Por que os elevadores têm espelhos?

Nos anos 2000, o Programa do Silvio Santos exibia uma pegadinha em que passageiros inocentes entravam em um elevador cujas luzes piscavam e uma menina assustadora aparecia dentro do cubículo.

As vítimas da pegadinha, em geral, gritam e esmurram os botões, pedindo por ajuda. Se você é uma das pessoas que, por causa desse tipo de vídeo, cresceu com medo de elevadores parados ou com assombrações, saiba que os espelhos estão lá para te ajudar nas viagens.



São várias as razões para a presença de espelhos na maioria dos elevadores, sendo que as mais óbvias se relacionam com o bem-estar dos passageiros. Os elevadores podem ser pequenos e apertados, e, nesse ambiente, as viagens podem parecer muito demoradas. Em muitas pessoas, isso gera ansiedade e até claustrofobia.

O espelho reduz essas sensações de duas formas: faz o espaço parecer mais amplo e fornece uma distração instantânea. Afinal, quem nunca deu uma conferida no cabelo ou no caimento da roupa enquanto esperava as portas do elevador se abrirem?

Mas as principais razões, entretanto, são a segurança e a acessibilidade. No Brasil, a norma da ABNT 313:2007 determina os requisitos específicos para a construção e instalação de elevadores. A norma é clara: “Deve ser instalado um dispositivo que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos quando mover-se para trás ao sair do elevador.”

Não há a exigência de que o dispositivo seja um espelho, mas esta é a solução mais comum. Assim, os cadeirantes podem se movimentar e dar ré com segurança.

Existem ainda outras utilidades alegadas comumente para a presença de espelhos nos elevadores, embora existam poucas evidências científicas para apoiar essas hipóteses.

Há quem afirme que os espelhos ajudam a reduzir o vandalismo contra o elevador, já que as pessoas não gostariam de ver a si mesmas durante uma atitude reprovável. Essa é a mesma lógica que motiva a colocação de espelhos atrás de balcões de hotéis e bares: supostamente, ver a própria reflexão diminui a grosseria com os atendentes.

Também há outro aspecto de segurança mais interpessoal: em um cubículo apertado e cheio, às vezes é impossível acompanhar o comportamento de todos. O espelho no fundo permite que você acompanhe os movimentos dos outros passageiros, prevenindo roubos e agressões.

