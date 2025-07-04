Feito com presa de mamute, esse bumerangue pode ser o mais antigo do mundo

Em 1985, arqueólogos encontraram restos humanos e algumas ferramentas na caverna Obłazowa, na Polônia. Agora, uma nova análise de um bumerangue retirado do local calcula que ele pode ter até 42 mil anos – o mais antigo já identificado, e um dos primeiros exemplos de ferramenta complexa deixada por humanos na Europa.

O bumerangue é feito a partir de uma presa de mamute e mede 72 cm de comprimento. Historiadores acreditam que ele era usado para caça, mas também há a possibilidade do instrumento ser usado em rituais ou ter algum valor simbólico ou cultural.

Ele é do tipo de bumerangue que não volta após ser lançado, como os famosos instrumentos de caça de culturas aborígenes da Austrália (nem por isso ele é menos complexo, diga-se: serve muito bem para abater animais). Tecnicamente, o nome para esse tipo de ferramenta é “bastão de arremesso” – “bumerangue” seria apenas os que voltam, mas, por conta do formato, o artefato da Polônia e outros encontrados na Oceania são chamados de bumerangue mesmo.

Continua após a publicidade

Uma estimativa inicial, feita na década de 1990, dizia que o bumerangue tinha cerca de 18 mil anos. No entanto, os cientistas que conduziram o novo estudo acreditam que este resultado é um erro causado por contaminação da amostra.

O estudo foi conduzido por uma colaboração internacional de cientistas, liderados por pesquisadores da Universidade Jaguelônica, na Polônia, e da Universidade de Bolonha, na Itália.

Continua após a publicidade

Até então, as evidências mais antigas de bumerangues do tipo vinham da Austrália: o mais antigo deles, feito de madeira, tem 12 mil anos. Artes ancestrais dos aborígenes australianos, porém, retratam o objeto há pelo menos 20 mil anos.

Continua após a publicidade

O novo estudo apresenta um cenário diferente: o bumerangue polonês teria o dobro da idade das artes rupestres australianas – entre 39 mil anos e 42 mil anos. Os cientistas chegaram a essa conclusão datando outros objetos próximos, encontrados na mesma camada arqueológica juntamente com o instrumento de caça. O bumerangue em si é considerado frágil demais para ser estudado diretamente.

No mesmo local, um pedaço de dedo humano foi encontrado e datado de 31 mil anos atrás. Restos de animais também foram localizados e estudados, indicando que estão lá há 41,5 mil anos, mais ou menos. Considerando as profundidades em que esses achados foram escavados, os cientistas estimaram a idade do bumerangue usando modelos estatísticos.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.