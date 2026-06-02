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Cultura

6 países que já disputaram a Copa do Mundo e que não existem mais

Mudanças políticas, guerras e divisões territoriais fizeram com que seleções que já participaram da Copa não existam mais. Descubra quais são.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 2 jun 2026, 20h00 | Atualizado em 3 jun 2026, 14h15
Três bolas de futebol Adidas Brazuca coloridas, com detalhes em vermelho, azul, verde e branco, sobre a grama verde de um campo, próximas a uma linha branca
 (NurPhoto/Getty Images)
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A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930, no Uruguai, cuja seleção venceu a competição naquele ano. Desde então, muita coisa mudou, tanto no futebol quanto no próprio mapa mundi.

Nos anos 1990, por exemplo, a Fifa proibiu que goleiros pegassem a bola com as mãos após um recuo intencional do time. Em 2018, foi implementado o famoso VAR (Árbitro Assistente de Vídeo). Já para a Copa de 2026, a Fifa adicionou novas regras para desestimular a “cera”, quando jogadores tentam ganhar tempo simulando faltas ou demorando em escanteios.

Mas as mudanças não aconteceram apenas dentro de campo. Ao longo desses quase cem anos de Copa do Mundo, países deixaram de existir, mudaram de nome ou se dividiram em novas nações. Por isso, alguns países que já disputaram a copa não existem mais. Confira seis: 

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  • Índias Orientais Holandesas
Bandeira da Holanda, com três faixas horizontais de igual tamanho: vermelha no topo, branca no meio e azul na base
(Reprodução/Wikimedia Commons)

As ilhas do Sudeste Asiático onde hoje é a Indonésia eram uma colônia da Holanda. A seleção participou da Copa de 1938, na França e ficou marcada como a primeira representante asiática da história do torneio. 

As Índias Orientais Holandesas disputaram apenas uma partida e foram derrotadas por 6 a 0 pela Hungria. 

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Posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a colônia, enfraquecendo o domínio holandês na região. Após a rendição japonesa e fim da guerra, em 1945, as Índias Orientais Holandesas declararam independência, iniciando um conflito com a Holanda. A independência só foi oficialmente reconhecida em 1949, e quem herdou o humilde saldo de gols foi a seleção da Indonésia.

O dia em que o Brasil ganhou de 7×1 na Copa do Mundo em 1950

  • Zaire
Bandeira verde-clara com um círculo amarelo centralizado, contendo um braço marrom-escuro erguido segurando uma tocha com chamas vermelhas esvoaçantes
(Reprodução/Wikimedia Commons)

Em 1965, a República Democrática do Congo sofreu um golpe militar liderado por Mobutu Sese Seko. Em 1971, o ditador mudou o nome do país para Zaire. O nome permaneceu até o fim do regime militar, em 1997, quando o território voltou a se chamar República Democrática do Congo.

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Zaire foi o primeiro país da África Subsaariana a disputar uma Copa do Mundo. A participação aconteceu em 1974, na Alemanha Ocidental. A campanha, porém, foi desastrosa. Eles não marcaram nenhum gol, com derrotas para a Escócia (2 a 0), Iugoslávia (9 a 0) e Brasil (3 a 0). 

O jogo contra a Iugoslávia gerou tensão política no país, e Mobutu chegou a ameaçar os jogadores da seleção. 

Uma curiosidade é que a seleção do país também chegou a disputar vagas para a Copa sob os nomes Congo Belga e Congo-Kinshasa, mas não conseguiu se classificar para o torneio nessas ocasiões. Este ano, a República Democrática do Congo se classificou para a Copa do Mundo de 2026.

  • Iugoslávia
Bandeira da Iugoslávia com três faixas horizontais: azul no topo, branca no meio e vermelha na base. Uma estrela vermelha de cinco pontas com borda amarela está centralizada sobre as faixas
(Reprodução/Wikimedia Commons)
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Localizada na Península Balcânica, a Iugoslávia surgiu após a Primeira Guerra Mundial, com a divisão do Império Austro-Húngaro. 

A seleção participou de nove Copas do Mundo: 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990 e 1998. Apesar de nunca ter conquistado o título, teve campanhas fortes e chegou duas vezes às semifinais, terminando em quarto lugar. 

Nos anos 1990, o país entrou em um processo de dissolução marcado por conflitos territoriais. Hoje, o antigo território iugoslavo corresponde a sete países: Eslovênia, Croácia, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte e Kosovo.

  • Tchecoslováquia 
Bandeira da República Tcheca, com uma faixa branca horizontal no topo, uma faixa vermelha horizontal na parte inferior e um triângulo azul apontando para a direita na lateral esquerda
(Reprodução/Wikimedia Commons)
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Assim como a Iugoslávia, surgiu após o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Austro-Húngaro. 

A Tchecoslováquia disputou oito Copas do Mundo: 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982 e 1990. O país foi vice-campeão em duas ocasiões. 

Em 1993, o território foi dividido em República Tcheca e Eslováquia. Desde então, a República Tcheca participou da Copa de 2006 e, agora, conseguiu ser classificada para a Copa do Mundo de 2026. Já a Eslováquia, disputou o torneio apenas em 2010.

  • Alemanha Oriental
Bandeira da Alemanha Oriental com três faixas horizontais: preta, vermelha e amarela. Ao centro, um emblema dourado com martelo, compasso e coroa de trigo sobre um fundo vermelho
(Reprodução/Wikimedia Commons)
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Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois países. A Alemanha Ocidental passou a ser administrada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, enquanto a Alemanha Oriental foi controlada pela União Soviética. 

A Alemanha Oriental participou de apenas uma Copa do Mundo, em 1974, justamente sediada na Alemanha Ocidental. Na ocasião, os dois países chegaram a se enfrentar em uma partida, e a Alemanha Oriental venceu por 1 a 0.

No fim, a Alemanha Ocidental conquistou o título daquela edição. Em 1990, os dois territórios foram reunificados, formando a atual Alemanha. 

  • União Soviética
Bandeira vermelha da União Soviética com martelo e foice dourados cruzados, e uma estrela dourada acima deles no canto superior esquerdo
(Reprodução/Wikimedia Commons)

O bloco socialista participou de sete Copas do Mundo: 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986 e 1990.

A União Soviética nunca conquistou o título mundial – o que evitou uma enorme dor de cabeça burocrática, já que o bloco soviético foi dividido em 15 países independentes em 1991. Imagina a discussão para decidir quem ficaria com a estrela no peito?

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