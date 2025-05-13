Festival de Cannes: quais são as estreias mais aguardadas deste ano?

Começou nesta terça-feira (13) o Festival de Cannes, evento que desde 1946 empresta suas salas de exibição para as estreias de alguns dos filmes mais aguardados do ano e premia destaques do cinema mundial. Na Croisette, avenida famosa da Riviera Francesa, atores, diretores, críticos de cinema e produtores se reúnem para assistir, debater e comprar alguns dos principais lançamentos dos próximos meses.

Na estreia do festival, só um filme é exibido. Nos próximos 10 dias, vão rolar centenas de sessões. Um dos eventos mais importantes dessa largada é a apresentação do júri que escolhe o vencedor da Palma de Ouro, o principal prêmio do festival. A presidente do grupo neste ano é a atriz francesa Juliette Binoche, e a seleção vai desde atores de Hollywood, como Halle Berry e Jeremy Strong, até o diretor sul-coreano Hong Sang-soo.

Vários dos últimos vencedores do Oscar saíram de Cannes: Parasita e Anora foram vencedores da Palma de Ouro. Distribuidoras descoladas como a Neon e a A24 ficam de olho nas estreias do evento francês para comprar os direitos desses filmes e planejar estratégias de campanha para a exibição nos cinemas.

Isso quer dizer que você só vai poder ver a maioria desses filmes daqui a alguns meses; alguns, só no ano que vem. Mas não faz mal: já dá para montar a listinha com mais esperados. Vamos a eles.

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Fora de competição (ou em outras competições)

Não é preciso concorrer à Palma de Ouro para marcar presença em Cannes. Alguns longas estreiam na França para pegar o embalo do glamour do festival, sem precisar passar pela competição. É o caso de Missão: Impossível – O Acerto Final, novo filme da franquia estrelada por Tom Cruise. A nova aventura de Ethan Hunt, dirigida por Cristopher McQuarrie com as acrobacias arriscadas de Cruise (que está com 62 anos), estreia no Brasil no dia 22 de maio.

Também fora de competição está Highest 2 Lowest, a nova parceria entre o diretor Spike Lee e o ator Denzel Washington (que trabalharam juntos em Malcolm X). O filme é uma reinterpretação do clássico High and Low (1963), do mestre do cinema japonês Akira Kurosawa, com a história de ganância empresarial transposta para o mundo do hip-hop e das gravadoras musicais milionárias.

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O Festival de Cannes também conta com a seleção Un certain regard, nome bonito em francês que significa “um certo olhar”. Essa categoria se propõe a premiar trabalhos ousados e inovadores – e, nesse ano ela conta, com as estreias na direção de duas atrizes famosas.

The Chronology of Water foi dirigido pela Kristen Stewart, que já interpretou a Bella de Crepúsculo e a princesa Diana em Spencer. Já Eleanor the Great foi dirigido por Scarlett Johansson, a Viúva Negra do Universo Cinematográfico Marvel.

A competição que antecipa as outras

A maioria dos lançamentos famosos acontecem na competição do festival de Cannes. Alguns desses filmes vão virar favoritos para o Oscar do ano que vem e provavelmente serão distribuídos nos cinemas pelo mundo afora. É o segundo ano consecutivo que o Brasil tem obras concorrendo. Em 2024 o país foi representado por Motel Destino, de Karim Aïnouz – agora, é a vez de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho.

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O filme estrelado por Wagner Moura é um thriller político sobre um professor universitário de São Paulo que muda para Recife e percebe que está sendo espionado pelos vizinhos, tudo na década de 1970 durante a ditadura militar. Kleber já passou pelo festival com outros filmes e até ganhou o Prêmio do Júri em 2019 com Bacurau.

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Além do filme brasileiro, que pode ser o indicado do país para o Oscar do ano que vem, o festival tem outras escolhas interessantes que saem do eixo Estados Unidos-Europa. Um exemplo é A Simple Accident, o novo filme de mistério do diretor iraniano Jafar Panahi. Ele é um crítico do governo iraniano e já foi preso por causa de suas opiniões políticas. Esse é mais um filme que Panahi dirigiu sem autorização oficial da República Islâmica do Irã, arriscando ser preso de novo.

The Mastermind, da diretora estadunidense Kelly Reichardt, e The History of Sound, do sul-africano Oliver Hermanus, são dois concorrentes fortes para a Palma que compartilham um ator, o badalado Josh O’Connor, de Rivais. O primeiro é um filme policial sobre roubo de obras de arte. O outro é um romance gay na Primeira Guerra Mundial que também conta com o galã Paul Mescal, de Gladiador 2.

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Na linha desses filmes independentes cheios de emoções complicadas vem Sentimental Value, o novo filme do norueguês Joachim Trier. Há poucos detalhes disponíveis sobre o filme, mas parece que Trier e a atriz Renate Reinsve, dupla por trás do hit A Pior Pessoa do Mundo, vão contar a história de como uma casa em Oslo afetou a vida de gerações de pessoas da mesma família.

O novo filme de Ari Aster, diretor de filmes de terror sinistros e populares como Hereditário e Midsommar, também vai estrear em Cannes. Eddington parece ser assustador de outro jeito, levando o espectador de volta para as teorias da conspiração e montanhas de desinformação da época da pandemia. Já dá para ver um teaser:

Diretores consagrados do cinema independente também vão marcar presença. Richard Linklater (de Boyhood e Antes do Amanhecer) dirigiu Nouvelle Vague, um filme completamente em francês e preto e branco sobre a gravação do clássico Acossado, o filme de Jean-Luc Godard que inaugurou a frutífera década de 1960 para o cinema da terra do croissant. Já o excêntrico e divertido Wes Anderson entra com O Esquema Fenício, novo mistério que até já tem trailer e chega no Brasil em 29 de maio.

Além desses, outros 14 filmes fazem parte da competição de Cannes. Nos últimos anos, os prêmios do festival têm se mostrado termômetros importantes para a temporada de premiações do ano seguinte. Já dá para começar a torcer pelo Brasil – e por bons filmes para lotar as salas de cinema.