E.T. original e outros itens clássicos de Hollywood vão a leilão

Caso esteja sobrando alguns milhões de reais na sua casa, fica aqui a dica de como gastá-los: comprando um E.T. original do filme de Steven Spielberg, de 1982. O exemplar vai a leilão nesta sexta (21) e faz parte de uma curadoria de figurinos, pôsteres, materiais de arquivos e muitos outros artefatos de clássicos do cinema do século 20.

Na época em que as gravações de E.T.: O Extraterrestres começaram, foram construídos três protótipos do alienígena. Todos foram projetados pelo artista Carlo Rambaldi. A versão que será leiloada é a que aparece na cena em que o extraterrestre é escondido no meio das pelúcias de Gertie, personagem da atriz Drew Barrymore (então com seis aninhos).

A história da criação da imagem do E.T. não é a mais comum. O visual do personagem surgiu por meio de uma colaboração entre Spielberg, Rambaldi e o artista de storyboard Ed Verreaux (storyboards são desenhos que guiam as filmagens, uma espécie de gibi das cenas de um filme). O alienzinho foi feito a partir de algumas inspirações reais, ou seja, uma mistura de pessoas de verdade – talvez, transformá-las em um bichinho esquisito não tenha sido a melhor forma de honrá-las.

Em

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um documentário de 1996, Spielberg disse que lembra de Rambaldi com imagens de Albert Einstein, Ernest Hemingway e Carl Sandburg. Para o diretor, o artista perguntou se era possível “fazer os olhos de E.T. tão frívolos, e também enrugados e tristes quanto aqueles três ícones”. Para o resto do rosto, as inspirações saíram do gato de Rambaldi e o pescoço, por mais girafudo que pareça, veio de uma pintura de 1952, Woman of the Delta.

Ao fim das filmagens, mais de US$1 milhão de dólares foram gastos para fazer os bonecos (em dinheiro de hoje, seriam mais de US$ 3 milhões). Por isso, os lances não devem ser muito diferentes deste preço.

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Os demais itens do leilão não desapontam. “There Are Such Things” (algo como “Existem certas coisas”), nome que a curadoria recebeu, também inclui materiais dos filmes Blade Runner (1982), O Vingador do Futuro (1990) e a versão de David Lynch de Duna (1984). Figurinos de O Mágico de Oz (1939), adereços de Labirinto (1984), pôsteres de filmes de terror clássicos e materiais da franquia Jurassic Park terminam coleção.

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“É uma celebração da exploração cinematográfica do que pode ser possível — em nosso mundo e no próximo”, disse a Sotheby’s, organizadora do leilão organizador, em um comunicado. Pronto para fazer um lance?