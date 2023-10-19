Quais são os emojis mais usados no mundo?

Os emojis nascem na Unicode Consortium, uma ONG internacional que padroniza esse “alfabeto”. Todos os anos chegam novos emojis ao teclado, que já soma 3.664 figurinhas. Veja os mais utilizados ao redor do mundo.

O rosto chorando de rir é o emoji mais comum, representando 5% de todo o uso ao redor do mundo. O coração vermelho é o que mais se aproxima dele. O terceiro lugar, curiosamente, representa a mesma emoção que o primeiro.

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No ranking feito em 2019, o rostinho de olhos grandes que parece estar implorando por algo estava em 97º lugar. Na lista atual, de 2021, ele já aparece nos top 20. Além dos pedidos de favores, ele também é usado para demonstrar emoção ou gratidão.

O ranking prova que os brasileiros são ávidos usuários dos emojis. Temos a segunda bandeira de país mais usada no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A bandeira mais usada representa red flags, sinais de problema em relacionamentos.

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Fonte: Unicode, 2021