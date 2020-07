Calendário de filmes 2020: confira quais estreias foram adiadas pela Covid-19

Saudades de um cineminha né, minha filha? Com exceção dos drive-ins, que estão funcionando em algumas cidades do Brasil, faz tempo que as pessoas não assistem a um filme sem ser no sofá de casa. A pandemia balançou a indústria cinematográfica, que lançou poucos longas desde o início do ano devido aos cinemas fechados ao redor do mundo.

A solução foi realizar lançamentos direto nos serviços de streaming, como aconteceu com Scooby! O Filme, a nova animação do Scooby-Doo. O filme estava marcado para estrear nos cinemas em maio, mas acabou indo direto para o Google Play, Amazon Prime Video, iTunes e outras plataformas on demand (no Brasil, a animação chega na segunda metade de julho). O mesmo aconteceu com Artemis Fowl, que deveria ter chegado aos cinemas em maio, mas estreou em junho no Disney+.

Outros estúdios ainda têm esperanças de lançar os principais filmes do ano no cinema – mesmo sem saber quando a situação vai se normalizar. Confira abaixo o calendário atualizado com as estreias para 2020 e 2021.

Mulan (21 de agosto)

Data original: 27 de março

O live action da animação clássica da Disney deveria chegar aos cinemas no fim de março, mas foi adiado para o dia 23 de julho. Porém, no final de junho, os cinemas ainda não estavam abertos, então o estúdio decidiu adiar o filme novamente para 21 de agosto. A Disney está apostando na bilheteria da China para garantir o sucesso do longa.

Tenet (27 de agosto)

Data original: 17 de julho

A maior aposta da Warner Bros para 2020 é o novo filme de Christopher Nolan. A estreia estava marcada para o dia 17 de julho, mas no meio de junho o estúdio decidiu adiar a estreia em duas semanas, para o dia 31. Depois, o filme foi novamente adiado para 12 de agosto nos EUA. No Brasil, só deve chegar duas semanas depois. A super produção aborda viagem no tempo e custou nada menos que US$ 200 milhões para ser feito. É bom garantir que o investimento valha a pena.

Os Novos Mutantes (28 de agosto)

Data original: 3 de abril

O filme da franquia X-Men já foi adiado quatro vezes, por diversas razões. Gravado em 2016, o longa estava marcado para 2018, mas foi reagendado para 2019 e depois, para o início 2020. Toda essa confusão aconteceu porque, enquanto Novos Mutantes era produzido, a Fox (que fazia os filmes dos X-Men) foi adquirida pela Disney, detentora do restante do universo Marvel.

Enquanto o acordo bilionário era firmado, Novos Mutantes permaneceu em um limbo – muita gente duvidava, inclusive, que o filme seria lançado. Antes da pandemia, o longa estava marcado para o dia 2 de abril. Até agora, não há previsão de lançamento.

Um Lugar Silencioso: Parte 2 (4 de setembro)

Data original: 18 de março

O longa por pouco não estreou antes da pandemia: todos os eventos de divulgação já haviam acontecido e, de início, ele foi adiado apenas uma semana antes da data em que ele deveria estrear. Quem assistiu ao primeiro filme sabe que o ambiente (ou melhor, o silêncio) da sala de cinema é essencial para a experiência completa.

Mulher Maravilha 1984 (1 de outubro)

Data original: 5 de junho

Quem estava ansioso para ver a heroína nas telonas também vai ter que esperar mais um pouco. O filme estava marcado para junho, mas depois foi adiado para o dia 14 de agosto. Pouco tempo depois, Tenet ocupou a data de estreia de Mulher Maravilha e, para não gerar competição de bilheteria entre os dois filmes, o segundo longa da personagem ficou marcado para outubro.

The French Dispatch (15 de outubro)

Data original: 24 de julho

O novo filme de Wes Anderson (diretor de O Grande Hotel Budapeste e O Fantástico Sr. Raposo) deveria ser exibido no Festival de Cannes em maio e chegar ao público em julho. O festival acabou sendo cancelado devido à pandemia, e o longa foi reagendado.

Viúva Negra (29 de outubro)

Data original: 1 de maio

O adiamento de Viúva Negra para o final do ano alterou todo o calendário da Marvel. Como os filmes fazem parte de um universo compartilhado, existe uma sequência lógica de acontecimentos que deve ser seguida. Não adiantaria, por exemplo, estrear Viúva Negra depois de Os Eternos. Com o adiamento de um, o outro também foi postergado.

