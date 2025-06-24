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Cultura

Conexões: do Lancelot ao Carlo Ancelotti

Veja os quatro graus de separação entre o cavaleiro arturiano e o técnico que veio salvar a seleção brasileira.

Por Rafael Battaglia 24 jun 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Imagem composta por uma litogravura de Sir Lancelot e uma foto de Carlo Ancelotti.
 (Wikimedia/GettyImages/Montagem sobre reprodução)
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Lancelot

Imagem em litogravura de Sir Lancelot caminhando pela floresta.
(Reprodução/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0))

Membro da Távola Redonda, a elite dos cavaleiros do Rei Arthur. Ele foi criado pela Dama do Lago, entidade que habitava a ilha de Avalon, onde a espada Excalibur foi forjada. Avalon nunca existiu, mas é comum associar as suas lendas com a região de…

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Glastonbury

Imagem de uma imponente torre de pedra em Glastonbury, Inglaterra.
(CaptureLight/Getty Images)

No século 12, monges espalharam o boato de que Arthur teria sido enterrado ali, na esperança de atraírem curiosos para bancar a reforma da igreja local. Hoje, a cidade abriga o tradicional Festival de Glastonbury, em que já tocaram bandas como…

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Oasis

Imagem de dos irmãos Gallagher, formadores da banda Oasis.
(Reprodução/Divulgação)
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Em 1994, o grupo de Noel e Liam Gallagher se apresentou para 300 mil pessoas, em um dos maiores públicos da história de Glastonbury. Após 16 anos brigados, os irmãos farão um reencontro. Ambos são torcedores fanáticos do…

Manchester City

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Imagem com o escudo do time de futebol Manchester City.
(Reprodução/Divulgação)


Time de futebol inglês fundado em 1880. Em 2023, venceu pela primeira vez a Liga dos Campeões, principal torneio europeu. Durante a campanha, derrotaram na semifinal o Real Madrid, que na época era comandado por…

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Carlo Ancelotti

Imagem do Carlo Ancelotti. Homem de cabelos grisalhos, usando terno escuro.
(Asu/Getty Images)

Saiu do Real para a seleção brasileira. Entre 2012 e 2013, treinou o Paris Saint-Germain. Na sua passagem pelo clube, enfrentou duas vezes o time da cidade de Troyes. Foi lá que, no século 12, nasceu Chrétien, autor do poema mais importante sobre Lancelot.

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