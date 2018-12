Robô da Amazon consegue testar seus conhecimentos sobre Harry Potter

Assistentes de voz de celular, como Siri ou Google Assistente, são capazes de ajudar em qualquer tipo de tarefa. Não à toa, o mercado está se expandindo: outras empresas desenvolveram tecnologias parecidas, mesmo fora dos smartphones. A Microsoft, por exemplo, tem a Cortana e a Amazon, a Alexa.

Essa última, aliás, comanda o funcionamento do Amazon Echo, alto-falante inteligente vendido nos Estados Unidos (e outros países) capaz de realizar uma grande variedade de ações, quando conectado a outros dispositivos inteligentes. Basta um comando de voz para uma música começar a tocar, uma lâmpada acender ou até um pedido na Amazon ser feito.

Mas não para por aí: agora, a Alexa consegue desafiar os trouxas sobre os mais diversos temas do mundo bruxo.

Exatamente: o mundo bruxo de Harry Potter. Em uma parceria com o Pottermore (portal oficial de informações sobre o universo do famoso bruxinho e de todo seu mundo mágico) e a Audible (empresa que produz e vende entretenimento em áudio falado), Amazon lançou essa nova “habilidade” da Alexa no início de dezembro. A ideia é testar os conhecimentos mais apurados dos usuários sobre o universo mágico.

Funciona assim: depois de ativar o quiz com o comando de voz (“Alexa, play Harry Potter quiz!“), você escolhe um nível de dificuldade, uma casa de Hogwarts e um avatar mágico. Todos os dias, o sistema envia três perguntas que devem ser respondidas em sequência, o que exige ouvir um trecho dos audiolivros.

A cada resposta correta, você ganha pontos para a sua casa e, se acertar as três, recebe uma pergunta bônus. No dia seguinte, haverá mais três novas perguntas. Todo dia é um novo desafio, e as questões vão ficando mais difíceis e explorando diversos pontos da mitologia. O jogo não tem um prazo para acabar – a ideia é esgotar toda a biblioteca de Hogwarts.

O jogo já está disponível em todos os dispositivos com a Alexa, incluindo o aplicativo da assistente de voz em smartphones, que é gratuito tanto no Android quanto no iOS.

Infelizmente, a Alexa (ainda) não fala português, mas os fãs de Harry Potter que estão com o inglês em dia poderão se divertir à beça – e competir com os amigos para saber quem é o mais potterhead.