007 – Sem Tempo para Morrer (19 de novembro)

Data original: 9 de abril

O 25º filme da franquia 007 foi a primeira grande estreia a ser adiada por conta do coronavírus. O anúncio veio no dia 4 de março, antes da OMS declarar o status de pandemia. O adiamento foi um choque na época, mas logo os outros filmes seguiram pelo mesmo caminho.

Soul (20 de novembro)

Data original: 19 de junho

O novo filme da Pixar lembra Divertidamente, mas, como o próprio nome diz, aborda a alma humana. A data original foi mantida até março – mas, sem perspectivas de abertura dos cinemas em junho, o filme foi adiado para novembro.

Free Guy (10 de dezembro)

Data original: 3 de julho

Ryan Reynolds interpreta um atendente de banco que se dá conta que, na verdade, é um figurante de videogame. Em dezembro, Reynolds veio ao Brasil para divulgar o longa na CCXP.

Os Eternos (11 de fevereiro de 2021)

Data original: 6 de novembro de 2020

Como Viúva Negra foi remarcado para novembro, Os Eternos ficou para o ano que vem. O filme irá apresentar a primeira equipe de heróis da nova fase da Marvel.

Caça-Fantasmas: Mais Além (4 de março de 2021)

Data original: 10 de julho de 2020

Esse é o segundo filme da nova franquia dos Caça-Fantasmas. O primeiro, lançado em 2016, conta com uma equipe inteiramente feminina. A sequência precisou ser adiada para março do ano que vem.

Morbius (18 de março de 2021)

Data original: 31 de julho de 2020

Na onda de Venom, Morbius é outro personagem dos quadrinhos do Homem-Aranha que ganhará um filme-solo nos cinemas. O vilão vampiresco é interpretado por Jared Leto, mesmo ator que interpretou o Coringa em Esquadrão Suicida, da DC Comics.

Velozes e Furiosos 9 (1 de abril de 2021)

Data original: 22 de maio de 2020

O adiamento do nono filme da franquia Velozes e Furiosos foi um dos mais radicais na época. Ainda em março, a Universal Pictures anunciou que o filme seria adiado em quase um ano, ocupando a data reservada para o décimo filme da franquia – que, até agora, não foi reagendado.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (7 de maio de 2021)

Data original: 12 de fevereiro de 2021

As filmagens do filme do novo herói da Marvel começaram em fevereiro, mas em março já foram interrompidas. A produção deve ser retomada no final de julho.

Godzilla vs Kong (21 de maio de 2021)

Data original: 20 de novembro de 2020

O título é auto explicativo. Ainda em 2019, a Warner Bros anunciou que o filme seria adiado de março de 2020 para novembro de 2020. Com a chegada da pandemia, a luta entre os gigantes vai ter que esperar ainda mais.

Venom: Let There Be Carnage (24 de julho de 2021)

Data original: 1 de outubro de 2020

A sequência de Venom também foi adiada pela Sony. Depois do sucesso do primeiro, que rendeu uma bilheteria de US$850 milhões, o estúdio investiu pesado: Andy Serkis (o Gollum de O Senhor dos Anéis) será o diretor, e o vilão Carnificina será interpretado por Woody Harrelson (Zumbilândia, Jogos Vorazes).

The Batman (1 de outubro de 2021)

Data original: 25 de junho de 2021

A estreia de Robert Pattinson como o novo Batman também vai ter que esperar. Em abril, a Warner Bros anunciou a mudança de data de junho para outubro do ano que vem. Durante esse mesmo anúncio, The Flash foi adiantado em um mês, passando de julho para junho de 2022. Já Shazam 2 deve ficar para depois – ele estava marcado para abril de 2022, mas foi reagendado para novembro de 2022.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (25 de março de 2022)

Data original: 7 de maio de 2021

O mago deveria voltar às telas no primeiro semestre de 2021, mas agora só podemos esperar vê-lo em 2022. Será que ele previu um futuro tão louco como o que estamos vivendo?

Filmes que mantém datas originais

Monster Hunter (4 de setembro)

Kingsman: A Origem (18 de setembro)

Morte no Nilo (9 de outubro)

Amor, Sublime, Amor (18 de dezembro)

Um Príncipe em Nova York 2 (18 de dezembro)

Duna (18 de dezembro)

Filmes que estreiam direto no streaming

Scooby! O Filme (15 de maio no Google Play, Amazon Prime Video e iTunes)

Artemis Fowl (12 de junho no Disney+)

Greyhound (10 de julho na Apple TV+)

The One and Only Ivan (21 de agosto no Disney+)