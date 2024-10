5 documentários que abordam a saúde de astros de Hollywood

Super/Man (2024)

Onde ver: nos cinemas a partir de 17 de outubro.

O diretor de Superman (1978), Richard Donner, queria um famoso para viver o super-herói. O diretor de elenco, Lynn Stalmaster, porém, insistiu numa audição do novato Christopher Reeve , na época com 24 anos. O resto é história. Este doc reconta a carreira do ator, abreviada por um acidente que o deixou tetraplégico, e sua luta como ativista em prol do meio ambiente, da cultura e das pessoas com deficiência.

Still (2023)

Onde ver: Apple TV+

Por sete anos, Michael J. Fox escondeu seu diagnóstico de Parkinson, que recebeu aos 29 anos. Em 1998, após trazê-lo à tona, o ator diminuiu sua frequência no showbiz e fundou uma ONG que apoia pesquisas sobre a condição e já arrecadou US$ 2 bilhões. Aqui, o diretor Davis Guggleheim (do vencedor do Oscar Uma Verdade Inconveniente) relembra a carreira do eterno Marty McFly e mostra como ele convive com a doença.

Val (2021)

Onde ver: Amazon Prime Video

Em 2015, Val Kilmer , astro de Top Gun (1986) e Batman Eternamente (1995), descobriu um câncer de garganta. Fez quimioterapia e uma traqueostomia que comprometeu sua fala. Em 2020, lançou uma autobiografia. No ano seguinte, estrelou este doc do estúdio A24, que usa toneladas de vídeos caseiros feitos por Kilmer ao longo da vida para contar os altos e baixos do artista.

Robin Williams: Entre na Minha Mente (2018)

Onde ver: Max

Até os anos 1970, as sitcoms usavam três câmeras. Mas a atuação de Robin Williams em Mork & Mindy, cheia de improvisos, fez a produção usar uma câmera extra só para acompanhá-lo – e esse virou o padrão-ouro para gravar comédias na TV americana. Histórias como essa ilustram o talento e influência do ator, que sofria de um raro tipo de demência quando cometeu suicídio em 2014, aos 63 anos.

Faye: Entre Luzes e Sombras (2024)

Onde ver: Max

Entre os anos 1960 e 1970, uma geração de diretores modernizou o cinema americano. Foi a época da Nova Hollywood, e a atriz Faye Dunaway. esteve em vários filmes desse período, como Bonnie e Clyde, Chinatown e Rede de intrigas (pelo qual ganhou o Oscar). A sua fama de difícil, porém, a afastou dos sets nos anos seguintes. Aqui, Dunaway relembra a carreira e mostra como lidou com o diagnóstico tardio de transtorno bipolar.

