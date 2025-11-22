O Golpe da Boy Band (2019)

Onde? YouTube

O que o NSYNC e os Backstreet Boys têm em comum? Fora o sucesso e as músicas grudentas, ambos tiveram o mesmo empresário, Lou Pearlman, poderoso executivo do showbiz nos anos 1990. O problema: Pearlman liderou um dos maiores esquemas de pirâmide dos EUA, que rendeu US$ 300 milhões em dívidas.

Verissimo (2024)

Continua após a publicidade

Onde? Globoplay

O diretor Angelo Defanti teve a difícil tarefa de documentar Luis Fernando Verissimo, conhecido pela timidez. Em vez de longas entrevistas (das quais sairiam meia dúzia de palavras), Defanti montou acampamento na casa do escritor em Porto Alegre. Em meio a festas da família e jogos do Inter, o resultado é um delicado retrato da vida do cronista, que morreu em agosto.

A Melhor Mãe do Mundo (2025)

Continua após a publicidade

Onde? Netflix

Fugindo do marido violento, a catadora Gal atravessa São Paulo a pé puxando seus dois filhos numa carroça. O maior desafio, além de encontrar comida e abrigo, é fazer a odisseia parecer só uma aventura para os pequenos. Com ótimas atuações, é um bom drama de Anna Muylaert (Que Horas Ela Volta?).

O Lendário Martin Scorsese (2025)

Continua após a publicidade

Onde? Apple TV+

Esta série entrevista amigos de infância, colegas de trabalho e, claro, o próprio Scorsese para um mergulho profundo em sua vida. Em quatro episódios, entendemos como o cristianismo, a infância pobre e a proximidade com a violência da máfia moldaram o diretor de Taxi Driver e Os Bons Companheiros.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.