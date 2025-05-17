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Cultura

Episódio perdido de Thomas e seus Amigos é restaurado pela primeira vez. Assista.

O episódio piloto de 1983 estava perdido nos arquivos da emissora. E ele é narrado por ninguém menos que Ringo Starr.

Por Manuela Mourão 17 Maio 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia do desenho Thomas & Friends.
 (Thomas & Friends via Youtube/Reprodução)
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Episódio perdido de Thomas e seus Amigos é restaurado pela primeira vez. Assista. Priorizar nos meus resultados Google

Em abril de 1983, começaram as filmagens do episódio piloto de Thomas & Seus Amigos, uma das séries infantis mais populares da televisão. A cena de abertura mostrava modelos de trens com rostos humanos em uma estação ferroviária, enquanto a narração ficava por conta de Ringo Starr, baterista dos Beatles. 

O episódio, chamado Down the Mine, foi bem recebido e deu início a uma trajetória de sucesso: entre 1984 e 2021, a série exibiu mais de 500 episódios, acompanhando as aventuras do trenzinho Thomas e seus amigos na ilha fictícia de Sodor.

A primeira temporada foi gravada em 35 mm, com trenzinhos de brinquedo e tábuas coloridas de azul para fazer o fundo do céu. Nas temporadas mais recentes, os bonecos foram substituídos por animações digitais. 

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Apesar do sucesso do piloto, as latas de filme com o material original desapareceram nos arquivos da emissora ITV após a exibição para executivos. A gravação permaneceu esquecida até recentemente, quando Ian McCue (produtor da série entre 2010 e 2020) e sua equipe encontraram o material por acaso. Segundo McCue, o piloto foi restaurado “com muito carinho” antes de ser divulgado ao público.

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Rolo de filme 35 mm do episódio piloto de Thomas e Seus Amigos
(Mattel/Reprodução)
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Quarenta anos depois de sua estreia na televisão, o primeiro episódio de da série ganhou nova vida. Após um processo de restauração minucioso e a adição de uma trilha sonora inédita composta por Mike O’Donnell, um dos músicos originais do desenho infantil, Down the Mine foi lançado no YouTube pela Mattel no dia 9 de maio. 

A iniciativa faz parte das comemorações pelos 80 anos da primeira aparição de Thomas, o trenzinho azul, nos livros

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The Railway Series, criados por Wilbert Awdry em 1945.

Confira o episódio:

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Antes de conquistar as telas, a adaptação dos livros enfrentou décadas de tentativas frustradas, desde os anos 1950. Só em 1984, com o sucesso do piloto, a produtora Britt Allcroft conseguiu transformar os livros em uma série de TV

Segundo Roberto Stanichi, executivo da Mattel, o relançamento do episódio oferece aos fãs antigos e ao público atual “a chance de se reconectar com as adoradas aventuras de

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Thomas & Seus Amigos de maneira nova e nostálgica”. Como explicou Allcroft em um documentário em 1995: “As crianças vivem hoje em um mundo acelerado, mas elas mesmas não mudam. Elas ainda precisam de gentileza e conforto em suas vidas.”

Fotografia dos Britt Allcroft, Wilbert Awdry, Ringo Starr e Christopher Awdry em Thomas e seus Amigos (1984).
Fotografia dos Britt Allcroft, Wilbert Awdry, Ringo Starr e Christopher Awdry em Thomas e seus Amigos (1984). (Mattel/Reprodução)

Ringo não foi o único famoso a participar do mundo de Thomas. Nomes como George Carlin, Alec Baldwin e Pierce Brosnan também já narraram cenas da ilha de Sodor. 

Mais do que uma história sobre trens com rostos simpáticos, Thomas & Seus Amigos sempre carregou lições de moral discretas, inspiradas por seu criador que, além de entusiasta das ferrovias e autor de livros infantis, também era ministro anglicano.

No episódio piloto de cinco minutos, essa proposta já aparece com clareza: Thomas faz um comentário grosseiro a Gordon e sai rindo, satisfeito consigo mesmo. Mas ao desobedecer uma placa de advertência e avançar por trilhos instáveis sobre antigas minas de chumbo, o protagonista acaba caindo em um buraco. No fim, é justamente Gordon quem o resgata. “Desculpe por ter sido insolente”, diz Thomas. “Tudo bem, Thomas”, responde Gordon. “Você me fez rir.” 

Embora tenha se tornado um clássico, o piloto Down the Mine teve seus desafios técnicos. A fumaça saía do rosto de Thomas em vez da chaminé, e os sistemas de controle remoto dos trens falhavam com frequência – o stop motion era utilizado apenas em animais e humanos que apareciam em Sodor. 

Ainda assim, como explica Ian McCue à BBC, o episódio foi essencial para testar e ajustar os elementos antes do lançamento oficial da série. “Acho que há um encanto e uma inocência muito bonitos nele”, diz McCue. “Mesmo como piloto, como peça de teste, ele já traz uma história clássica e atemporal. As vozes, a ambientação – tudo é simplesmente encantador.”

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Animação
desenho animado
infantil
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