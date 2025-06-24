Conexões: do Lancelot ao Carlo Ancelotti

Lancelot



Membro da Távola Redonda, a elite dos cavaleiros do Rei Arthur. Ele foi criado pela Dama do Lago, entidade que habitava a ilha de Avalon, onde a espada Excalibur foi forjada. Avalon nunca existiu, mas é comum associar as suas lendas com a região de…

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Glastonbury

No século 12, monges espalharam o boato de que Arthur teria sido enterrado ali, na esperança de atraírem curiosos para bancar a reforma da igreja local. Hoje, a cidade abriga o tradicional Festival de Glastonbury, em que já tocaram bandas como…

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Oasis



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Em 1994, o grupo de Noel e Liam Gallagher se apresentou para 300 mil pessoas, em um dos maiores públicos da história de Glastonbury. Após 16 anos brigados, os irmãos farão um reencontro. Ambos são torcedores fanáticos do…

Manchester City

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Time de futebol inglês fundado em 1880. Em 2023, venceu pela primeira vez a Liga dos Campeões, principal torneio europeu. Durante a campanha, derrotaram na semifinal o Real Madrid, que na época era comandado por…

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Carlo Ancelotti

Saiu do Real para a seleção brasileira. Entre 2012 e 2013, treinou o Paris Saint-Germain. Na sua passagem pelo clube, enfrentou duas vezes o time da cidade de Troyes. Foi lá que, no século 12, nasceu Chrétien, autor do poema mais importante sobre Lancelot.