos, rosnados e afins) têm capacidade limitada de transmitir sentimentos – e por isso a linguagem corporal também é importante. Alguns especialistas sugerem que a cauda é, para a comunicação do cão, similar aos gestos manuais que os humanos fazem quando falam.

Não somos os únicos: primatas também têm “animais de estimação”

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Confira algumas sinalizações feitas pelos cães com a cauda:

Cauda ereta → dominância

Cauda horizontal → neutralidade

Cauda abaixada → submissão

Cauda abanando rapidamente → empolgação

Cauda abanando lentamente → dúvida, sentimentos conflitantes

Cauda em movimentos circulares → extrema felicidade

Os cães costumam abanar mais o rabo quando um humano está presente, o que sugere que o ato de abanar o rabo pode funcionar como um sinal de que o animal quer alguma coisa. O abanar da cauda também acontece em resposta a estímulos não sociais, como comida, ventiladores e sacolas plásticas. Nessas situações, acredita-se que o movimento da cauda indique emoções positivas e empolgação.

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Um fato curioso sobre o abanar do rabo é que os cães representam emoções diferentes dependendo do lado para o qual balançam. Um abanar para a direita (ativado pelo hemisfério esquerdo do cérebro) está mais associado a emoções positivas. Já um abanar para a esquerda (ativado pelo hemisfério direito) está mais associado a estímulos que levam o cão a recuar, como situações de agressividade ou encontros com cães maiores.

Estudos mostram que os lobos não abanam o rabo com tanta frequência quanto os cães, e que os filhotes de cachorro começam a abanar o rabo em uma idade mais precoce do que os filhotes de lobo. Isso pode ser um sinal de que a resposta humana foi importante na evolução canina: como nós costumamos reagir ao abano da cauda, os cães podem ter evoluído para melhorar esse comportamento. Afinal, era importante obter o cuidado humano desde a primeira idade.

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Uma pesquisa recente sobre a ciência do abanar de cauda, ​​feita pela Universidade de Turim (Itália), sugere que os seres humanos podem ter (conscientemente ou não) selecionado domesticar os cães que mais abanam a cauda. O motivo: nós reagimos à natureza rítmica desse movimento da mesma forma que reagimos às batidas na música.

Entre os cachorros, o balançar da cauda pode ser visto à distância, o que permite que eles se comuniquem sem que estejam próximos. Manter esse espaço é importante para minimizar conflitos.

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