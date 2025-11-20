Arqueólogos identificam estatueta rara que retrata mulher e ganso há 12 mil anos
Pesquisadores especulam que peça encontrada nas margens do Mar da Galileia seja representação de relação sexual
Uma pequena estatueta de argila, com apenas 3,7 centímetros de altura, está ajudando arqueólogos a reconstruir o universo simbólico de uma comunidade que viveu há cerca de 12 mil anos às margens do Mar da Galileia, a região do Levante.
O objeto retrata uma mulher agachada, com um ganso apoiado vivo sobre suas costas, e foi descrito como a estatueta mais antiga conhecida que mostra uma interação entre humano e animal, além da representação naturalista mais antiga de uma mulher já identificada no sudoeste da Ásia. Os detalhes do achado foram publicados na revista científica PNAS.
A peça foi encontrada no sítio de Nahal Ein Gev II, uma aldeia ligada à chamada cultura natufiana, que se estendeu aproximadamente de 15.000 a 11.500 anos atrás na região que hoje corresponde a Palestina, Israel, Jordânia, Líbano e Síria.
Os natufianos são conhecidos por marcar a transição de grupos nômades caçadores-coletores para comunidades sedentárias, ainda antes da adoção plena da agricultura. Os autores situam o achado no Epipaleolítico tardio (de 10 mil a 12 mil anos atrás), fase final do Paleolítico na região, imediatamente anterior ao Neolítico.
Segundo o estudo, a estatueta foi modelada a partir de um único bloco de argila local, deixada secar e depois aquecida em torno de 400 °C. Esse controle de temperatura indica o uso de uma “pirotecnia primitiva”, ou seja, um domínio intencional do fogo para transformar e endurecer materiais.
Análises microscópicas e químicas revelaram resíduos de pigmento vermelho, provavelmente ocre, tanto no corpo da mulher quanto no ganso. A peça foi encontrada quebrada em três fragmentos, que puderam ser reunidos.
Os detalhes anatômicos reforçam a leitura da figura como feminina: na parte inferior, uma área triangular incisa é interpretada como o púbis, e impressões ovais simétricas próximas ao rosto sugerem seios. O pássaro, identificado como um ganso a partir da comparação com ossos de aves encontrados no próprio sítio, está pousado sobre as costas da mulher, com as asas abertas e voltadas para trás, envolvendo parcialmente a figura humana.
O que a cena representa?
Há diferentes interpretações para a cena. Em princípio, seria possível imaginar uma caçadora transportando uma ave abatida de volta ao assentamento, já que restos de gansos aparecem com frequência nos sítios natufianos e essas aves eram usadas tanto na alimentação quanto em ornamentos feitos de penas e ossos.
No entanto, a posição da mulher, inclinada para a frente, e a forma como o ganso está disposto – aparentemente vivo, com as asas estendidas numa postura típica de acasalamento – levaram o grupo a favorecer uma leitura de caráter mitológico e espiritual.
“O acasalamento imaginário entre espíritos humanos e animais é conhecido em muitos mitos de períodos históricos em todo o mundo”, disse Laurent Davin, principal autor do estudo, ao Live Science. Segundo ele, “esse desejo emergente de representar imagens femininas pode estar relacionado à crescente importância das mulheres na gestão das práticas espirituais dessas comunidades”.
Essa interpretação se encaixa em um sistema de crenças animista. No animismo, comum entre sociedades de caçadores-coletores, elementos naturais – animais, plantas, rios, rochas, objetos – são percebidos como dotados de espírito e capazes de interagir com os humanos em diferentes planos.
A localização da peça dentro do sítio reforça seu provável caráter ritual. A estatueta foi achada no aterro de uma estrutura semicircular de pedra, com cerca de 5 metros de diâmetro, que abrigava sepultamentos e depósitos considerados cerimoniais, incluindo o enterro de uma criança e um conjunto de dentes humanos. Esse tipo de contexto é interpretado por arqueólogos como um espaço de ritos e práticas coletivas, e não uma área de descarte comum.
Para entender a fabricação e o uso da estatueta, a equipe recorreu a diferentes tipos de análise possíveis através de abordagens “tecnológicas, arqueométricas e dermatoglíficas”.
As análises tecnológicas e arqueométricas envolvem o estudo da matéria-prima, da composição física e química da argila e do pigmento, além das marcas de modelagem, para reconstruir o modo de fabricação. Já as análises dermatoglíficas se concentram nas impressões digitais preservadas, um campo que examina o desenho das cristas da pele. No caso de Nahal Ein Gev II, uma impressão parcial foi identificada na própria estatueta.
Comparando a densidade dessas cristas com bancos de dados modernos de indivíduos de sexo conhecido, os pesquisadores sugerem que a peça pode ter sido modelada por uma mulher jovem ou adulta. A conclusão não é absoluta, mas aponta para a possibilidade de uma artesã feminina representando outra mulher em uma cena ligada ao mundo espiritual.
O estudo também chama atenção para o grau de sofisticação da linguagem visual. As autoras e autores destacam que a pessoa que modelou a peça usou o volume da argila de forma intencional e explorou o jogo entre luz e sombra para criar perspectiva e profundidade.
A estatueta teria sido pensada para ser vista de um ângulo específico, com iluminação natural ou do fogo incidindo principalmente sobre o lado esquerdo, dando vida à interação entre a mulher e o ganso. Essas soluções são descritas como antecipações de técnicas que só se tornariam comuns no Neolítico inicial.
Vale destacar que representações de interações entre humanos e animais são raras no Paleolítico e no Epipaleolítico. Há cenas pintadas ou gravadas na Europa, como nas cavernas de Lascaux, mas normalmente associadas à caça ou a confrontos com animais. No sudoeste da Ásia, esse tipo de cena praticamente não aparece em estatuetas do período.
Para a arqueóloga Leore Grosman, coautora do trabalho, a peça ajuda a entender uma mudança mais ampla no modo como essas comunidades pensavam o mundo. “A estatueta captura um momento transformador”, disse em comunicado. “Ela faz a ponte entre o mundo dos caçadores-coletores nômades e o das primeiras comunidades sedentárias, mostrando como a imaginação e o pensamento simbólico começaram a moldar a cultura humana.”