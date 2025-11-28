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Cultura

5 livros de terror e suspense para você comprar na Black Friday

Se você gosta de sentir medo ou solucionar crimes, essa lista é para você.

Por Redação Super 28 nov 2025, 08h00
Montagem dos livros Matéria escura, Sobre os ossos dos mortos ,Frankenstein, E não sobrou nenhum e O Retrato de Dorian Gray.
 (Amazon/Freepik/Montagem sobre reprodução)
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5 livros de terror e suspense para você comprar na Black Friday Priorizar nos meus resultados Google

Se você gosta de livros de terror, mistério e suspense, a equipe da Super separou 5 sugestões imperdíveis para comprar na Black Friday.

Frankenstein, de Mary Shelley

Victor Frankenstein é um jovem cientista suíço que descobre um método para criar vida a partir de pedaços de pessoas mortas. O feito revolucionário, porém, logo sai do seu controle e passa a assombrá-lo. Pois é: o nome é o do criador, não da criatura, que no livro é só chamada de “monstro”, “demônio” e afins.

Frankenstein, publicado pela primeira vez em 1818, não é só um dos maiores títulos do terror, ao lado de Drácula, de Bram Stoker, e O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson: é também considerado o fundador do gênero da ficção científica.

A obra aborda temas filosóficos e políticos que dominaram a primeira metade do século 19, quando os avanços tecnológicos revolucionavam a ciência e a Revolução Industrial começava a mudar para sempre o modo de vida na Inglaterra. Mais impressionante ainda é saber que Mary Shelley escreveu esse clássico quando tinha apenas 19 anos – e que a ideia para o romance surgiu numa brincadeira entre amigos (entre eles, o famosíssimo poeta Lord Byron).

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A história acabou de ser adaptada em um filme da Netflix, com direção de Guillermo del Toro e com Jacob Elordi, Oscar Isaac e Mia Goth no elenco. Vale a pena ler antes ou depois de assistir.

Frankenstein

Imagem do livro Frankenstein: Edição original de 1818.

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Sobre os Ossos dos Mortos, de Olga Tokarczuk

Nas montanhas geladas e remotas da fronteira entre a Polônia e a República Tcheca, a professora aposentada Janina Duszejko se torna uma detetive amadora quando uma série de mortes estranhas começa a ocorrer no pacato vilarejo. A mulher acredita que os animais da região estão matando os humanos para se vingar dos caçadores e dos maus-tratos que sofrem, mas ninguém leva essa ideia a sério.

Nesse thriller da polonesa Olga Tokarczuk, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2018, a ambientação introspectiva e reflexiva é o ponto forte. A protagonista, por outro lado, é propositalmente pouco carismática.

Apesar dos assassinatos construírem o pano de fundo da história, não espere um mistério à la Sherlock Holmes ou Hercule Poirot: a narrativa é mais lenta e filosófica, com reflexões sobre a relação do homem com a natureza e o direito dos animais. 

Sobre os ossos dos mortos

Imagem do livro Sobre os ossos dos mortos.

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E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie 

Dez estranhos isolados numa ilha remota. Uma acusação que conecta todos do grupo. Um poema enigmático que parece prever o futuro. E uma série de assassinatos inexplicáveis. Qualquer um pode ser a próxima vítima, e qualquer um pode ser o assassino.

A “rainha do crime” tem um sem-fim de ótimas histórias de mistério, mas essa não é a mais conhecida à toa: o livro traz um ritmo frenético e envolvente e termina com uma das melhores reviravoltas da carreira de Agatha Christie. 

Publicado em 1939 com outro título (que foi trocado por ser considerado racista), E não sobrou nenhum é um dos livros mais vendidos da história. Repertório obrigatório para os fãs de suspense.

E não sobrou nenhum

Imagem do livro E não sobrou nenhum.

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Matéria Escura, de Blake Crouch

Uma mistura de ficção científica, suspense e thriller. Na trama, o cientista Jason Dessen, que estuda física quântica, é transportado para um universo paralelo onde sua vida é completamente diferente por causa de uma única decisão que ele tomou 15 anos antes.

A história explora conceitos reais da ciência, como a possibilidade de realidades paralelas (que explicamos nesta reportagem).

O livro é recente – foi publicado em 2016 –, mas já conquistou uma legião de fãs e foi adaptado em 2024 numa série da Apple TV.

Matéria escura

Imagem do livro Matéria escura.

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O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde

Essa preciosidade é o único romance escrito pelo irlandês Oscar Wilde. Uma primeira versão curta da história foi publicada originalmente em 1890, na revista mensal Lippincott’s Monthly Magazine. Wilde adaptou-o para romance no ano seguinte.

O livro gira em torno do aristocrata Dorian Gray, que tem seu retrato pintado por seu amigo Basil Hallward. Gray adota uma visão hedonista, acreditando que sua beleza e luxúria são as únicas coisas pelas quais vale a pena viver. O personagem faz um pacto para que sua pintura envelheça em seu lugar, enquanto permanece jovem e persegue uma vida de excessos. A obra traz reflexões sobre a busca incansável pela beleza, seu papel na sociedade e a utilidade da arte. 

O retrato de Dorian Gray

Imagem do livro O Retrato de Dorian Gray.

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TAGS:
Cultura - Livros
livros
suspense
terror
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