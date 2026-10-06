Qual a origem dos sete pecados capitais na Igreja Católica?

Os sete pecados capitais não aparecem como lista na Bíblia. Eles surgiram de uma longa elaboração da espiritualidade cristã, a partir do século 4. A formulação em sete itens vem do Papa Gregório I (c. 540-604), que a apresentou nas Moralia in Job, um comentário ao Livro de Jó.

A lista tomou a forma que conhecemos com Tomás de Aquino (c. 1225-1274), que a sistematizou na Suma Teológica e passou a tratar a soberba (e não a vanglória) como o primeiro dos vícios capitais. A tradição se difundiu depois pela pregação, pela arte e por obras como a Divina Comédia, de Dante, que organiza o Purgatório segundo esses vícios.

O que significa “capital”?

A palavra vem do latim caput, “cabeça”. Chamar um vício de capital não significa que ele seja mais grave que os outros, e sim que ele é fonte de outros pecados, como uma cabeça que conduz o corpo. Por isso é preciso não confundir pecado capital com pecado mortal: este é o que rompe a relação com Deus e exige plena consciência, matéria grave e consentimento deliberado. Um vício capital pode levar a atos mortais ou veniais (perdoáveis), conforme as circunstâncias.

Em sentido estrito, esses “pecados” são vícios, isto é, inclinações habituais da alma, e não apenas atos isolados.

Os vícios e as virtudes opostas

Para cada vício, a tradição costuma indicar uma virtude que o combate: humildade (contra a soberba), generosidade (contra a avareza), castidade (contra a luxúria), paciência ou mansidão (contra a ira), temperança (contra a gula), caridade (contra a inveja) e diligência ou zelo (contra a preguiça).

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Embora o judaísmo e outras religiões tenham seus próprios conceitos de pecado, a tradição dos vícios capitais é especificamente cristã. As Igrejas ortodoxas conservam a herança de autores anteriores, como Evágrio e Cassiano. Entre os protestantes, a lista é conhecida e muito usada culturalmente, mas não tem o mesmo estatuto doutrinal que na teologia católica.

A soberba, raiz dos vícios

Na teologia cristã, a soberba é considerada a raiz de todos os vícios, a “rainha” que os comanda. Ela consiste em colocar-se no lugar de Deus, recusando depender dele. Agostinho e Tomás de Aquino veem nela a origem da queda de Adão e Eva, que, segundo o relato de Gênesis, desobedeceram ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tentados pela promessa de “ser como Deus”.

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Tecnicamente, “pecado original” não é o ato de Adão e Eva, mas a fragilidade que, segundo a doutrina católica, a humanidade herdou dessa primeira desobediência.

Os outros vícios

Inveja: tristeza diante do bem do outro, vivido como ameaça ao próprio bem. Vai além do ressentimento pelo que o outro tem.

tristeza diante do bem do outro, vivido como ameaça ao próprio bem. Vai além do ressentimento pelo que o outro tem. Ira: desejo de vingança ou de causar mal ao outro. É diferente da raiva que, em si, como emoção, não é pecado; torna-se vício quando é desordenada e desproporcional. A teologia admite até a indignação justa diante da injustiça.

desejo de vingança ou de causar mal ao outro. É diferente da raiva que, em si, como emoção, não é pecado; torna-se vício quando é desordenada e desproporcional. A teologia admite até a indignação justa diante da injustiça. Preguiça: no original, acídia, um desânimo e tédio diante dos bens espirituais, que leva a negligenciar deveres e a fugir do esforço e do compromisso. É mais que moleza física, mas também a mental e espiritual. Ela significa não querer fazer sacrifícios em prol de Deus ou de outras pessoas.

no original, acídia, um desânimo e tédio diante dos bens espirituais, que leva a negligenciar deveres e a fugir do esforço e do compromisso. É mais que moleza física, mas também a mental e espiritual. Ela significa não querer fazer sacrifícios em prol de Deus ou de outras pessoas. Avareza: o amor e desejo pelas posses terrenas, como o dinheiro. Almejar o enriquecimento e fortuna entra nesta categoria, e leva a acumular e a recusar partilhar.

o amor e desejo pelas posses terrenas, como o dinheiro. Almejar o enriquecimento e fortuna entra nesta categoria, e leva a acumular e a recusar partilhar. Gula: não estamos falando de fazer uma boa refeição ou beber um vinho de vez em quando: é um apego desordenado ao prazer de comer e beber, que pode se manifestar no excesso, na avidez ou no requinte exagerado, sem necessariamente causar mal-estar.

não estamos falando de fazer uma boa refeição ou beber um vinho de vez em quando: é um apego desordenado ao prazer de comer e beber, que pode se manifestar no excesso, na avidez ou no requinte exagerado, sem necessariamente causar mal-estar. Luxúria: desejo desordenado do prazer sexual. Fama e riqueza não entram aqui: pertencem à vaidade e à avareza.

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas da Super a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho, assinado por Marina Motomura.

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