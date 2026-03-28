Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Como as cidades criaram a escrita e a gramática

Entenda por que essas ferramentas de linguagem foram necessárias para a urbanização – e como foram usadas para a dominação de povos.

Por Mayra Trinca 28 mar 2026, 16h00
palavras
 (Milkos/iStock)
Continua após publicidade
Como as cidades criaram a escrita e a gramática Priorizar nos meus resultados Google

Estamos tão acostumados a organizar palavras e frases de acordo com as regras do português que muitas vezes esquecemos de um detalhe: a gramática não é algo intrínseco das línguas. Um idioma pode existir muito bem sem ela. Assim como a escrita e os dicionários, a gramática é considerada uma ferramenta que aumenta as possibilidades de usar uma língua.

Na linguística, essas três ferramentas são chamadas de tecnologias de linguagem. E elas só surgiram com as revoluções urbanas que deram origem às cidades. 

A professora Carolina Rodríguez-Alcalá, do Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp, explica que essas tecnologias de linguagem são formas de fixar uma língua no tempo, do mesmo modo que as cidades fixam as pessoas na cidade. E há uma “coincidência histórica” entre elas. 

Os primeiros signos escritos (versões antigas de letras e palavras) ainda não apresentavam um sistema bem articulado. Eles surgiram no período Neolítico, cerca de 8 mil anos atrás, na região da Mesopotâmia. Esses registros coincidem com os primeiros assentamentos permanentes, que também ainda não tinham exatamente as características de uma cidade. 

Siga

Segundo Rodríguez, o desenvolvimento da escrita e assentamentos urbanos passou por um longo processo, que durou séculos ou milênios. “Até que houve um salto qualitativo que chamamos de revolução da escrita e revolução urbana”, explica a pesquisadora. O exemplo mais conhecido – por ser o mais antigo e bem preservado até então – é o da escrita cuneiforme em Uruk, considerada a primeira cidade da História, há 5 mil anos.

Continua após a publicidade

“O surgimento da escrita está associado à cidade, mas a história da cidade é também uma história do Estado como forma política de organização estreitamente ligada ao mercado e ao comércio”, continua Rodríguez. Com o aumento da concentração de pessoas nas cidades, houve uma especialização do trabalho e crescimento das trocas comerciais, que exigiam alguma forma de registro para driblar o esquecimento de quem estava em dívida com quem. 

E essa é uma das características que diferenciam sociedades com e sem escrita: a necessidade de anotar a posse, o acúmulo e a troca de bens. Em lugares com invernos mais rigorosos, como é o caso de boa parte do hemisfério norte, essa forma de organização social surge como uma estratégia de sobrevivência. Já nas regiões tropicais, como na América do Sul, o clima mais constante e a alta biodiversidade tornam o estoque de alimentos dispensável. 

Por que a maioria dos países chama o abacaxi de “ananás”?

Continua após a publicidade

“Não é porque certas sociedades foram mais inteligentes que elas desenvolveram a escrita”, explica Rodríguez. “Mas é porque isso responde a uma necessidade colocada por essas formas de vida”. E ainda que a Mesopotâmia seja o caso mais popular, outras sociedades se urbanizaram e desenvolveram suas formas de registro e de escrita mais ou menos ao mesmo tempo, como o Egito, a Índia, a China ou o México e o Peru, no caso das Américas. 

Com o desenvolvimento dos Estados, surgiu a necessidade de regras de organização sociais, como as leis, e a centralização do poder na figura dos reis e governantes. A partir daí, a escrita deixa de ser uma ferramenta de memória e ganha também a função de mensagem e registro.

Aos poucos, a escrita se tornou uma ferramenta popular entre nobres e religiosos, mas ainda muito distante da população. Até que, na Europa, entre o fim da Idade Média e o Renascimento, surge a demanda de uma língua unificada para o povo devido a reorganização do espaço em Estados Nacionais.

Continua após a publicidade

Antes disso, o latim era a única língua escrita, usada por religiosos, administradores e cientistas. Com o novo processo de urbanização dos Estados, as línguas populares foram gramatizadas. Ganharam regras que permitiam a criação de um padrão de uso que não existia na mistura de dialetos usados nas cidades. Essa organização também facilitava seu ensino a pessoas que não falavam a língua. 

Ao mesmo tempo, os Estados europeus começam incursões colonizadoras ao redor do mundo e com isso iniciam uma gramatização massiva de diversas línguas. “A gente pensa que as gramáticas europeias foram elaboradas antes, e das línguas ameríndias depois – mas não foi assim”, diz Rodríguez. “Existem apenas três ou quatro anos de diferença entre a primeira gramática do francês e a primeira gramática de Nahuatl, no México”.

Nos países colonizados, a gramática servia para aprender a língua local e estabelecer um sistema de comunicação capaz de ensinar a língua do país colonizador às populações locais. Ao mesmo tempo que impunham o modelo de cidade e urbanização que se estabelecia na Europa. 

Continua após a publicidade

Rodríguez conta que em cartas jesuíticas de missionários no Brasil há menções sobre a dificuldade de impor a língua portuguesa aos indígenas devido ao modo de vida seminômade. A ideia entre os missionários era de que a dominação dos povos só seria possível se fossem capazes de “fixar a língua e fixar os indígenas em povoados”. 

Para a professora, esse é mais um exemplo de como os processos de gramatização massiva também coincidem com o processo de urbanização. Houve uma transformação das línguas e dos territórios do planeta em direção ao modelo de escrita, de gramática e de cidade europeia. 

Rodríguez reforça como entender esses processos é uma forma de evitar explicações eurocêntricas e possivelmente preconceituosas sobre a superioridade de uma língua sobre outra (ou de um povo sobre outro) a partir da aquisição ou não dessas tecnologias da linguagem. 

Publicidade
TAGS:
cidade
linguagem
palavra
urbanização
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).