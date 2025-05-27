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Cultura

Os novos Harry, Rony e Hermione: conheça o trio de atores do remake de Harry Potter

Nova produção será uma série e deve estrear no final de 2026. Mais de 30 mil crianças participaram das audições para o papel dos bruxinhos.

Por Manuela Mourão 27 Maio 2025, 17h50 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Fotografia de Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout estrelam a nova série Harry Potter na HBO.
 (HBO MAX/Reprodução)
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Quase 30 anos após a estreia do primeiro livro e 25 anos após as aparições nos cinemas, Harry Potter está de volta. Nesta terça (27), a HBO anunciou os protagonistas da futura série baseada na obra de J.K. Rowling: Dominic McLaughlin interpretará Harry Potter, Arabella Stanton será Hermione Granger e Alastair Stout será Rony Weasley.

No ano passado, a produtora anunciou o início do processo seletivo em busca dos atores que interpretariam o trio de bruxinhos. Os candidatos deveriam ter de 9 a 11 anos para se adequarem às vagas. Mais de 30 mil crianças fizeram testes.

“O talento desses três atores únicos é maravilhoso de se ver, e mal podemos esperar para que o mundo testemunhe a magia deles juntos na tela”, disseram em comunicado Francesca Gardiner e Mark Mylod, os produtores executivos da série. “Gostaríamos de agradecer a todas as dezenas de milhares de crianças que fizeram o teste. Foi um verdadeiro prazer descobrir a profusão de jovens talentos que existem por aí.”

A série do bruxo mais conhecido do mundo será escrita e produzida por Gardiner. Mylod será o produtor executivo e dirigirá vários episódios da série para a HBO em associação com a Brontë Film and TV e a Warner Bros. Television. Gardiner e Mylod trabalharam em hits recentes do canal, como Game of Thrones, His Dark Materials e Succession.

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Além disso, a série tem produção executiva de Rowling, junto a Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, da Brontë Film and TV, e David Heyman, da Heyday Films, que foi o produtor executivo de todos os oito filmes de Harry Potter, lançados entre 2001 e 2011).

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Rowling detém a propriedade sobre aspectos-chave da propriedade intelectual de Harry Potter. Embora a Warner Bros. detenha os direitos do filme (e é por isso que a nova produção será realizada pela HBO, um dos braços da Warner), a autora mantém os direitos dos personagens e o controle criativo sobre como a história é desenvolvida e utilizada.

Isso significa que ela precisa aprovar quaisquer novas histórias ou adaptações de Harry Potter, além de receber uma parte dos lucros de mercadorias e acordos de licenciamento, incluindo os parques temáticos. 

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O resto de Hogwarts

Alguns outros personagens coadjuvantes já tinham sido revelados para o público. Até agora, sabe-se que o ator John Lithgow (Conclave) vai interpretar Dumbledore, Nick Frost (Chumbo Grosso) será Hagrid e Paapa Essiedu (I May Destroy You) fica com Snape. Ainda não foi anunciado quem interpretará Voldemort, o vilão principal da história.

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Quando a série de Harry Potter foi anunciada em 2023, Rowling disse que o “compromisso da HBO Max em preservar a integridade dos meus livros é importante para mim”, acrescentando que está “ansiosa para fazer parte desta nova adaptação, que permitirá um grau de profundidade e detalhes apenas oferecido por uma série de televisão de longa duração”.

“Cada temporada será fiel aos livros originais e levará Harry Potter e essas incríveis aventuras a novos públicos ao redor do mundo, enquanto os filmes originais, clássicos e adorados permanecerão no centro da franquia e disponíveis para assistir globalmente”. A série se tornará uma “série de uma década produzida com a mesma arte épica, amor e cuidado pelos quais esta franquia global é conhecida”, disse a empresa. 

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Nos últimos anos, a autora dos livros vem sendo criticada por seus comentários transfóbicos em redes sociais. Quando questionado se as opiniões de Rowling ressoavam na nova série, o diretor de conteúdo da HBO, Casey Bloys, disse recentemente no podcast The Town que “é bem claro que essas são suas opiniões pessoais e políticas. Ela tem direito a elas. ‘Harry Potter’ não está sendo secretamente infundido com nada. E se você quiser debater com ela, pode ir ao Twitter.”

A HBO não definiu uma data de estreia para a nova série de TV. Mas a aposta é que a série inicie suas gravações ainda este ano e que estreie no final de 2026 ou início de 2027.

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