5 jogos de tabuleiro que realmente valem a pena na Black Friday da Amazon

Hoje é Black Friday. A data ocorre oficialmente na sexta-feira após o dia de ação de graças dos Estados Unidos (leia mais neste texto), mas muitas lojas estendem suas promoções. A Black Friday da Amazon começou no dia 22 de novembro e vai até o dia 2 de dezembro (segunda-feira). Abaixo, separamos alguns jogos de tabuleiro queridinhos da Super que estão na promoção este ano. Aproveite 🙂

Dixit

Dixit é um jogo de tabuleiro completamente surrealista – da forma mais literal da palavra. Nele, os jogadores recebem algumas cartas com artes surreais, bastante subjetivas e abstratas. Cada rodada exige um “narrador”, responsável por escolher uma frase, palavra ou ideia que representa uma das cartas em sua mão – sem mostrá-la para os demais jogadores.

Cada um deve escolher uma carta da sua própria mão que mais se assemelha com o título dado pelo narrador. Depois que todas as figuras são mostradas, os jogadores fazem suas apostas, tentando acertar a imagem do narrador.

É um jogo para 3 a 8 participantes e pode durar no mínimo 30 minutos. Recomendado para maiores de oito anos.

Azul

Diferente do jogo anterior, Azul é um jogo de estratégia – e de bom gosto. Nele, de 2 a 4 jogadores assumem o papel de artesãos que competem para decorar as paredes do Palácio Real de Évora. A estratégia do jogo envolve planejar bem as escolhas de azulejos para maximizar a beleza do trabalho (que é refletida nas pontuações) e garantir que nenhum recurso seja desperdiçado.

Continua após a publicidade

Ele também deve durar no mínimo 30 minutos. É recomendado para maiores de 14 anos.

Exploding kittens

O jogo, como o nome diz, é sobre gatinhos explosivos.

Ele pode ser jogado de 2 a 5 pessoas. Cada jogador começa com algumas cartas na mão, que podem ser neutras ou ter poderes. Os participantes se alternam para comprar cartas do monte central. O objetivo é não comprar a carta de gatinho explosivo. Para evitá-la, você pode usar os poderes que tem em mãos.

Continua após a publicidade

Exploding kittens é bastante divertido, sempre rende risadas entre amigos e ainda tem cartas super fofas. Ele é indicado para maiores de oito anos e uma partida dura cerca de 15 minutos.

Bang! Dice Game

Uma versão mais sofisticada de detetive. Bang é um jogo de blefe, em que cada jogador recebe uma carta com seu personagem secreto: xerife, assistente, fora-da-lei ou renegado. Xerife e assistentes devem matar os foras-da-lei, os foras-da-lei devem matar o xerife, e os renegados só querem sobreviver.

O jogo tem dados que definem as ações da rodada. Dependendo do resultado, o jogador pode atirar em outro participante, curar seus ferimentos, entre outras ações.

Continua após a publicidade

Podem jogar de 3 a 8 pessoas, e uma partida dura 15 minutos. É recomendado para maiores de oito anos.

7 Wonders Duel

Este é o jogo mais parrudo da lista. Trata-se de uma versão reduzida do clássico 7 Wonders, um dos jogos de tabuleiro mais premiados da história. Enquanto o 7 Wonders deve ser jogado de 3 a 8 pessoas, a versão Duel é feita para dois jogadores.

Nesse jogo de estratégia, as cartas representam maravilhas do mundo antigo, como a esfinge, a estátua de Zeus, os jardins suspensos da Babilônia etc. Cada jogador recebe quatro cartas, mas apenas sete maravilhas podem ser construídas. Eles devem competir por recursos para construir suas quatro maravilhas e ganhar pontos.

Continua após a publicidade

A partida dura cerca de 30 minutos. É recomendado para maiores de 10 anos.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram