Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Só hoje no Abril Day: assine Revista Impressa por R$ 9,90/mês!
História

Como o streetwear indiano se tornou pijama no Ocidente

Entenda como calças largas milenares, criadas por nômades asiáticos para montar cavalos, deram origem às nossas roupas de dormir.

Por Manuela Mourão 27 jan 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Ilustração do Correio de pijama branco, Índia, 1844.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
Continua após publicidade
Como o streetwear indiano se tornou pijama no Ocidente Priorizar nos meus resultados Google

A história dos pijamas começa na Ásia, há cerca de 3 mil anos. A palavra vem do persa pāy-jāma, que significa literalmente “roupa para as pernas” — até então, o termo se referia unicamente à parte de baixo da roupa. 

A mudança ocorreu quando povos nômades que habitavam as vastas planícies da Eurásia começaram a usar calças largas amarradas na cintura em vez de mantos ou túnicas, que eram vestimentas mais comuns na época. 

Eles eram cavaleiros e pastores como os Dothraki de Game of Thrones, e preferiam essa vestimenta inovadora porque ela era mais confortável para a montaria (de fato, a hipótese mais aceita é que a invenção das calças foi uma consequência do uso de cavalos como meio de transporte). 

Continua após a publicidade

Foi assim que a peça chegou ao subcontinente indiano, onde acabou combinada com um tipo de blusa chamada kurta: uma peça longa, sem gola e bastante larga, semelhante a uma bata — esse conjunto é usado até hoje na própria Índia, no Paquistão e em Bangladesh. 

Siga
Mulher hindu, em Sind, Índia, de pijama estilo shalwar, 1870.
(Wikimedia Commons/Reprodução)
Continua após a publicidade

O mundo não era exatamente globalizado nessa época, e os europeus da Idade Média não faziam ideia de que essas peças existiam.

Séculos se passaram até os ingleses invadirem e ocuparem violentamente a Índia. Kurtas e pijamas se tornaram ícones de riqueza e luxo no Ocidente, reservados à elite da Companhia das Índias Orientais que enriquecia às custas da exploração e submissão de seus colonizados. 

Continua após a publicidade

Na época, essas ainda eram roupas diurnas. Na Inglaterra, até então, usava-se um tipo de roupão de linho ou lã por cima de uma camisa para dormir. A peça lembrava um kimono japonês ou uma camisola.

Em um artigo escrito na

Continua após a publicidade

National Geographic, Ana Velasco escreve que “a camisola era usada por homens e mulheres. Foi só no final do século 19 que o “pijama” [agora referindo-se ao conjunto de duas peças de calças largas e camisa] se tornou peça de roupa para dormir.”

O que aconteceu foi que, enquanto os britânicos dominavam a Índia, eles precisavam de roupinhas confortáveis para usar em casa. Por isso, os soldados começaram a imitar o vestuário local, mais adequado ao calor tropical. 

Na era vitoriana, o vestuário de duas peças (uma blusa solta e uma calça), inspirado nas roupas indianas, passou a ser adotado mais amplamente na Europa, mas com algumas adaptações: as blusas ficaram mais curtas e botões foram inseridos na parte da frente da peça.

Continua após a publicidade
Após sua visita à Índia e à corte persa, William Feilding, primeiro conde de Denbigh, encomendou a Anthony van Dyck este retrato de 1633 dele mesmo com seu servo indiano, ambos vestidos com o pijama kurta
(Wikimedia Commons/Reprodução)

Os EUA, que eram uma potência industrial nascente, agarraram a oportunidade de produzir essas peças em massa, o que ajudou a espalhar o costume pelo mundo: os pijamas de duas peças passaram a ser vendidos a preços acessíveis nas lojas de departamento.

Em 1933, uma revista francesa especializada em moda masculina escreveu sobre os benefícios do pijama: “Ele nos dá grande liberdade de movimentos, necessária ao corpo durante o sono, e favorece a dignidade e o estilo que não eram atendidos pela camisola.”

O autor afirma que “houve um desequilíbrio causado pelo uso das camisolas (sendo o equilíbrio a qualidade primordial da elegância) que os pijamas restabeleceram, acrescentando a graça de sua linha.”

Todo esse discurso favoreceu o público masculino, que se encantou com a possibilidade de abandonar o vestidão para dormir. Somado com a popularidade dos filmes do início do século 20, o pijama se tornou a nova norma.

Enquanto isso, na índia, os pijamas e kurtas permaneceram uma peça popular do streetwear,  e também são usados em ocasiões especiais, como casamentos e festivais. Ou seja: se quiser passar o dia de pijama, já sabe aonde morar. 

Publicidade
TAGS:
chineses
dormir
Índia
Roupas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).