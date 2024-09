Conheça “Hacks”, a comédia que desbancou “The Bear” no Emmy 2024

Depois de uma temporada parcialmente paralisada por conta das greves de atores e roteiristas em 2023, Hollywood premiou as melhores produções da TV americana na edição de 2024 do Emmy, que aconteceu na noite do último domingo (16).

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, uma produção original do canal FX (e que, no Brasil, está no Disney+), foi a grande vitoriosa da noite. A série, um épico que se passa no período feudal do país asiático, conquistou 18 prêmios, incluindo o de Melhor Drama.

Inicialmente prevista para durar apenas uma temporada, Xógum foi renovada em maio para mais dois anos. Não fosse por isso, ela provavelmente teria concorrido a Melhor Minissérie – troféu vencido pelo hit Bebê Rena, da Netflix.

Já The Bear, uma das séries mais populares da atualidade, levou 11 prêmios pela sua terceira temporada. Boa parte do elenco do programa, que aborda o dia a dia de um restaurante em Chicago, ganhou troféus. Mas, contrariando expectativas, a estatueta de Melhor Comédia foi para Hacks, da Max.

Hacks é uma série de comédia sobre… comédia. A história gira em torno de Deborah Vance (Jean Smart), uma comediante veterana que precisa reinventar sua carreira depois de passar anos apresentando o mesmo show em um hotel em Las Vegas.

A série estreou em 2021 e atualmente está na terceira temporada. Até aqui, ela já conquistou 48 indicações ao Emmy e venceu nove – incluindo três prêmios de Melhor Atriz em Série de Comédia para Smart.

Neste ano, Hacks desbancou Abbott Elementary, Only Murders in the Building, What We Do in the Shadows, Reservation Dogs, Palm Royale, Curb Your Enthusiasm e, claro, The Bear, atual detentora do prêmio de Melhor Comédia.

(The Bear, vale dizer, costuma ser alvo de críticas por concorrer como comédia, dado o excesso de drama na história. No Emmy, a falta de piadas da série virou, bem, piada entre os apresentadores).

Qual é a história de Hacks?

A septuagenária Deborah Vance é uma experiente comediante americana que mantém um show de stand-up em um hotel em Las Vegas. Mas há um problema: as piadas são as mesmas há anos. O público não se renova.

De início, Vance não vê necessidade em mudar. Seus shows, afinal, continuam reunindo um público fiel. Só que o dono do hotel onde ela se apresenta decide reduzir o número de apresentações de Deborah (e, com isso, abrir a agenda para artistas mais novos e mais relevantes no momento do que ela). A humorista, então, passa a ponderar sobre a estagnação de sua carreira.

É nesse momento que sua vida cruza com a de Ava Daniels (Hannah Einbinder), uma jovem roteirista que mora em Los Angeles. Depois de ter sido demitida por causa de uma polêmica envolvendo uma piada que fez no Twitter, Ava fica sem opções de trabalho. Sua agência diz que sua única chance é trabalhar com Vance, também uma cliente da empresa.

Ava, então, vai até Las Vegas para conhecer a comediante. Mas o choque geracional (e de opiniões) entre as duas torna a reunião um desastre. Por mim, Ava acaba sendo contratada para escreve piadas e repensar o show de Deborah. Não será uma parceria tranquila, porém – mas é justamente isso que garante o humor da série.

Além da dinâmica entre as duas, Hacks traz personagens secundários com arcos instigantes (como o assistente de Deborah, Marcus, e a filha da comediante, DJ) e piadas ácidas sobre o show-biz americano, e o quão corrosivo ele pode ser com seus artistas (sejam eles novos ou mais velhos). Há também boas doses de drama – majoritariamente sustentadas pelo ótimo desempenho de Smart.

Por que a série se chama “Hacks”?

O termo vem de “hack writer”. Na língua inglesa, é expressão pejorativa que costuma ser usada para autores que escrevem a toque de caixa, geralmente com prazos apertados e pouco inspirados. São aqueles que trabalham sob encomenda e que, em vez de empregar sua veia artística, encaram a escrita como mais um trabalho ordinário.

No mundo da comédia, “hack” tem a ver também com piadas batidas, que foram repetidas à exaustão – ou ainda para se referir a humoristas que se aproveitam do material original de seus pares.

–Dito isso, fica clara a escolha do nome da série. Vance é uma comediante experiente, mas que há décadas não investe em um novo roteiro de piadas. Já Daniels, a novata que não consegue espaço, precisa se contentar a trabalhar nos bastidores de outra profissional, sem a chance de desenvolver algo mais autoral.

É claro que isso vai mudar ao longo da série. Mas aí já seriam spoilers demais para este texto.

Deborah Vance é baseada em uma comediante real?

Logo quando Hacks estreou, em 2021, surgiram comparações entre a protagonista da série e Joan Rivers, lenda da TV americana que morreu em 2014 e que fez sucesso com especiais de comédia, apresentando programas e reality shows. Rivers foi, inclusive, uma das primeiras a fazer a cobertura dos tapetes vermelhos de premiações de Hollywood.

Em 2021, em uma entrevista ao site The Wrap, um dos criadores da série, Paul W. Downs (que também atua no programa como Jimmy, o agente de Deborah e Ava), disse que Vance é uma amálgama de várias comediantes. Além de Rivers, Paul citou Lucille Balls, Elaine May, Phyllis Diller, Elayne Boosler, Rita Rudner e Paula Poundstone.

“Tantas humoristas de stand-up que não tiveram o mesmo reconhecimento que alguns de seus colegas homens brancos”, disse Downs. “E, obviamente, Jean também trouxe muito de si mesma para o papel. Então realmente se tornou algo muito distinto.”

Veterana da TV americana, Smart teve uma carreira de altos e baixos, sobretudo nas últimas décadas. Trabalhando nas telas e nos palcos do teatro desde os anos 1970, foi somente e, 2000 que ela ganhou sua primeira indicação (e vitória) no Emmy, como atriz convidada na comédia Frasier.

Antes de Hacks, seus sucessos mais recentes haviam sido as séries Fargo (2015) e Watchmen (2019). Mas, mesmo assim, Smart passou 2018 sem conseguir um trabalho sequer.

Em 2021, a uma semana do término das filmagens, Jean precisou lidar com a morte do marido, o também ator Richard Gilliland, com quem se casou em 1987. Em 2022, a atriz ganhou uma estrela na Calçada da Fama.

Quando estreia a próxima temporada?

Em maio, a Max anunciou que Hacks havia sido renovada para uma quarta temporada. No último domingo (15), durante o discurso de vitória no Emmy, Lucia Aniello, uma das criadoras da série, disse que as filmagens começarão nesta semana.

Ainda não há data exata para a estreia dos novos episódios. As outras três temporadas estão disponíveis no streaming da Warner Bros e da HBO.

