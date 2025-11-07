Onde assistir aos outros filmes de Kleber Mendonça Filho
A estreia do aguardado "O Agente Secreto" na última quinta (5) pode ser um bom momento para revisitar (ou descobrir) a obra do diretor.
Longas de ficção
O Som ao Redor (2012)
Estrelado por Irandhir Santos e Maeve Jinkings, conta como a rotina de uma rua de classe média no Recife vira do avesso quando uma empresa de segurança privada passa a operar no local.
Onde: Apple TV+ (para alugar) e Telecine.
Aquarius (2016)
Conhecemos o passado e o presente de Clara (Sonia Braga), viúva de 65 anos, última moradora do edifício Aquarius e que se recusa a vender seu apartamento para uma construtora. Tem coprodução de Walter Salles.
Onde: Netflix e Globoplay.
Bacurau (2019)
Este western brasileiro codirigido por Juliano Dornelles conta a história da fictícia Bacurau, pequeno povoado no sertão nordestino cujos moradores percebem que a cidade está sumindo de mapas digitais. Eles decidem investigar o que está por trás daquele fenômeno, enquanto estranhos estrangeiros se aproximam da região.
Onde: Globoplay.
Documentários
Crítico (2008)
Kleber começou sua carreira como jornalista e crítico. Aqui, ele reúne entrevistas sobre o papel, o discurso, os métodos e o impacto histórico da crítica de cinema.
Onde: YouTube e Vimeo.
Bacurau no Mapa (2019)
Os bastidores das filmagens de Bacurau e a repercussão do seu lançamento mundo afora.
Onde: YouTube.
Retratos Fantasmas (2023)
Uma carta de amor aos cinemas de rua do Recife. Kleber costura notícias, entrevistas e arquivos familiares para entender como esses espaços se transformaram com o tempo – e o que isso diz sobre a própria cidade.
Onde: Netflix.
Curtas
Enjaulado (1997)
Gravado em Betacam, é o primeiro curta de ficção de Kleber – segundo o diretor, é a sua versão de Repulsa ao Sexo, clássico do terror psicológico de Roman Polanski de 1965.
Onde: Vimeo.
A Menina do Algodão (2003)
Com direção também assinada por Daniel Bandeira, aborda a popular lenda urbana da Loira do Banheiro (conhecida em alguns lugares como a Menina do Algodão).
Onde: YouTube
Vinil Verde (2004)
Mãe dá à filha uma caixa de discos coloridos. A única regra é que ela não toque o disco verde – o que, claro, ela desobedece.
Onde: Mubi e YouTube.
Eletrodoméstica (2005)
O retrato de uma família de classe média que vive em uma casa cheia de eletrodomésticos. Uma comédia com um ar sinistro.
Onde: Mubi, Libreflix e YouTube.
Noite de Sexta, Manhã de Sábado (2007)
Sinopse: a passagem temporal de uma noite para a manhã seguinte é acompanhada como fenômeno urbano, atravessando pontos de cidade e pequenas histórias que se cruzam.
Onde: Mubi e Vimeo.
Recife Frio (2009)
A queda de um meteorito faz Recife entrar em um inverno permanente – as baixas temperaturas atraem até pinguins. Um repórter viaja até a capital pernambucana para entender como uma cidade com zero estrutura para aguentar uma friaca se adaptou à nova realidade. É um mockumentary – uma ficção com cara de documentário.
Onde: Mubi e YouTube.