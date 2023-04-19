Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Cultura

Quanto custaram os filmes vencedores do Oscar dos últimos anos?

Segundo os diretores, os efeitos visuais de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" foram feitos por uma equipe de cinco pessoas.

Por Maria Clara Rossini 19 abr 2023, 17h25 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h49
Estatuetas do Oscar dispostas lado a lado.
 (Santi Visalli/Getty Images)
Continua após publicidade
Quanto custaram os filmes vencedores do Oscar dos últimos anos? Priorizar nos meus resultados Google

Oppenheimer foi o grande vencedor do Oscar 2024. Além da estatueta de Melhor Filme, o longa de Christopher Nolan levou outros seis prêmios, incluindo Melhor Ator e Melhor Diretor. Oppenheimer custou US$ 100 milhões para ser produzido. Mas ele é um ponto fora da curva.

Nos últimas duas décadas de premiação, apenas seis filmes tiveram um orçamento superior a US$ 20 milhões – e só três deles passaram dos US$ 40 milhões. É pouco comparado às megaproduções de Hollywood: O Irlandês, indicado ao Oscar em 2020, custou US$ 159 milhões; Top Gun: Maverick, que concorreu em 2023, teve um orçamento de US$ 170 milhões.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, vencedor de 2023, custou apenas US$ 14,3 milhões (de acordo com o The New York Times). Ele foi o primeiro filme da produtora A24 a alcançar mais de US$ 100 milhões em bilheteria.

Infográfico mostrando quanto custaram os filmes vencedores do Oscar dos últimos anos - cada título tem uma estatueta para si que está preenchida proporcionalmente ao valor de produção e organizados por ordem cronológica.
(Arte/Superinteressante)
Continua após a publicidade

O orçamento está na média dos outros vencedores do Oscar, e mesmo assim o número impressiona quem assistiu ao filme. O longa de duas horas e meia foge de takes clássicos e abusa dos efeitos visuais e especiais – que, apesar de complexos, foram feitos por uma equipe bem reduzida.

Siga

“Tivemos quase 500 tomadas de efeitos visuais, mas fizemos isso basicamente com cinco pessoas. Isso é meio sem precedente – quando você pega qualquer filme moderno e olha para os créditos de efeitos, a lista não termina”, disse Zak Stoltz, que trabalhou nessa área da produção, em entrevista à Wired.

Continua após a publicidade

Vale lembrar a diferença entre efeitos especiais e efeitos visuais. Os primeiros envolvem adereços e tudo aquilo que está presente no set de filmagem, como as mãos de salsicha que aparecem em um dos multiversos do filme. Já os efeitos visuais são criados após as filmagens, basicamente no computador. 

Continua após a publicidade

“Esse é um filme independente. Foi um orçamento baixo considerando a ambição do roteiro”, disse o diretor Daniel Kwan. Apesar do valor apertado, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo desbancou Avatar: O Caminho da Água, que também concorria pelo prêmio principal. A sequência de James Cameron custou entre US$ 350 milhões e US$ 460 milhões, um dos filmes mais caros já produzidos.

Continua após a publicidade

O problema é que, com mais dinheiro, vem mais responsabilidade. Um longa de orçamento nas alturas (como Avatar, Os Vingadores e afins) precisa ir bem nas bilheterias para compensar o custo. E a melhor maneira de fazer isso é apostar em receitas manjadas, que fazem sucesso entre o público. Só que isso deixa menos espaço para tomar riscos e inovar no estilo – ideias que, bem colocadas em prática, tornam um filme digno de Oscar.

Continua após a publicidade

*Os valores foram reajustados pela inflação

Publicidade
TAGS:
Filmes
Hollywood
Oscar
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).