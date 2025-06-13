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Cultura

BBC anuncia nova série de Doctor Who para crianças

A produção será uma versão animada do personagem a e faz parte do plano de expansão do universo da série.

Por Manuela Mourão 13 jun 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Fotografia do Ncuti Gatwa, estrela de Doctor Who.
 (BBC/Reprodução)
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A rede de televisão BBC planeja uma nova série de Doctor Who, uma das franquias de ficção científica mais duradouras do show-biz. O canal anunciou nesta semana o desenvolvimento de uma versão animada pré-escolar, que será exibida no canal infantil CBeebies.

A nova produção, ainda sem título divulgado, promete levar o Doutor, um alienígena viajante do tempo com múltiplas encarnações, a resolver mistérios e ajudar amigos em aventuras didáticas e lúdicas, tudo adaptado para os pequenos.

“Todos são bem-vindos no CBeebies, inclusive o Doctor”,

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afirmou Patricia Hidalgo, diretora de Conteúdo Infantil e Educação da BBC, em comunicado. “Essa franquia querida entretém milhões ao redor do mundo, então é justo que o nosso público mais jovem também possa experimentar a magia e o encanto do Doctor.”

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Segundo o comunicado, o projeto será desenvolvido por uma produtora independente (ainda a ser escolhida) e não contará com a participação da Disney, que atualmente coproduz a série principal ao lado da Bad Wolf e da BBC Studios.

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O anúncio foi feito durante o Festival Internacional de Animação de Annecy, na França, onde a BBC liderou uma sessão sobre inovações em conteúdo infantil. A notícia chega em um momento de transição para a franquia principal de

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Doctor Who, que recentemente encerrou sua segunda temporada sob o comando do criador e showrunner Russell T. Davies. O ator Ncuti Gatwa regenerou e deixou a série, com a personagem de Billie Piper — ex-companheira do Doctor — assumindo um papel central em um movimento que a BBC descreveu como “misterioso”.

O spin-off animado infantil se somará a outros projetos do universo de Doctor Who (o Whoniverse), como The War Between the Land and the Sea, previsto para os próximos meses no Disney+. A nova série para crianças, no entanto, marca a primeira incursão da marca no universo pré-escolar, um movimento que reflete tendências mais amplas na indústria, onde produções gigantes como Stranger Things também preparam versões animadas de suas franquias, conforme revelado em Annecy.

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Desde sua estreia em 1963, Doctor Who teve diferentes atores interpretando o Doctor em tramas que atravessam passado, presente e futuro. A animação pode ser a porta de entrada para formar mais uma geração de whovians – os fãs aficcionados na série.

  “Esta é uma oportunidade extremamente empolgante”, disse Hidalgo, “e estamos ansiosos para receber propostas de produtoras para dar vida a este novo projeto.”

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