11 comédias essenciais para ver no streaming

Trilogia Austin Powers (1997-2002)



Onde? Max

Grande sátira dos filmes de espionagem estrelada por Mike Myers, que dá vida tanto ao agente secreto Austin Powers quanto ao seu nêmesis, o Dr. Evil (uma cópia descarada do vilão Ernst Blofeld, de 007).

Com (várias) viagens no tempo ao longo da trama, os três filmes trazem ótimas piadas e referências dos anos 1960, 1970 e 1990. O primeiro longa da trilogia não está disponível na Max, mas tudo bem: dá para assistir aos outros numa boa, sem ficar boiando.

Missão Madrinha de Casamento (2011)



Onde? Netflix, Max e Globoplay

Annie (Kristen Wiig) recebe o convite para ser madrinha no casamento de sua melhor amiga, Lilian (Maya Rudolph). Frustrada com sua vida amorosa e profissional, ela se empolga para ajudar a noiva. Annie só não contava com a presença de outra madrinha, Helen (Rose Byrne). As duas embarcam em uma guerra fria pela atenção de Lilian – o que só atrapalha os preparativos para o casório.

Continua após a publicidade

Esta comédia de Paul Feig, que tem Wiig como uma das roteiristas, frequentemente aparece nas listas de melhores comédias dos últimos anos. Ela recebeu duas indicações ao Oscar: Roteiro Original e Atriz Coadjuvante para Melissa McCarthy.

Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado (1975)

Onde? Netflix

O grupo britânico Monty Python, um dos mais influentes da história da comédia, reconta a lenda do Rei Arthur e de seus cavaleiros em busca do Santo Graal. Repleta de causos e situações que tiram sarro dos costumes medievais, o filme é a epítome do humor nonsense. Na Netflix, assista também à Vida de Brian (1979), em que a trupe conta a saga de Brian, que nasceu no mesmo dia de Jesus Cristo e é confundido com ele.

Chumbo Grosso (2007)

Onde? Para alugar no Apple TV+ e Google Play



Nicholas Angel (Simon Pegg) é um exímio policial de Londres que segue todas as regras à risca. Seus colegas, porém, não gostam de trabalhar com alguém tão perfeccionista e fazem com que ele seja transferido para uma cidadezinha no interior onde nada acontece. Nicholas, porém, percebe que há algo de errado por lá e decide investigar, para o desespero de quem comanda o vilarejo.

Continua após a publicidade

Chumbo Grosso integra junto com Todo Mundo Quase Morto (2004) e Heróis da Ressaca (2013) a chamada ¨trilogia do Cornetto¨ (sim, o sorvete). Os filmes não seguem a mesma história, mas têm em comum a edição afiada e o humor ácido do diretor inglês Edgar Wright (de Scott Pilgrim e Baby Driver).

Uma Semana (1920)



Onde? YouTube

Contemporâneo a Charles Chaplin, o americano Buster Keaton é outro grande nome da comédia das primeiras décadas de Hollywood. Keaton ficou conhecido pelo seu humor físico e por fazer cenas arriscadas que fariam qualquer dublê chorar.

Em Uma Semana, Keaton interpreta um homem que tenta pôr de pé uma casa pré-fabricada para viver com sua esposa – o que, claro, não dá certo. O melhor: está disponível no YouTube.

Continua após a publicidade

Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu! (1980)



Onde? Globoplay

Quando o piloto de um voo passa mal, um grupo de passageiros se organiza para tentar pousar o avião e evitar que todo mundo entre em pânico. Só tem um problema: o único com experiência em pilotar… adquiriu medo de voar.

Apertem os Cintos… é uma paródia de um filme dos anos 1950 e está recheada de momentos antológicos que entraram para a cultura pop. Pense no piloto automático inflável, ou em qualquer cena com o ator Leslie Nielsen, que interpretou o médico Barry Rumack. Como esta.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Quero Matar Meu Chefe (2011)



Onde? Max, Prime Video



Continua após a publicidade

Nick (Jason Bateman), Kurt (Jason Sudeikis) e Dale (Charlie Day) são amigos de longa data que odeiam os seus respectivos chefes. Durante uma bebedeira pós-trabalho, eles decidem contratar um assassino de aluguel para eliminar os seus patrões. O trio, porém, não é lá muito inteligente – e o plano não demora a dar errado.

Bateman, Sudeikis e Day são grandes nomes da comédia americana, e a química entre eles é o grande trunfo deste filme, que também conta com ótimas participações especiais de Jamie Foxx, Jennifer Aniston e Colin Farrell. Ótimo para um sábado à noite comendo pizza largado no sofá.

O Virgem de 40 Anos (2005)



Onde? Globoplay, Prime Video



Andy tem uma rotina simples: vai de bicicleta para a loja de eletrônicos onde trabalha, coleciona brinquedos e assiste TV com o seu vizinho à noite. Aos 40 anos, ele nunca transou nem se envolveu com alguém. Foram tantas experiências ruins que ele simplesmente parou de procurar uma namorada – até que seus amigos resolvem ajudá-lo.

Continua após a publicidade

O longa fez um enorme sucesso na época do seu lançamento. Foi responsável por catapultar a carreira do ator Steve Carell (The Office) e de Judd Apatow, diretor e produtor de várias comédias, como Ligeiramente Grávidos (2007) e O Rei de Staten Island (2020).

Palm Springs (2020)



Onde? Star+

Nyles (Andy Samberg, de Brooklyn Nine-Nine) está de férias em um resort em Palm Springs, no meio do deserto californiano. São férias perpétuas: ao acordar, Nyles revive o mesmo dia, ininterruptamente.

A rotina previsível muda quando o fenômeno também passa a rolar com Sarah (Cristin Milioti, a Mãe de How I Met Your Mother), cuja família está no resort para o casamento de sua irmã. Os dois se tornam amigos e, como você deve imaginar, se apaixonam.



Mistura de comédia, drama e sci-fi, Palm Springs é mais um (bom) filme sobre loops temporais. Se você gosta do tema, conheça outras obras deste subgênero aqui.

Anjos da Lei (2012)



Onde? Prime Video



Remake da série homônima dos anos 1980 (estrelada por Johnny Depp), este filme traz Channing Tatum e Jonah Hill como dois policias fracassados que recebem uma missão inusitada: se infiltrarem como alunos em uma escola para tentar derrubar um esquema de tráfico de drogas.

Com direção de Phil Lord e Chris Miller (as mentes por trás de Uma Aventura Lego e Homem-Aranha no Aranhaverso), Anjos da Lei entrega ótimas piadas ao brincar com clichês dos filmes de policial e de colégio. A sequência, que saiu em 2014, também vale o play.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021) Onde? Netflix

Kate não vê a hora de sair de casa para estudar cinema. A contragosto, ela viajará até a faculdade com toda a sua família: pai, mãe, irmão e cachorro. Mas o rolê tem um pequeno contratempo: um apocalipse robô que ameaça todo o mundo.

Mais um filme com dedo de Lord e Miller (que aqui atuam como produtores), Família Mitchell adapta a linguagem do humor rápido da internet (e dos memes) sem soar piegas. Também consegue criar personagens carismáticos que, além de divertir, emocionam.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram