Arqueólogos planejam escavar navio viking recém-descoberto

Pela primeira vez em mais de um século, arqueólogos anunciaram que vão escavar um navio viking enterrado. A embarcação tem 20 metros de tamanho e foi construída, segundo estimativas, há 1.200 anos.

Ela foi encontrada em 2018 numa fazenda da Noruega onde havia um cemitério viking – era um hábito desse povo enterrar seus mortos junto a pertences que marcaram o falecido em vida –, e está coberta por meio metro de terra. Apesar da pandemia de Covid-19, as escavações devem começar agora em junho.