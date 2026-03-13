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Cultura

Oscar 2026: Grupo Abril fará megalive com convidados; saiba como assistir

A Superinteressante fará parte da cobertura junto com as revistas Veja, Veja São Paulo, Claudia, Bravo! e Capricho.

Por Rafael Battaglia 13 mar 2026, 15h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Especial Veja TV na Festa do Cinema.
 (Veja+TV/Divulgação)
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Oscar 2026: Grupo Abril fará megalive com convidados; saiba como assistir Priorizar nos meus resultados Google

Neste domingo, 15 de março, o Brasil tentará garantir a sua segunda vitória consecutiva no Oscar. O Agente Secreto concorre em quatro categorias (incluindo Melhor Filme e Melhor Ator com Wagner Moura). Além disso, Adolpho Veloso concorre ao troféu de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem.

Chances não faltam para voltarmos com a estatueta na mão.

Em paralelo à transmissão oficial, você poderá acompanhar a cerimônia em uma megalive organizada pelo Grupo Abril. O especial Veja TV na Festa do Cinema será exibido nos canais de Veja+, onde comentaristas e convidados se reúnem para destrinchar os indicados da noite, relembrar a jornada que os levou até lá e celebrar o cinema nacional e internacional.

Participarão da live jornalistas de diversas revistas da Abril: Veja, Veja São Paulo, Capricho, Claudia, Bravo! – e claro, da Super

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Além disso, a live contará com a presença do estilista Reinaldo Lourenço durante o tapete vermelho e da atriz Vanessa Giácomo ao longo da noite, além de exibir recados de outros nomes do entretenimento.

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Como assistir à live do Oscar da Veja TV?

A transmissão começa no dia 15 junto ao tapete vermelho, a partir das 19h, e pode ser vista no YouTube, Samsung TV Plus (canal 2059), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) ou Roku (canal 221).

Após o desfile, a cerimônia de entrega das estatuetas começa às 21h.

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Caso o Brasil vença a categoria de Melhor Filme Internacional, esta será a primeira vitória consecutiva de um país desde 1988, quando a Dinamarca atingiu o feito. Se Moura vencer, será o primeiro ator brasileiro a ganhar um Oscar.

Você pode ler as nossas matérias sobre o Oscar 2026 aqui. Já a lista completa de indicados está aqui.

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TAGS:
Cinema
Filmes
Oscar
Superinteressante
YouTube
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