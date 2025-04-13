Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Antes de Trump: as tarifas mais absurdas da história dos EUA

O topetão é só mais um numa longa linhagem de presidentes apaixonados por taxas, que serviram de combustível até para a Guerra de Secessão.

Por Eduardo Lima 13 abr 2025, 16h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Fotografia do Donald Trump.
 (Kevin Dietsch/Getty Images)
Continua após publicidade
Antes de Trump: as tarifas mais absurdas da história dos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Na quarta-feira (2), o presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou uma nova estratégia de impostos sobre importações para vários países – que incidem até sobre ilhas habitadas exclusivamente por pinguins.

Vários territórios foram taxados em 10%, valor mínimo do tarifaço. No caso da China, a questão é mais complicada: o país asiático respondeu à taxação inicial de 34%, e agora Trump anunciou um novo imposto de 125%. O país de Xi Jinping anunciou taxas na mesma porcentagem.

Agora, Trump voltou atrás na ideia de tarifas para boa parte do mundo. É até difícil chamar a medida de protecionista: qual é o produto que os pinguins da Ilha Heard e das Ilhas McDonald estão produzindo que pode competir com a indústria americana? Ele pausou a aplicação das medidas por 90 dias, mantendo o imposto apenas sobre as importações chinesas.

O tarifaço uma guinada radical na política comercial dos Estados Unidos, que ajudou a estabelecer o mercado internacional atual, com a Organização Mundial do Comércio (OMC) e políticas liberais durante décadas.

Siga

Apesar disso, não é a primeira vez que uma guinada dessas acontece. Conheça as taxas mais absurdas da história, e os antecessores de Trump na arte de tarifar exorbitantemente.

Continua após a publicidade

Tarifaço é coisa velha

Em 1789, George Washington assinou o Tariff Act, que servia para taxar importações para financiar o jovem governo americano e fomentar a indústria incipiente do país. Desde então, as tarifas vem e vão, dependendo do presidente em ofício e do contexto econômico do momento.

O protecionismo não nasceu na terra do Tio Sam, mas na metrópole: as primeiras evidências de intervenções em importações são do século 14, quando o rei Eduardo III, da Inglaterra, proibiu a importação de lã para valorizar o produto nacional.

No começo do século 19, chegou a abominável Tarifa das Abominações. Essa lei de 1828 foi tão polêmica que levou a uma crise institucional severa e quase engatilhou uma guerra civil quando a Carolina do Sul declarou a taxação inconstitucional e acabou com os impostos abusivos no estado. E bota abusivos nisso: alguns bem importados chegaram a tarifas de 62%, com uma taxa-base de 38% para vários produtos.

Continua após a publicidade

“Tarifa das Abominações” foi o nome que alguns dos moradores do Sul deram à lei, que impactou muito a economia dos estados sulistas. Enquanto o Norte tinha uma manufatura incipiente e sofria com os preços baixos dos produtos do Reino Unido, o primeiro país a se industrializar, os sulistas, com sua economia de exploração, dependiam das bugigangas britânicas baratas.

Esse evento ajudou a pavimentar o caminho para a Guerra de Secessão, que estourou em 1861 entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos. Depois da guerra civil, o protecionismo continuou intenso. A Tarifa McKinley, de 1890, subiu os impostos sobre importações para quase 50%, causando altas nos preços, mas eliminou as taxas de alguns produtos, como açúcar e café, para “garantir o comércio recíproco”. É a mesma expressão que Trump usa hoje, mas sem eliminar taxa de produto algum.

O outro ponto alto (com consequências bem baixas) das tarifas americanas foi a Lei Smoot-Hawley, de 1930. O presidente republicano Herbert Hoover achou que uma boa estratégia para resolver a Grande Depressão, a pior crise econômica da história do capitalismo, seria promulgar uma lei que aumentaria em 20% os impostos sobre mais de 20 mil produtos importados. Por causa de tarifas pré-existentes, algumas taxas chegaram a 60%.

Continua após a publicidade

Como a Super já explicou aqui, não deu certo. Outros países começaram a retaliar os Estados Unidos com seus próprios impostos proibitivos, o que ajudou a agravar a crise econômica mundial. Isso não quer dizer que Trump vai desencadear a Grande Depressão 2.0 com sua nova política comercial, mas também não é um bom presságio.

De acordo com o Laboratório de Orçamento de Yale, a média de tarifas dos Estados Unidos atualmente está em 22,5% para praticamente todos os produtos disponíveis, sem as discriminações de políticas fiscais anteriores. É a maior taxa efetiva desde 1909 – mas a diferença é que o governo dos Estados Unidos praticamente só tinham essa fonte de arrecadação na época, já que o imposto de renda foi proposto pelo presidente Howard Taft no mesmo ano.

Agora que as tarifas foram suspensas por 90 dias, não dá para saber se Trump vai levar as taxas que ele mesmo anunciou a sério. Talvez uma breve aula de história sobre as consequências de guinadas tarifárias passadas – crises institucionais, altas inflacionais e um aprofundamento da pior depressão econômica da história dos Estados Unidos – possa ajudar a dissuadir o presidente americano.

Continua após a publicidade

Crash: Uma breve história da economia

Crash: Uma breve história da economia

Compre agora: Amazon - R$ 32,06
Publicidade
TAGS:
Amazon
Economia
Estados Unidos
História
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).