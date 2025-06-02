Câmara secreta é descoberta sob castelo ucraniano após 300 anos selada

Em Aliche, na Ucrânia, existe um castelo conhecido por Castelo Galego ou Castelo Starasta. Reza a lenda que sob a grande estrutura de pedra correm alguns quilômetros de túneis, pelos quais uma garota galega teria fugido com seu amante, com ajuda de suas criadas e guardas do castelo. Os túneis nunca foram encontrados.

Em 1678, o castelo foi bombardeado durante a guerra Turca-Polonesa de 1676, quando Aliche sofreu ataques de canhões das tropas de Ibrahim Shah de Jahar. Assim, uma parte da parede da fortaleza desabou e cobriu o acesso à uma câmara subterrânea. Pelos últimos 300 anos, esse quartinho ficou fechado, coberto por detritos abaixo de 150 metros cúbicos de solo.

Foi só em 2013 que pesquisadores descobriram um pequeno poço de ventilação que chegava à câmara oculta. E, agora, arqueólogos da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia finalmente conseguiram acessar o fosso, após anos de escavação.

A parte mais surpreendente, porém, é que o espaço parece ter uma outra pequena abertura em uma de suas paredes de pedra, que pode ser o espaço de um possível túnel.

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As teorias dos pesquisadores envolvidos na descoberta são que a câmara servia como uma casamata, um tipo de arsenal ou cofre para guardar pertences preciosos ou disparar munições em tempos de conflito.

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A presença de um poço de ventilação corrobora essa teoria, pois provavelmente permitia a expulsão de fumaça densa de dentro do posto de defesa.

O edifício foi originalmente fundado no século 12 como uma fortificação de madeira construída sobre rocha e com vista para o rio Dniester. Em meados do século 14, foi reconstruído em pedra por Casimiro III, o Grande, e, posteriormente, no início do século 17, foi redesenhado pelo arquiteto Francisco Corazzini

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“Essa parte do castelo ficou completamente isolada desde a explosão”, disse Vladimir Oleynik, director general da

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Reserva Nacional Antiga de Galich, ao Heritage Daily. “Não foi possível usar maquinário pesado para acessá-la, então tudo foi feito manualmente para preservar a integridade arqueológica.”

As primeiras pistas da sala escondida surgiram em 2023, quando Oleynik relatou a descoberta de um estreito poço de ventilação sob as ruínas da torre.

Enquanto as obras continuam, o acesso público ao local da escavação permanece restrito. Porém, ainda resta saber se a câmara secreta ucraniana também é lar de uma serpente imensa e do diário sórdido do Lord Voldemort, assim como acontece na câmara do primeiro conto de Harry Potter.

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De qualquer maneira, os arqueólogos esperam que investigações em andamento confirmem se a câmara é de fato parte de um sistema subterrâneo mais extenso.