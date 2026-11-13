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História

“Chuva de carne” existe? Conheça o caso real de 1876 e as 3 teorias para explicá-lo

Numa fazenda no interior dos EUA, pedaços de carne crua caíram do céu e atraíram dezenas de curiosos em busca de explicações.

Por Amanda Nascimento 13 nov 2026, 12h32
Close-up de um pedaço de carne vermelha crua, mostrando a textura fibrosa e irregular da superfície, com algumas veias claras e pequenas depressões escuras
 (Jonathan Borba/Pexels)
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“Chuva de carne” existe? Conheça o caso real de 1876 e as 3 teorias para explicá-lo Priorizar nos meus resultados Google

Na manhã de 3 de março de 1876, por volta das 11h, uma “chuva” de carne crua atingiu uma fazenda no Condado de Bath, Kentucky. Sim, você não leu errado: pedaços de carne vermelha, com aproximadamente cinco centímetros de comprimento, caíram do céu por alguns minutos em um dia de céu limpo e sem chuva numa área rural no interior dos EUA.

Segundo uma reportagem do The New York Times publicada na semana seguinte, o fenômeno foi presenciado por Rebecca Crouch e seu neto de 11 anos, Allen – que, entusiasmado, teria dito: “Vovó, está nevando!”. O marido de Rebecca chegou em casa pouco depois e também viu os pedaços de carne pendurados em galhos de árvores e em cercas.

A carne estava espalhada por uma área extensa – algumas testemunhas estimaram cerca de 8 mil metros quadrados (maior que um campo de futebol). Essa extensão abrangia a propriedade da família Crouch, algumas de suas dependências e partes dos terrenos vizinhos.

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Rebecca descreveu o material da seguinte maneira: “O maior pedaço que vi tinha o comprimento da minha mão e cerca de um centímetro de largura. Outro pedaço tinha um formato semicircular e o tamanho de uma moeda de meio dólar”. As estimativas são um tanto vagas, mas indicam que a maioria dos pedaços de carne tinha aproximadamente 5 cm × 5 cm, enquanto um deles tinha 10 cm × 10 cm. 

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O que havia caído do céu, afinal? Nas semanas seguintes, vizinhos curiosos, um professor universitário da região e vários jornalistas visitaram a fazenda e levantaram hipóteses – carne bovina, de cordeiro, veado, urso ou até mesmo cavalo. 

Até mesmo um açougueiro da região, L. C. Frisbe, admitiu que a carne era diferente de tudo que já tinha visto. Após colocá-la brevemente na boca, ele disse que não podia afirmar com certeza se o sabor lembrava o de peixe, carne de mamífero ou ave. Por isso, ele decidiu não engolir o pedaço.

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Como escolher carne?

Como isso pode ter acontecido? 

Algumas teorias foram apresentadas de imediato na imprensa. Uma das explicações mais populares nos jornais da época sugeria que tudo não passava de um engano de “caipiras exaltados”, e que o material consistia, na verdade, em algas vermelhas. No entanto, essa teoria logo caiu por terra: várias testemunhas oculares qualificadas, incluindo um açougueiro, um médico e, claro, muitos fazendeiros locais, saberiam perfeitamente reconhecer carne crua.

Três meses depois foi a vez de um especialista em tratamento de água chamado Leopold Brandeis examinar amostras. Ele disse que a carne do Kentucky era “apenas nostoc”. Nostoc é um tipo de cianobactéria que incha e forma massas verdes e gelatinosas após a chuva. Mas a teoria tinha problemas: o material misterioso não era verde, não havia chovido, e a ideia não explicava por que ele tinha a aparência e o gosto de carne.

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Outra hipótese, talvez a mais popular, aponta para grandes bandos de urubus. De acordo com essa versão do evento, essas aves estariam voando alto – a ponto de ficarem invisíveis do chão – e teriam regurgitado ou soltado carniça em pleno voo.

Em um artigo publicado em uma edição de 1876 do Louisville Medical News, o químico L. D. Kastenbine escreve: “A partir de uma altura imensa, as partículas [do vômito de alguns abutres] teriam sido espalhadas pelo solo pelo vento que soprava na ocasião. A variedade de tecidos encontrada – muscular, conjuntivo, adiposo etc. – só pode ser explicada por essa teoria”. 

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Há quem discorde dessa hipótese, porém. Em entrevista ao Guinness Record, Alex Bond, responsável pela seção de aves do Museu de História Natural de Londres, diz que acha a explicação das aves “bastante improvável”.

Ele explica que, no século 19, as duas espécies de abutres da América do Norte – o condor-da-califórnia e o urubu-de-cabeça-vermelha – tinham áreas de distribuição limitadas e populações pequenas. Além disso, eram animais relativamente pequenos e não costumavam carregar comida em grandes quantidades.

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Outra explicação possível é uma variação da “chuva de peixes”. Esse fenômeno descreve um evento meteorológico raro em que animais aquáticos pequenos caem do céu junto com a água durante fortes tempestades.

Não choveu naquele dia, mas a hipótese diz que um pequeno redemoinho ou tornado seco naquela região de Kentucky pode ter causado ventos que levantaram a carne a grandes altitudes. Bastaria que o vento passasse sobre a carcaça de algum animal em um estado avançado de decomposição para erguer vários fragmentos de uma só vez. O cenário também ajudaria a explicar por que o material era tão difícil de identificar.

150 anos depois, porém, ainda não existe uma resposta definitiva para explicar o que aconteceu naquela manhã de 3 de março de 1876.

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