6 países que já disputaram a Copa do Mundo e que não existem mais

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Introdução Desde 1930, a Copa do Mundo não mudou apenas as regras do futebol, mas também testemunhou transformações geopolíticas gigantescas. Descubra seis países que já disputaram o torneio, como Iugoslávia, Tchecoslováquia e União Soviética, mas que hoje não existem mais no mapa-múndi. Uma fascinante viagem no tempo.

Principais Tópicos





Países que já disputaram a Copa do Mundo e foram extintos. Regras do futebol que mudaram desde a primeira Copa em 1930. Onde estão agora as Índias Orientais Holandesas e o Zaire? O legado da Iugoslávia e Tchecoslováquia no torneio. Alemanha Oriental: A história geopolítica no campo.

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A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930, no Uruguai, cuja seleção venceu a competição naquele ano. Desde então, muita coisa mudou, tanto no futebol quanto no próprio mapa mundi.

Nos anos 1990, por exemplo, a Fifa proibiu que goleiros pegassem a bola com as mãos após um recuo intencional do time. Em 2018, foi implementado o famoso VAR (Árbitro Assistente de Vídeo). Já para a Copa de 2026, a Fifa adicionou novas regras para desestimular a “cera”, quando jogadores tentam ganhar tempo simulando faltas ou demorando em escanteios.

Mas as mudanças não aconteceram apenas dentro de campo. Ao longo desses quase cem anos de Copa do Mundo, países deixaram de existir, mudaram de nome ou se dividiram em novas nações. Por isso, alguns países que já disputaram a copa não existem mais. Confira seis:

Índias Orientais Holandesas

As ilhas do Sudeste Asiático onde hoje é a Indonésia eram uma colônia da Holanda. A seleção participou da Copa de 1938, na França e ficou marcada como a primeira representante asiática da história do torneio.

As Índias Orientais Holandesas disputaram apenas uma partida e foram derrotadas por 6 a 0 pela Hungria.

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Posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a colônia, enfraquecendo o domínio holandês na região. Após a rendição japonesa e fim da guerra, em 1945, as Índias Orientais Holandesas declararam independência, iniciando um conflito com a Holanda. A independência só foi oficialmente reconhecida em 1949, e quem herdou o humilde saldo de gols foi a seleção da Indonésia.

O dia em que o Brasil ganhou de 7×1 na Copa do Mundo em 1950

Zaire

Em 1965, a República Democrática do Congo sofreu um golpe militar liderado por Mobutu Sese Seko. Em 1971, o ditador mudou o nome do país para Zaire. O nome permaneceu até o fim do regime militar, em 1997, quando o território voltou a se chamar República Democrática do Congo.

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Zaire foi o primeiro país da África Subsaariana a disputar uma Copa do Mundo. A participação aconteceu em 1974, na Alemanha Ocidental. A campanha, porém, foi desastrosa. Eles não marcaram nenhum gol, com derrotas para a Escócia (2 a 0), Iugoslávia (9 a 0) e Brasil (3 a 0).

O jogo contra a Iugoslávia gerou tensão política no país, e Mobutu chegou a ameaçar os jogadores da seleção.

Uma curiosidade é que a seleção do país também chegou a disputar vagas para a Copa sob os nomes Congo Belga e Congo-Kinshasa, mas não conseguiu se classificar para o torneio nessas ocasiões. Este ano, a República Democrática do Congo se classificou para a Copa do Mundo de 2026.

Iugoslávia

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Localizada na Península Balcânica, a Iugoslávia surgiu após a Primeira Guerra Mundial, com a divisão do Império Austro-Húngaro.

A seleção participou de nove Copas do Mundo: 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990 e 1998. Apesar de nunca ter conquistado o título, teve campanhas fortes e chegou duas vezes às semifinais, terminando em quarto lugar.

Nos anos 1990, o país entrou em um processo de dissolução marcado por conflitos territoriais. Hoje, o antigo território iugoslavo corresponde a sete países: Eslovênia, Croácia, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte e Kosovo.

Tchecoslováquia

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Assim como a Iugoslávia, surgiu após o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Austro-Húngaro.

A Tchecoslováquia disputou oito Copas do Mundo: 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982 e 1990. O país foi vice-campeão em duas ocasiões.

Em 1993, o território foi dividido em República Tcheca e Eslováquia. Desde então, a República Tcheca participou da Copa de 2006 e, agora, conseguiu ser classificada para a Copa do Mundo de 2026. Já a Eslováquia, disputou o torneio apenas em 2010.

Alemanha Oriental

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Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois países. A Alemanha Ocidental passou a ser administrada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, enquanto a Alemanha Oriental foi controlada pela União Soviética.

A Alemanha Oriental participou de apenas uma Copa do Mundo, em 1974, justamente sediada na Alemanha Ocidental. Na ocasião, os dois países chegaram a se enfrentar em uma partida, e a Alemanha Oriental venceu por 1 a 0.

No fim, a Alemanha Ocidental conquistou o título daquela edição. Em 1990, os dois territórios foram reunificados, formando a atual Alemanha.

União Soviética

O bloco socialista participou de sete Copas do Mundo: 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986 e 1990.

A União Soviética nunca conquistou o título mundial – o que evitou uma enorme dor de cabeça burocrática, já que o bloco soviético foi dividido em 15 países independentes em 1991. Imagina a discussão para decidir quem ficaria com a estrela no peito?

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