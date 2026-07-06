Conheça Toby, o gato que nasceu com 28 dedos e entrou para o Guinness Book

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Introdução Um gatinho chamado Toby, de 10 meses, conquistou um lugar no Guinness World Records por ter incríveis 28 dedos! Essa característica rara, a polidactilia, não afeta sua saúde e ele leva uma vida normal, cheia de brincadeiras e carinho. Descubra a história completa desse felino especial e como ele encontrou seu lar.

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Gatinho Toby entra para o Guinness com 28 dedos, igualando um recorde mundial. A polidactilia é uma mutação genética que causa dedos extras, mas não afeta a saúde. A tutora Delaney o adotou sem saber da condição e já tinha outra gata polidáctila. Apesar da peculiaridade, Toby é um filhote incansável, brincalhão e muito carinhoso. O caso de Toby destaca a importância da adoção de animais resgatados.

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Um gatinho de apenas 10 meses entrou para o Guinness World Records por um motivo para lá de incomum: ele nasceu com 28 dedos. O norte-americano Toby Henderson igualou o recorde mundial de maior número de dedos em um gato, marca registrada em 2002 pelo canadense Jake, que morreu em 2024.

A característica é causada pela polidactilia, uma mutação genética que faz alguns felinos nascerem com dedos extras. Em um gato doméstico, o normal são 18 dedos, distribuídos entre as quatro patas. Como a mutação é dominante, basta que um dos pais a carregue para que os filhotes tenham chance de herdar a condição.

Apesar da aparência curiosa, a polidactilia normalmente não causa problemas de saúde. Os dedos extras podem surgir na parte interna ou externa das patas e, na maioria dos casos, exigem apenas um cuidado maior com as unhas.

Foi justamente por causa de outra gata com essa característica que Toby encontrou seu novo lar. Sua tutora, Delaney Henderson, procurava um companheiro para Connie, sua gata resgatada, que também nasceu com polidactilia, embora tenha apenas dois dedos extras nas patas dianteiras.

O anúncio de adoção de Toby não mencionava a condição. A surpresa veio no primeiro encontro.

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“Quando vi os dedinhos dele pela primeira vez, eu realmente não conseguia acreditar no que estava vendo”, contou Delaney em comunicado. “Como já tenho outro gato polidáctilo, eu esperava ver os ‘polegares’ extras, mas nada poderia ter me preparado para ver as patas do Toby.”

Ela afirma que o que realmente a conquistou, porém, foi a personalidade do filhote. “Tive um pressentimento quando o conheci de que ele estava destinado a estar na minha vida.”

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No começo, Toby era tímido e levou algum tempo para se adaptar à nova casa. Hoje, é descrito pela tutora como um filhote incansável. Usa os móveis como trampolim, tenta morder embalagens de petiscos e começa a miar assim que alguém abre a porta da despensa.

Quando a brincadeira termina, vem o lado carinhoso. “Ele adora carinho, ronrona assim que você o toca e dorme entre as minhas pernas sempre que estou no sofá. Ele é realmente um gatinho muito especial e doce.”

Segundo Delaney, os dedos extras não mudam em nada a rotina do recordista. A única diferença é que ele tem 30 garras, o que torna a tarefa de aparar as unhas um pouco mais demorada. “Ele está com ótima saúde e, além de um corte de unhas completo, é um gatinho normal, sem nenhum problema adicional”, disse.

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Toby divide a casa com Connie, e os dois mantêm a típica relação entre irmãos. Ela é mais calma e costuma colocar limites no caçula, enquanto ele vive correndo pela casa atrás da irmã. Ainda assim, passam boa parte do tempo brincando juntos.

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Para Delaney, a maior importância do recorde é dar visibilidade à adoção de animais resgatados. Tanto Toby quanto Connie vieram de grupos de resgate e, segundo ela, transformaram a rotina da família.

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“Ter esses dois gatinhos realmente mudou minha vida para melhor”, afirmou. “Eles se tornaram o melhor apoio emocional para todos em nossa casa e sempre trazem alegria e amor a todos que encontram.”

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