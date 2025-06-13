BBC anuncia nova série de Doctor Who para crianças
A produção será uma versão animada do personagem a e faz parte do plano de expansão do universo da série.
A rede de televisão BBC planeja uma nova série de Doctor Who, uma das franquias de ficção científica mais duradouras do show-biz. O canal anunciou nesta semana o desenvolvimento de uma versão animada pré-escolar, que será exibida no canal infantil CBeebies.
A nova produção, ainda sem título divulgado, promete levar o Doutor, um alienígena viajante do tempo com múltiplas encarnações, a resolver mistérios e ajudar amigos em aventuras didáticas e lúdicas, tudo adaptado para os pequenos.
“Todos são bem-vindos no CBeebies, inclusive o Doctor”,
afirmou Patricia Hidalgo, diretora de Conteúdo Infantil e Educação da BBC, em comunicado. “Essa franquia querida entretém milhões ao redor do mundo, então é justo que o nosso público mais jovem também possa experimentar a magia e o encanto do Doctor.”
Segundo o comunicado, o projeto será desenvolvido por uma produtora independente (ainda a ser escolhida) e não contará com a participação da Disney, que atualmente coproduz a série principal ao lado da Bad Wolf e da BBC Studios.
O anúncio foi feito durante o Festival Internacional de Animação de Annecy, na França, onde a BBC liderou uma sessão sobre inovações em conteúdo infantil. A notícia chega em um momento de transição para a franquia principal de
Doctor Who, que recentemente encerrou sua segunda temporada sob o comando do criador e showrunner Russell T. Davies. O ator Ncuti Gatwa regenerou e deixou a série, com a personagem de Billie Piper — ex-companheira do Doctor — assumindo um papel central em um movimento que a BBC descreveu como “misterioso”.
O spin-off animado infantil se somará a outros projetos do universo de Doctor Who (o Whoniverse), como The War Between the Land and the Sea, previsto para os próximos meses no Disney+. A nova série para crianças, no entanto, marca a primeira incursão da marca no universo pré-escolar, um movimento que reflete tendências mais amplas na indústria, onde produções gigantes como Stranger Things também preparam versões animadas de suas franquias, conforme revelado em Annecy.
Desde sua estreia em 1963, Doctor Who teve diferentes atores interpretando o Doctor em tramas que atravessam passado, presente e futuro. A animação pode ser a porta de entrada para formar mais uma geração de whovians – os fãs aficcionados na série.
“Esta é uma oportunidade extremamente empolgante”, disse Hidalgo, “e estamos ansiosos para receber propostas de produtoras para dar vida a este novo projeto.”