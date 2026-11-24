Tony (2026)

Onde? Prime Video

Ao não conseguir uma bolsa para a faculdade, o jovem Anthony abandona a família para lavar pratos em um restaurante na praia. Inconsequente e sem perspectivas, ele acaba encontrando uma carreira dentro da cozinha. Inspirado na juventude de Anthony Bourdain, um dos chefs e escritores mais influentes do século 21.

Meu Nome é Dolemite (2019)

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Onde? Netflix

Com uma ótima performance de Eddie Murphy, esta cinebiografia conta a história de Rudy Ray Moore, humorista que ficou famoso ao levar para as telonas o personagem Dolemite, um dono de boate que luta karatê e combate o crime. O seu jeito de falar, repleto de rimas, serviu de inspiração para vários artistas de rap.

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A Batalha do Chile (1975-1979)

Onde? Mubi

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O diretor Patricio Guzmán queria registrar o que seria o primeiro governo socialista democrático no Chile do presidente Salvador Allende. Acabou filmando o golpe da ditadura mais sangrenta da América Latina. Uma trilogia documental que mostra como a sociedade se organizou contra o regime. (Eduardo Brasil, repórter freelancer da Super)

Eats History

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Onde? TikTok, YouTube

A dieta de Leonardo Da Vinci. Um clássico café da manhã da Roma Antiga. E a receita original da Coca-Cola. Neste projeto, Donnie Dodson esmiúça os pratos de diferentes épocas e civilizações e conta a história por trás deles. Ele reproduz as comidas da maneira mais fiel possível e ensina a quem está assistindo como prepará-las.

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