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Introdução Os Comedy Wildlife Awards 2025 revelaram os cliques mais hilários da vida selvagem! Um gorila dançarino em Ruanda levou o prêmio principal, entre 10.000 fotos de 109 países. Confira os vencedores de outras categorias e prepare-se para votar no seu favorito na votação popular!

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Gorila dançarino de Mark Meth-Cohn é o grande vencedor do Comedy Wildlife Awards 2025, na categoria principal. Garça “surfista” em hipopótamo leva prêmio de melhor vídeo, capturada pela alemã Tatjana Epp. A premiação registrou um número recorde de 10.000 fotos submetidas, vindas de 109 países. Outras categorias destacaram fotos como um sapo em "batismo", aves em disputa e raposas "dançarinas". O público pode votar no seu finalista preferido até 1º de março de 2026, no "STERNA People’s Choice Award".

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A premiação Comedy Wildlife Awards anunciou, nessa terça-feira (9), os vencedores da edição de 2025. Há mais de uma década, os jurados percorrem um sem-fim de fotografias de animais selvagens procurando os cliques mais engraçados do ano. Dessa vez, somaram o número recorde de 10.000 submissões, enviadas de 109 países diferentes.

Laureado na categoria principal, ficou o britânico Mark Meth-Cohn. Ele conquistou o júri com o registro de um gorila dançando na clareira de uma floresta em Ruanda (veja a imagem acima). Na ocasião, o fotógrafo amador participava de uma expedição nas montanhas Virunga, uma cadeia de vulcões na fronteira entre a República Democrática do Congo e Uganda, quando avistou uma família de gorilas.

“Um macho jovem estava especialmente empenhado em exibir seus talentos acrobáticos”, escreve Mark, “dando pirueta, levando tombo e chutando pro alto”. A foto foi intitulada “High Five“, o inglês para “toca aqui”.

No ano passado, quem assumiu esse pódio foi o “Esquilo entalado”, do italiano Milko Marchetti.

O vencedor da categoria geral leva para casa um troféu metálico feito à mão em uma oficina da Tanzânia: um singelo macaquinho segurando uma câmera. Ganha também um safári para duas pessoas completamente gratuito no Quênia – tirando o avião de ida e volta até o continente africano e a taxa de concessão do acompanhante (essa vai para a conservação da vida selvagem do país).

Na categoria de melhor vídeo, a ganhadora deste ano foi a alemã Tatjana Epp, com o vídeo intitulado “Garça surfista”. O registro gravado na África do Sul é, justamente, de uma garça, deslizando sobre as águas, com os pés na cabeça de um hipopótamo que não parece satisfeito com a situação. Assista aqui.

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Confira a seguir as fotos vencedoras nas outras categorias.

“Batismo do convertido relutante”, de Grayson Bell

Na tradição cristã, “credobatismo” é ritual de batismo realizado tardiamente pelo recém-convertidos. Aqui, um sapo tenta resolver a pendência espiritual de seu amigo, que provavelmente não foi batizado quando era girino.

Fabulações à parte, a briga entre anfíbios rendeu ao jovem Grayson Bell a premiação em duas modalidades: “Répteis, Anfíbios e Insetos” e “Nikon Junior”, para fotógrafos menores de 16. Debruçado na frente de uma lagoa, o americano de 13 anos presenciou uma disputa por território que mais parecia um renascimento.

“Chave de cabeça”, de Warren Price

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Na disputa por um espacinho abarrotado na beira de um penhasco, uma ave tasca o bico em outra, que parece absolutamente incrédula com a situação. A foto do britânico Warren Price foi ganhadora da modalidade “ThinkTANK Aves”. Nas palavras dele, “às vezes você só quer arrancar a cabeça dos seus vizinhos”.

“Caindo na pista de dança – Raposas em uma batalha de breakdance“, de Paula Rustemeier

Em uma foto, a perfeita síntese do que é ver um amigo levando um tombo: uma tensão entre ficar preocupado ou cair na gargalhada. A alemã Paula Rustemeier ganhou na categoria “Jovem Fotógrafo Nikon” (reservada para fotógrafos menores de 25 anos) ao capturar um momento de brincadeira entre raposas.

“Sorrisinho”, de Jenny Stock

Mergulhando nos mares das Filipinas, a fotógrafa britânica Jenny Stock registrou um simpático peixinho, obstinado em botar a cabeça para fora dos corais e sorrir em direção à câmera. Essa pequena espécie, o plagiotremus rhinorhynchos, de fato tem um rosto que parece sempre alegre. Eles também prestam serviço de faxina, limpando parasitas do corpo de peixes maiores. A foto venceu na categoria de “Peixes e outras espécies aquáticas”. Contagiante.

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“Procurando ouro”, de Maggie Hoffman

Quatro fotografias de uma jovem chimpanzé limpando o salão e depois petiscando as sobras da festa. A composição, com quatro instantes da macaquinha tirando meleca, conquistou o prêmio “Portfólio Amazing Internet”, que escolhe as coleções de fotografias sequenciais mais engraçadas.

Confira também algumas menções honrosas da premiação:

“Agora, pra qual direção fica meu ninho?”, de Alison Tuck

“Sorria – você está sendo fotografado!”, de Valtteri Mulkahainen

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A partir de hoje (10), o Comedy Wildlife Awards também abre para votação o STERNA People’s Choice Award. A ideia é ouvir da voz do povo quem foi o melhor finalista de 2025. Para votar, clique aqui. O período se encerra no dia 1 de março de 2026.

Para conferir todos os finalistas da premiação deste ano, veja a galeria da premiação.

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