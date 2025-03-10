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História

Onde estava sua cidade na época da Pangeia? Este mapa interativo mostra.

A ferramenta Ancient Earth calcula como a deriva continental arrastou o local da sua casa para cá e para lá em 750 milhões de anos de história da Terra.

Por Bela Lobato 10 mar 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Imagem da terra há 280 milhões de anos atrás.
 (Dinosaurpictures/Ancient Earth globe/Reprodução)
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Onde estava sua cidade na época da Pangeia? Este mapa interativo mostra. Priorizar nos meus resultados Google

Terremotos e vulcões são lembretes de que a superfície da Terra é uma obra inacabada, em constante mudança. Embora pouca coisa mude perceptivelmente durante o curso de nossas curtas vidas, as diferenças ao longo de centenas de milhões de anos são dramáticas. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, na Pangeia: um supercontinente que existiu entre 200 a 540 milhões de anos, durante a era Paleozoica. 

 

Não é difícil visualizar o encaixe da costa brasileira com a costa oeste da África — uma evidência clássica de que os dois continentes um dia já estiveram juntos —, mas é bem mais complicado precisar onde estava a sua cidade naquela época. É isso que faz a ferramenta Ancient Earth, criada pelo programador Ian Webster. O programa exibe o globo nas diferentes configuraçãoes que ele teve ao longo de sua história com base em dados do Projeto PALEOMAP, liderado pelo paleogeógrafo norte-americano Christopher Scotese.

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O site é em inglês, mas pode ser que o seu navegador consiga traduzi-lo (para testar, clique em qualquer lugar da página com o botão direito do mouse e procure pela opção “traduzir para português”). Para começar a usar a ferramenta, basta inserir uma cidade na caixa de texto no canto superior esquerdo. 

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Muitas cidades brasileiras estão listadas

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mas, se a sua for muito pequena, pode ser preciso escolher uma cidade maior das redondezas para a consulta dar certo. O globo vai te mostrar então, a localização atual do município, com os continentes distribuídos da maneira que você já está acostumado.

Agora, há três opções para ligar a máquina do tempo: você pode navegar com as setas laterais do teclado ou escolher uma data específica na caixa de seleção no topo central da tela. É possível ainda selecionar marcos específicos da história, desde a aparição dos primeiros organismos multicelulares da Terra, há cerca de 600 milhões de anos, até o surgimento relativamente tardio dos primeiros hominídeos, há uns 8 milhões de anos.

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No canto inferior esquerdo da tela, um pequeno texto conta os principais marcos da era geológica selecionada. Um pouco acima desse texto, o site elenca fósseis de dinossauros que foram encontrados próximos a sua região (sem relação com o tempo selecionado). 

Nesses casos, o link dos fósseis leva um “perfil” da espécie, hospedado no site associado

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Dinosaur Pictures que se autodenomina o maior banco de dados sobre dinossauros na internet. Lá, Webster reuniu informações científicas, curiosidades, fotos e ilustrações sobre cada uma das espécies.

“Embora os modelos de placas tectônicas apresentem resultados precisos, você deve considerar os gráficos aproximados (obviamente, nunca conseguiremos provar a exatidão)”, escreveu Webster em um fórum online na época do lançamento da ferramenta. “Em meus testes, descobri que os resultados dos modelos podem variar significativamente. Escolhi esse modelo específico porque ele é amplamente citado e abrange o maior período de tempo.”

Clique aqui para conhecer o site e ver como o mundo que você conhece fica quando é movido pelas engrenagens do tempo.

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