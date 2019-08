Eles estão em todo lugar: na internet, na roda de amigos e até em conversas paralelas no ônibus. Quem já perdeu um episódio de Game of Thrones ou demorou muito para assistir Vingadores sabe como é difícil fugir dos spoilers.

Contar o final logo depois do lançamento de um filme ou uma série não é muito educado, isso é fato. Mas quanto tempo essa restrição deve durar? A partir de que momento você pode falar do assunto sem culpa?

Uma pesquisa realizada no Reino Unido tentou responder à pergunta com uma enquete – a ideia era entender a partir de que momento as pessoas já não se ofendiam mais com o spoiler. Duas mil pessoas responderam… E o resultado foi (alerta de spoiler): 33 horas para episódios de séries e 10 dias para filmes.

Isso significa que não é socialmente aceito conversar em voz alta na segunda-feira sobre o último episódio de The Walking Dead do domingo. E os mais ansiosos precisam esperar mais de uma semana para comentar sobre qualquer novo filme da Marvel.

A enquete também revelou técnicas usadas pelos telespectadores atrasados para fugir dos spoilers. A maioria adota os métodos clássicos: evitar redes sociais, sair do Whatsapp e tentar escapar daquele colega conhecido por bombardear os outros com suas próprias revelações de enredo.

Mas algumas pessoas foram ao extremo: 7% dos entrevistados admitiu já ter dito que está doente para faltar ao trabalho, enquanto 6% preferiram trabalhar de casa — tudo para não correr o risco de ouvir os detalhes da série do momento.

Todo esse esforço não é à toa. Segundo a pesquisa, 52% das pessoas já receberam spoilers online, enquanto 34% já brigaram com um conhecido por esse motivo.

Os fãs de algumas séries devem tomar cuidado redobrado. De acordo com dados do Twitter, a série com o maior número de spoilers é — sem surpresa alguma — Game of Thrones. O terceiro episódio da oitava temporada, A Longa Noite, foi o mais afetado, com mais de dois milhões de tweets revelando informações sobre o enredo nos 30 dias seguintes ao episódio. em inglês foram tweetados durante um período de um mês desde sua estreia. Outras séries que entram na lista de mais “spoiladas” são The Walking Dead, Breaking Bad, Doctor Who e Stranger Things.

Infelizmente, a pesquisa não revela quanto tempo devemos esperar para comentar quando a série inteira é lançada de uma vez na Netflix. Vale 33 horas após o lançamento? Ou 33 multiplicado pelo número de episódios da temporada? Na dúvida, chame seus amigos para fazer a maratona em conjunto.