Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Comportamento, Mundo Estranho

Qual a origem dos sete pecados capitais na Igreja Católica?

Gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja: entenda por que esses se tornaram os sete principais vícios para a Igreja Católica.

Por Da Redação 6 out 2026, 18h00
Montagem de maçã e cobra representados num livro antigo.
 (Roberto A Sanchez/iStock)
Continua após publicidade
Qual a origem dos sete pecados capitais na Igreja Católica? Priorizar nos meus resultados Google

Os sete pecados capitais não aparecem como lista na Bíblia. Eles surgiram de uma longa elaboração da espiritualidade cristã, a partir do século 4. A formulação em sete itens vem do Papa Gregório I (c. 540-604), que a apresentou nas Moralia in Job, um comentário ao Livro de Jó.

A lista tomou a forma que conhecemos com Tomás de Aquino (c. 1225-1274), que a sistematizou na Suma Teológica e passou a tratar a soberba (e não a vanglória) como o primeiro dos vícios capitais. A tradição se difundiu depois pela pregação, pela arte e por obras como a Divina Comédia, de Dante, que organiza o Purgatório segundo esses vícios.

O que significa “capital”?

A palavra vem do latim caput, “cabeça”. Chamar um vício de capital não significa que ele seja mais grave que os outros, e sim que ele é fonte de outros pecados, como uma cabeça que conduz o corpo. Por isso é preciso não confundir pecado capital com pecado mortal: este é o que rompe a relação com Deus e exige plena consciência, matéria grave e consentimento deliberado. Um vício capital pode levar a atos mortais ou veniais (perdoáveis), conforme as circunstâncias.

Em sentido estrito, esses “pecados” são vícios, isto é, inclinações habituais da alma, e não apenas atos isolados.

Siga

Os vícios e as virtudes opostas

Para cada vício, a tradição costuma indicar uma virtude que o combate: humildade (contra a soberba), generosidade (contra a avareza), castidade (contra a luxúria), paciência ou mansidão (contra a ira), temperança (contra a gula), caridade (contra a inveja) e diligência ou zelo (contra a preguiça).

Continua após a publicidade

Embora o judaísmo e outras religiões tenham seus próprios conceitos de pecado, a tradição dos vícios capitais é especificamente cristã. As Igrejas ortodoxas conservam a herança de autores anteriores, como Evágrio e Cassiano. Entre os protestantes, a lista é conhecida e muito usada culturalmente, mas não tem o mesmo estatuto doutrinal que na teologia católica.

A soberba, raiz dos vícios

Na teologia cristã, a soberba é considerada a raiz de todos os vícios, a “rainha” que os comanda. Ela consiste em colocar-se no lugar de Deus, recusando depender dele. Agostinho e Tomás de Aquino veem nela a origem da queda de Adão e Eva, que, segundo o relato de Gênesis, desobedeceram ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tentados pela promessa de “ser como Deus”.

0912_soberba_layout_site
(Paul Bradbury/Getty Images)
Continua após a publicidade

Tecnicamente, “pecado original” não é o ato de Adão e Eva, mas a fragilidade que, segundo a doutrina católica, a humanidade herdou dessa primeira desobediência.

Os outros vícios

  • Inveja: tristeza diante do bem do outro, vivido como ameaça ao próprio bem. Vai além do ressentimento pelo que o outro tem.

    Os sete pecados capitais: inveja
    (FangXiaNuo/Reprodução)

  • Ira: desejo de vingança ou de causar mal ao outro. É diferente da raiva que, em si, como emoção, não é pecado; torna-se vício quando é desordenada e desproporcional. A teologia admite até a indignação justa diante da injustiça.

    Os sete pecados capitais: ira
    (mihailomilovanovic/Getty Images)

  • Preguiça: no original, acídia, um desânimo e tédio diante dos bens espirituais, que leva a negligenciar deveres e a fugir do esforço e do compromisso. É mais que moleza física, mas também a mental e espiritual. Ela significa não querer fazer sacrifícios em prol de Deus ou de outras pessoas.

    Os sete pecados capitais: preguiça
    (Chris Stein/Getty Images)

  • Avareza: o amor e desejo pelas posses terrenas, como o dinheiro. Almejar o enriquecimento e fortuna entra nesta categoria, e leva a acumular e a recusar partilhar.

    Os sete pecados capitais: avareza
    (GSO Images/Getty Images)

  • Gula: não estamos falando de fazer uma boa refeição ou beber um vinho de vez em quando: é um apego desordenado ao prazer de comer e beber, que pode se manifestar no excesso, na avidez ou no requinte exagerado, sem necessariamente causar mal-estar.

    Os sete pecados capitais: gula
    (Jupiterimages/Getty Images)

  • Luxúria: desejo desordenado do prazer sexual. Fama e riqueza não entram aqui: pertencem à vaidade e à avareza.Os sete pecados capitais: luxúria

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas da Super a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho, assinado por Marina Motomura.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
CATOLICISMO
pecados
Redação Digital
Religião
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).