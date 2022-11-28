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História

Manuscrito de Darwin pode atingir preço recorde de 1 milhão de libras

O papel assinado pelo biólogo, que será leiloado esta semana, é especial em vários aspectos, como sua defesa da teoria da evolução e uma comparação com Newton. Confira

Por Leo Caparroz 28 nov 2022, 18h25 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Uma foto do manuscrito assinado por Charles Darwin.
 (Sotheby's/Divulgação)
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Na sexta-feira, a empresa de leilões Sotheby’s colocará à venda um manuscrito de ninguém menos do que Charles Darwin. É esperado que o item chegue a custar mais de 1 milhão de libras esterlinas. Isso colocaria um novo recorde de preço para um manuscrito de Darwin, anteriormente de 400 mil libras.

Algumas particularidades do papel justificam o valor exorbitante. Primeiro, Darwin não tinha o costume de arquivar seus documentos e manuscritos, então pouco material original do cientista sobreviveu ao tempo. Segundo, Darwin geralmente assinava apenas com “C Darwin” ou “Ch Darwin”; nesse documento, ele assina seu nome por extenso.

Mais especial ainda do que as tecnicidades do objeto, é o conteúdo escrito no papel. Darwin inclui uma passagem da terceira edição da sua obra A Origem das Espécies, onde argumenta que, embora alguns possam achar sua teoria inacreditável e estranha, também pensaram isso de Newton e a gravidade – algo, na época, já incontestável. O mesmo se aplicaria, futuramente, à evolução e à seleção natural.

O documento foi produzido em 1865, para que pudesse ser copiado em uma revista. A The Autographic Mirror era uma espécie de revista de celebridades na época. Ela imprimia fac-símiles de caligrafia e autógrafos de pessoas famosas junto com suas biografias. Darwin viu no convite de contribuir para a publicação uma oportunidade de revidar seus céticos.

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Na época, seis anos após o lançamento da primeira edição de A Origem das Espécies, o biólogo era criticado especialmente por não conseguir explicar a origem da vida em si. Darwin admitiu suas limitações, mas defendia que isso era irrelevante para as observações de como a vida na Terra evoluiu e se diversificou. Assim como a gravidade, mesmo que sua “essência” não fosse compreendida na época, as equações de Newton eram certamente eficazes.

O manuscrito de Darwin à venda na Sotheby’s está em perfeito estado, em uma folha grande e bastante legível. “O que é diferente nesta folha é que Darwin estava escolhendo a passagem que ele queria que fosse associada a si mesmo e ao seu legado”, afirma Kalika Sands, especialista da Sotheby’s na história da ciência do século 19. “Realmente serve como sua declaração definitiva, ou autorizada, sobre seu trabalho.”

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A passagem de Darwin, na íntegra, diz:

Recapitulei agora os principais fatos e considerações que me convenceram completamente de que as espécies foram modificadas, durante um longo curso de descendência, pela preservação ou seleção natural de muitas variações sucessivas e leves. Não posso acreditar que uma teoria falsa explicaria, como me parece que a teoria da seleção natural explica, as várias grandes classes de fatos acima especificadas. Não é uma objeção válida que a ciência ainda não lance luz sobre o problema muito mais elevado da essência ou origem da vida. Quem pode explicar qual é a essência da atração da gravidade? Ninguém agora se opõe a seguir os resultados decorrentes desse elemento desconhecido de atração; não obstante que Leibnitz anteriormente acusou Newton de introduzir “qualidades e milagres ocultos na filosofia”. – Charles Darwin.

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