Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

Gorila dançarino e batismo de sapo: confira as fotos de animais mais engraçadas do ano

Em sua décima primeira edição, o Comedy Wildlife Awards analisou um número recorde de submissões para eleger os registros mais hilários da vida selvagem.

Por Diego Facundini 10 dez 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Fotografia de um jovem macho gorila que estava especialmente ansioso para exibir seu talento acrobático.
 (Mark Meth Cohn (UK)/ The Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Divulgação)
Continua após publicidade
Gorila dançarino e batismo de sapo: confira as fotos de animais mais engraçadas do ano Priorizar nos meus resultados Google

A premiação Comedy Wildlife Awards anunciou, nessa terça-feira (9), os vencedores da edição de 2025. Há mais de uma década, os jurados percorrem um sem-fim de fotografias de animais selvagens procurando os cliques mais engraçados do ano. Dessa vez, somaram o número recorde de 10.000 submissões, enviadas de 109 países diferentes.

Laureado na categoria principal, ficou o britânico Mark Meth-Cohn. Ele conquistou o júri com o registro de um gorila dançando na clareira de uma floresta em Ruanda (veja a imagem acima). Na ocasião, o fotógrafo amador participava de uma expedição nas montanhas Virunga, uma cadeia de vulcões na fronteira entre a República Democrática do Congo e Uganda, quando avistou uma família de gorilas.

“Um macho jovem estava especialmente empenhado em exibir seus talentos acrobáticos”, escreve Mark, “dando pirueta, levando tombo e chutando pro alto”. A foto foi intitulada “High Five“, o inglês para “toca aqui”.

Siga

No ano passado, quem assumiu esse pódio foi o “Esquilo entalado”, do italiano Milko Marchetti.

O vencedor da categoria geral leva para casa um troféu metálico feito à mão em uma oficina da Tanzânia: um singelo macaquinho segurando uma câmera. Ganha também um safári para duas pessoas completamente gratuito no Quênia – tirando o avião de ida e volta até o continente africano e a taxa de concessão do acompanhante (essa vai para a conservação da vida selvagem do país).

Na categoria de melhor vídeo, a ganhadora deste ano foi a alemã Tatjana Epp, com o vídeo intitulado “Garça surfista”. O registro gravado na África do Sul é, justamente, de uma garça, deslizando sobre as águas, com os pés na cabeça de um hipopótamo que não parece satisfeito com a situação. Assista aqui.

Continua após a publicidade

Confira a seguir as fotos vencedoras nas outras categorias.

“Batismo do convertido relutante”, de Grayson Bell

Fotografia

Na tradição cristã, “credobatismo” é ritual de batismo realizado tardiamente pelo recém-convertidos. Aqui, um sapo tenta resolver a pendência espiritual de seu amigo, que provavelmente não foi batizado quando era girino.

Fabulações à parte, a briga entre anfíbios rendeu ao jovem Grayson Bell a premiação em duas modalidades: “Répteis, Anfíbios e Insetos” e “Nikon Junior”, para fotógrafos menores de 16. Debruçado na frente de uma lagoa, o americano de 13 anos presenciou uma disputa por território que mais parecia um renascimento.

“Chave de cabeça”, de Warren Price

Fotografia do pássaro arau-de-rédea com cara de perplexo, com a cabeça firmemente presa no bico do vizinho.
(Warren Price (UK)/ The Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Divulgação)
Continua após a publicidade

Na disputa por um espacinho abarrotado na beira de um penhasco, uma ave tasca o bico em outra, que parece absolutamente incrédula com a situação. A foto do britânico Warren Price foi ganhadora da modalidade “ThinkTANK Aves”. Nas palavras dele, “às vezes você só quer arrancar a cabeça dos seus vizinhos”.

“Caindo na pista de dança – Raposas em uma batalha de breakdance“, de Paula Rustemeier

Fotografia de três raposas brincando.
(Paula Rustemeier (Germany)/The Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Divulgação)

Em uma foto, a perfeita síntese do que é ver um amigo levando um tombo: uma tensão entre ficar preocupado ou cair na gargalhada. A alemã Paula Rustemeier ganhou na categoria “Jovem Fotógrafo Nikon” (reservada para fotógrafos menores de 25 anos) ao capturar um momento de brincadeira entre raposas.

“Sorrisinho”, de Jenny Stock

Fotografia do peixinho blênio-de-listras-azus com carinha de feliz, ficava colocando a cabeça para fora de sua toca, um buraco no coral com padrões.
(Jenny Stock (UK)/ The Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Divulgação)

Mergulhando nos mares das Filipinas, a fotógrafa britânica Jenny Stock registrou um simpático peixinho, obstinado em botar a cabeça para fora dos corais e sorrir em direção à câmera. Essa pequena espécie, o plagiotremus rhinorhynchos, de fato tem um rosto que parece sempre alegre. Eles também prestam serviço de faxina, limpando parasitas do corpo de peixes maiores. A foto venceu na categoria de “Peixes e outras espécies aquáticas”. Contagiante.

Continua após a publicidade

“Procurando ouro”, de Maggie Hoffman

Fotografia
(Maggie Hoffman (USA)/ The Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Divulgação)

Quatro fotografias de uma jovem chimpanzé limpando o salão e depois petiscando as sobras da festa. A composição, com quatro instantes da macaquinha tirando meleca, conquistou o prêmio “Portfólio Amazing Internet”, que escolhe as coleções de fotografias sequenciais mais engraçadas.

Confira também algumas menções honrosas da premiação:

“Agora, pra qual direção fica meu ninho?”, de Alison Tuck

Fotografia
(Alison Tuck (UK)/The Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Divulgação)

“Sorria – você está sendo fotografado!”, de Valtteri Mulkahainen

Fotografia de um Urso sorrindo.
(Valtteri Mulkahainen (Finland)/The Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Divulgação)
Continua após a publicidade

A partir de hoje (10), o Comedy Wildlife Awards também abre para votação o STERNA People’s Choice Award. A ideia é ouvir da voz do povo quem foi o melhor finalista de 2025. Para votar, clique aqui. O período se encerra no dia 1 de março de 2026.

Para conferir todos os finalistas da premiação deste ano, veja a galeria da premiação.

Publicidade
TAGS:
animais
comédia
Fotografia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).