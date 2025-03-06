Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Como a Primeira Guerra Mundial moldou o uniforme do Flamengo

As listras rubro-negras do time carioca só apareceram na terceira versão da roupa – para não se associar com a bandeira do Império Alemão.

Por Rafael Battaglia 6 mar 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Imagem da bandeira do Flamengo antiga e ao lado uma fotografia dos jogadores do Flamengo em 1914, com a camisa cobra coral.
 (Goal.com/Wikimedia Commons/Reprodução)
Continua após publicidade
Como a Primeira Guerra Mundial moldou o uniforme do Flamengo Priorizar nos meus resultados Google

Vamos relembrar as aulas de história do colégio. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918 e provocou a morte de 9,2 milhões de soldados e 6 milhões de civis, além de 20 milhões de feridos. Foi a primeira que mobilizou países de todos os continentes e usou armas pesadas como metralhadoras, canhões semiautomáticos, gases venenosos, submarinos e aviões.

O conflito foi resultado de tensões geopolíticas internacionais que se arrastavam por décadas desde o século 19. As potências imperialistas da época, afinal, disputavam influência, mercado e fronteiras – tanto dentro de casa, na Europa, quanto nas colônias mundo afora.

De um lado da guerra estavam o Império Austro-húngaro, o Império Alemão e a Itália. Do outro, França, Inglaterra e Rússia (e também a Itália, que mudou de lado em 1915, e os EUA, que entraram no front em 1917).

O estopim para o confronto foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Ele e sua esposa foram mortos em 1914 por integrantes do Mão Negra, uma organização que lutava pela independência da Sérvia e dos povos eslavos das mãos do Império.

Siga

Foi a partir desse atentado que as alianças se costuraram. Os alemães se uniram aos austro-húngaros; os russos se juntaram à causa sérvia. Temendo o avanço sobretudo da Alemanha, Inglaterra e França também entraram na guerra. Estava montado o palco para a carnificina.

Continua após a publicidade

Por ter importantes parceiros comerciais nos dois lados da guerra, o Brasil se manteve neutro. Isso mudou em 1917, quando um submarino alemão afundou um cargueiro brasileiro de café que ia em direção à França. A partir daí, o país enviou soldados, navios e médicos para a Europa para ajudar franceses e cia.

O Brasil foi o país latino mas ativo na Primeira Guerra. Mas foi uma participação modesta, com algumas centenas de profissionais. Bem menor, por exemplo, que os 25 mil soldados enviados na Segunda Guerra.

Mas o conflito gerou uma consequência curiosa para o dia a dia dos brasileiros: ele foi decisivo para a consolidação do uniforme do Flamengo, o time mais popular do país.

Continua após a publicidade

Uma vez Flamengo…

Fundado em 1895, o Flamengo passou anos apenas como um clube de remo. Em 1912, surgiu o time de futebol – mas os remadores, orgulhosos, não permitiram que o novo esporte usasse o mesmo uniforme que eles.

Os diretores do clube, então, criaram outra roupa: ela ainda tinha as cores do clube, mas com um novo design. Era um uniforme xadrez, com dois grandes quadrados pretos e dois vermelhos. Foi apelidado de “Papagaio de Vintém” por sua semelhança com uma pipa (também chamada de “papagaio”), que eram vendidas por um vintém, moeda da época.

Continua após a publicidade

O Papagaio porém, teve vida curta. Em 1914, o Flamengo passou a usar uma roupa listrada: as faixas pretas e vermelhas dominavam; mas, entre elas, havia finas faixas brancas. Pelo visual, o uniforme recebeu o nome de Cobra-Coral.

Só tinha um problema. A roupa ficou muito parecida com a bandeira do Império Alemão, usada desde a segunda metade do século 19. A referência acidental pegou mal: mesmo antes da entrada oficial do Brasil na guerra, a elite intelectual do país já demonstrava apoio ao lado dos franceses. Em 1916, o Flamengo precisou trocar de uniforme – de novo.

Foi uma mudança sutil. Os frisos brancos saíram, restando apenas as listras rubro-negras, que se tornaram marca do time nos 110 anos seguintes. Os primeiros uniformes, porém, não foram completamente esquecidos: eles já reapareceram em algumas datas comemorativas do clube.

Continua após a publicidade
Imagem da camiseta do Flamengo 2025.
(Flamengo/Reprodução)

A conexão entre Flamengo e Alemanha não para por aí. Em 2014, embalados pela Copa do Mundo no Brasil, os alemães desenharam um uniforme inspirado no rubro-negro flamenguista. Foi justamente essa a camisa usada na goleada de 7 a 1 contra o Brasil. Mas essa história a gente não precisa relembrar.

Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
Alemanha
Brasil
FLAMENGO /CLUBE/RJ/
França
Futebol
História
primeira guerra mundial
Rio de Janeiro
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).