A lua cheia de novembro chega nesta terça-feira (24) com um bônus: ela é uma superlua, a primeira de uma sequência de três que vai até janeiro. O instante exato da fase cheia é às 11h53, no horário de Brasília, mas a melhor hora para observar no Brasil é depois do pôr do sol, quando ela surge no horizonte leste.

Não precisa de telescópio nem de binóculo: basta um lugar com vista livre para o leste e céu aberto. Quem perder o momento ainda tem chance, porque a Lua continua com cara de cheia nas noites de 23 e 25.

Mas, o que é uma superlua? O nome é mais pop do que científico. Na verdade, a Lua continua do mesmo tamanho, é claro. O que muda é que, como sua órbita não é um círculo perfeito, em alguns momentos ela está mais perto ou mais longe da Terra, variando entre 356 mil e 406 mil km de distância. Em 1979, um astrólogo, em uma revista de horóscopo, resolveu chamar de “superlua” o momento em que a lua está em seu perigeu – ou bem perto do perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra.

O que é o lado oculto da Lua?

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Nessa fase, a lua parece maior e mais brilhante, embora o tamanho real não mude em nada, só a perspectiva. Nos melhores casos, a diferença da lua no céu ao longo do ano pode chegar a 14% no diâmetro e 30% no brilho. Nesta edição, o efeito não será tão discrepante: espera-se uma lua 6,5% maior e 13,5% mais brilhante que uma lua cheia média.

Ela será a mais brilhante de 2026 até agora, mas logo será superada pela superlua de 23 de dezembro deste ano. Como a lua cheia dura uns dias, temos a garantia de um Natal enluarado!

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Para os que pretendem admirar o fenômeno, é recomendado procurar locais afastados de grandes centros urbanos, onde a poluição luminosa não interfere na visualização. Quando a Lua nasce perto do horizonte, uma ilusão óptica pode fazê-la parecer maior. Para uma foto memorável, a dica é incluir no enquadramento pontos de referência em primeiro plano, mais próximos de você, ou usar uma lente teleobjetiva.

O significado cultural da lua cheia de novembro

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Muitos sites repercutem o apelido de “Lua do Castor”, sob influência norte-americana. Popularizado por almanaques norte-americanos do século 20, o título vem de tradições de povos indígenas dos EUA e do Canadá que nomeavam as luas pelos ciclos da natureza. Este, em específico, teria se originado entre os povos algonquianos, nativos da costa leste desses dois países.

A explicação é que, em novembro, com a aproximação do inverno severo nessas regiões, os castores se recolhem. Como suas peles são úteis para o frio, é conveniente aproveitar esse momento para caçá-los antes de os rios congelarem.

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Enquanto os brasileiros pressentem a chegada do calor e das chuvas do verão, povos do mundo todo têm nomes para nomear a angústia que precede o inverno. Entre os Anishinaabe, indígenas da região dos Grandes Lagos da América do Norte, a mesma lua se chama Mshkawji Giizis, algo como “Lua do Congelamento”. Na Europa antiga, os anglo-saxões chamavam novembro de Blōtmōnaþ, o “mês do sacrifício”, porque era quando o gado era abatido para que houvesse carne durante o inverno. No Japão, a lógica é parecida: o 11º mês do antigo calendário lunissolar (que costuma bater com novembro) é chamado de Shimotsuki, o “mês das geadas”.

Na Ásia, em vários lugares a lua cheia de novembro anuncia a chegada de festas. Nas tradições hindu, sikh e jainistas – religiões do sul da Ásia, especialmente da Índia –, a data marca as celebrações de Kartika Purnima (algo como “dia de lua cheia de Kartika”, o 8º mês do calendário lunar indiano). Cada uma dessas religiões atribui um significado e comemora a data de formas diferentes.

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Muitos rios e lagos brilham nessa época: em Varanasi, na Índia, as ruas são decoradas e as margens do rio Ganges se enchem de lamparinas com durante o festival Dev Deepawali.

Algo parecido ocorre na Tailândia onde há o Loy Krathong, festival de agradecimento à deusa da água que envolve lançar pequenas oferendas flutuantes, feitas de folhas de bananeira, flores e velas correnteza abaixo. É de lá que vem a foto que abre esta matéria. A tradição também se repete em países vizinhos, como Mianmar, Laos e Camboja, sob outros nomes.

Os humanos sempre encontram formas de dar significado aos acontecimentos naturais. Hoje à noite, quando a superlua aparecer no horizonte no leste, vale lembrar que ela é a mesma de todos esses povos – e está sendo celebrada por onde passa.

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