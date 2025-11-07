Onde assistir aos outros filmes de Kleber Mendonça Filho

Longas de ficção

O Som ao Redor (2012)

Estrelado por Irandhir Santos e Maeve Jinkings, conta como a rotina de uma rua de classe média no Recife vira do avesso quando uma empresa de segurança privada passa a operar no local.

Onde: Apple TV+ (para alugar) e Telecine.

Aquarius (2016)

Conhecemos o passado e o presente de Clara (Sonia Braga), viúva de 65 anos, última moradora do edifício Aquarius e que se recusa a vender seu apartamento para uma construtora. Tem coprodução de Walter Salles.



Onde: Netflix e Globoplay.

Bacurau (2019)

Este western brasileiro codirigido por Juliano Dornelles conta a história da fictícia Bacurau, pequeno povoado no sertão nordestino cujos moradores percebem que a cidade está sumindo de mapas digitais. Eles decidem investigar o que está por trás daquele fenômeno, enquanto estranhos estrangeiros se aproximam da região.



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Onde: Globoplay.

Documentários

Crítico (2008)

Kleber começou sua carreira como jornalista e crítico. Aqui, ele reúne entrevistas sobre o papel, o discurso, os métodos e o impacto histórico da crítica de cinema.

Onde: YouTube e Vimeo.

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Bacurau no Mapa (2019)

Os bastidores das filmagens de Bacurau e a repercussão do seu lançamento mundo afora.

Onde: YouTube.

Retratos Fantasmas (2023)

Uma carta de amor aos cinemas de rua do Recife. Kleber costura notícias, entrevistas e arquivos familiares para entender como esses espaços se transformaram com o tempo – e o que isso diz sobre a própria cidade.

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Onde: Netflix.

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Curtas

Enjaulado (1997)

Gravado em Betacam, é o primeiro curta de ficção de Kleber – segundo o diretor, é a sua versão de Repulsa ao Sexo, clássico do terror psicológico de Roman Polanski de 1965.

Onde: Vimeo.

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A Menina do Algodão (2003)

Com direção também assinada por Daniel Bandeira, aborda a popular lenda urbana da Loira do Banheiro (conhecida em alguns lugares como a Menina do Algodão).

Onde: YouTube

Vinil Verde (2004)

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Mãe dá à filha uma caixa de discos coloridos. A única regra é que ela não toque o disco verde – o que, claro, ela desobedece.

Onde: Mubi e YouTube.

Eletrodoméstica (2005)

O retrato de uma família de classe média que vive em uma casa cheia de eletrodomésticos. Uma comédia com um ar sinistro.

Onde: Mubi, Libreflix e YouTube.

Noite de Sexta, Manhã de Sábado (2007)

Sinopse: a passagem temporal de uma noite para a manhã seguinte é acompanhada como fenômeno urbano, atravessando pontos de cidade e pequenas histórias que se cruzam.

Onde: Mubi e Vimeo.

Recife Frio (2009)

A queda de um meteorito faz Recife entrar em um inverno permanente – as baixas temperaturas atraem até pinguins. Um repórter viaja até a capital pernambucana para entender como uma cidade com zero estrutura para aguentar uma friaca se adaptou à nova realidade. É um mockumentary – uma ficção com cara de documentário.

Onde: Mubi e YouTube.