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Cultura

5 dicas de jogos de tabuleiro da Galápagos

A Galápagos é uma editora brasileira famosa por seus jogos de cartas e tabuleiro. Conheça alguns deles.

Por Afiliados Abril 9 mar 2023, 14h48
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 (Afiliados Abril/Reprodução)
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A Galápagos Jogos é uma das editoras brasileiras de maior sucesso atualmente. Criada em 2009, seu trabalho envolve traduzir e localizar jogos de sucesso no exterior (como “Exploding Kittens”) para o português – e distribuí-los no Brasil. É responsável por títulos como “Azul”, “Dixit” e “Ticket to ride”.

A Galápagos é conhecida especialmente pelo público geek. Além de distribuir diversos jogos de tabuleiro, card games e RPGs, ela também trabalha com jogos de franquias famosas, como Star Wars e Game of Thrones.

A Semana do Consumidor da Amazon, que vai de 12 a 18 de março, terá promoções de alguns títulos da editora. Confira:

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Mysterium

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Jogo cooperativo sobre um grande mistério sobrenatural que deve ser solucionado pelos jogadores. Os papéis são divididos entre os médiuns, que devem resolver o mistério, o convidado e o fantasma, que ajudam os demais com dicas.

Compre agora: Amazon - R$ 299,90

Trial By Trolley

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Jogo sobre dilemas morais e trilhos, baseado nas tirinhas de Cyanide e Happiness. O jogador assume o controle de um bondinho e deve fazer escolhas para conduzi-lo, decidindo quem vai ser atropelado pelo caminho. Jogo para maiores de 18 anos.

Compre agora: Amazon - R$ 149,90
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Concept

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Em Concept, seu objetivo é adivinhar palavras por meio da associação de ilustrações e ícones. No começo da rodada, dois jogadores escolhem uma palavra ou expressão que os demais devem adivinhar.

Compre agora: Amazon - R$ 249,90

Concept Kids

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Concept Kids segue o mesmo conceito do seu irmão mais velho. Aqui, as crianças que estão jogando devem adivinhar o animal descrito pelos ícones.

Compre agora: Amazon - R$ 199,90
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Exploding Kittens

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Aqui os jogadores compram cartas até que um deles encontre um gato explosivo, que mata aquele que o encontrou. O objetivo é desviar desse gato com alguma de suas cartas.

Compre agora: Amazon - R$ 99,90
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TAGS:
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jogos
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