Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Comportamento

Por que os cães abanam o rabo?

Felicidade é só uma das mensagens que esse ato pode comunicar.

Por Victor Bianchin 22 out 2026, 07h00
Cachorro branco com manchas marrons e pretas, em pose de brincadeira, com a cauda abanando e a língua para fora, sobre fundo azul
 (./Reprodução)
Continua após publicidade
Por que os cães abanam o rabo? Priorizar nos meus resultados Google

O ato de abanar o rabo é quase sempre percebido pelos tutores como um sinal de felicidade. Afinal, esse é um dos gestos mais associados à alegria e à amizade entre humanos e cachorros. Mas esse movimento familiar esconde mais sentimentos do que felicidade.

Dependendo da situação, um simples abanar de cauda pode revelar emoções inesperadas e transmitir sinais que passam despercebidos até aos tutores mais atentos. Afinal, o que os cães estão tentando nos dizer quando balançam o rabo?

Os cachorros usam a cauda como uma forma de se comunicar tanto com os humanos quanto com outros cachorros. Isso porque as vocalizações (latidos, rosnados e afins) têm capacidade limitada de transmitir sentimentos – e por isso a linguagem corporal também é importante. Alguns especialistas sugerem que a cauda é, para a comunicação do cão, similar aos gestos manuais que os humanos fazem quando falam. 

Não somos os únicos: primatas também têm “animais de estimação”

Continua após a publicidade

Confira algumas sinalizações feitas pelos cães com a cauda:

Siga
  • Cauda ereta → dominância
  • Cauda horizontal → neutralidade
  • Cauda abaixada → submissão
  • Cauda abanando rapidamente → empolgação
  • Cauda abanando lentamente → dúvida, sentimentos conflitantes
  • Cauda em movimentos circulares → extrema felicidade

Os cães costumam abanar mais o rabo quando um humano está presente, o que sugere que o ato de abanar o rabo pode funcionar como um sinal de que o animal quer alguma coisa. O abanar da cauda também acontece em resposta a estímulos não sociais, como comida, ventiladores e sacolas plásticas. Nessas situações, acredita-se que o movimento da cauda indique emoções positivas e empolgação.

Continua após a publicidade

Um fato curioso sobre o abanar do rabo é que os cães representam emoções diferentes dependendo do lado para o qual balançam. Um abanar para a direita (ativado pelo hemisfério esquerdo do cérebro) está mais associado a emoções positivas. Já um abanar para a esquerda (ativado pelo hemisfério direito) está mais associado a estímulos que levam o cão a recuar, como situações de agressividade ou encontros com cães maiores.

Estudos mostram que os lobos não abanam o rabo com tanta frequência quanto os cães, e que os filhotes de cachorro começam a abanar o rabo em uma idade mais precoce do que os filhotes de lobo. Isso pode ser um sinal de que a resposta humana foi importante na evolução canina: como nós costumamos reagir ao abano da cauda, os cães podem ter evoluído para melhorar esse comportamento. Afinal, era importante obter o cuidado humano desde a primeira idade.

Continua após a publicidade

Uma pesquisa recente sobre a ciência do abanar de cauda, ​​feita pela Universidade de Turim (Itália), sugere que os seres humanos podem ter (conscientemente ou não) selecionado domesticar os cães que mais abanam a cauda. O motivo: nós reagimos à natureza rítmica desse movimento da mesma forma que reagimos às batidas na música.

Entre os cachorros, o balançar da cauda pode ser visto à distância, o que permite que eles se comuniquem sem que estejam próximos. Manter esse espaço é importante para minimizar conflitos.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
cachorro
cauda
Mundo Estranho
site mundo estranho
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).