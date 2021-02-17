5 lançamentos da Netflix para ficar de olho em 2021

Em 2021, a Netflix promete lançar 70 filmes – é mais do que Disney, Warner e Universal somadas. Veja o gráfico abaixo:

O anúncio foi feito em 12 de janeiro, com a ousada campanha que garante ao menos um filme por semana na plataforma. Em um vídeo de quase três minutos, diversos artistas apresentam algumas das dezenas de lançamentos. Você provavelmente já o assistiu: o comercial passou até durante o intervalo do Big Brother Brasil.

Abaixo, reunimos algumas estreias para ficar de olho. Todas entrarão no catálogo da Netflix – mas ainda não há data exata de lançamento:

Red Notice

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Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds estrelam este blockbuster de US$ 200 milhões – o mais caro já lançado pela Netflix. Na trama, a Interpol emite um alerta vermelho (red notice) para achar o maior ladrão de arte do mundo.

Blonde

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Baseado em um romance da americana Joyce Carol Oates e finalista do Prêmio Pulitzer, abordará a vida de Marilyn Monroe entre as décadas de 1950 e 1960. Ela será interpretada pela cubana Ana de Armas (Entre Facas e Segredos).

Don’t Look Up

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Dois astrônomos tentam alertar a humanidade sobre um cometa que destruirá a Terra. A comédia de Adam McKay (A Grande Aposta) impressiona pelo elenco: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, entre outros.

tick, tick…BOOM!

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Lin-Manuel Miranda é o criador de Hamilton, o maior sucesso recente da Broadway. Aqui, ele estreará na direção com um musical sobre Jon (Andrew Garfield), um garçom da Nova York dos anos 1990 que sonha virar compositor de teatro.

A Mulher na Janela

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Suspense baseado no best-seller homônimo de A.J. Flinn. Amy Adams vive uma mulher com transtorno de ansiedade que presencia um crime da janela do seu apartamento em Nova York.

O filme seria lançado em 2019 pela Fox, mas foi adiado devido à compra do estúdio pela Disney e, depois, pela pandemia. Em 2020, a Netflix adquiriu os direitos de distribuição. Confira o trailer: