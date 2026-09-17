Os 12 trabalhos de Hércules: entenda a saga do herói da mitologia grega

A mitologia greco-romana narra a impressionante saga de Hércules, o herói conhecido por sua força sobre-humana. Filho de Zeus, o chefe dos deuses, com uma mortal, seu nascimento despertou a ira de Hera, a esposa oficial de Zeus. Desde o berço, Hércules demonstrou sua força descomunal, estrangulando as duas serpentes enviadas por Hera para matá-lo.

A perseguição de Hera continuou, e seus poderes levaram Hércules a um acesso de loucura, resultando na trágica morte de sua própria esposa e filhos. Em busca de redenção e orientação, o herói procurou o Oráculo de Delfos. O Oráculo o enviou em servidão a Euristeus, rei da cidade de Micenas, que impôs as famosas doze tarefas.

Segundo a historiadora Renata Beleboni, da Unicamp, “os 12 trabalhos foram realizados para que Hércules se redimisse das mortes que cometeu e, também, para elevá-lo à condição divina ao fim de sua jornada”.

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Os feitos colossais do herói grego

As 12 tarefas exigiram força, coragem e inteligência sobre-humanas. Confira:

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1. Leão de Neméia: Um leão gigantesco e quase invulnerável devastava a região de Neméia, próxima à cidade de Micenas. Hércules o estrangulou até a morte, passando a usar sua pele como manto.

2. Hidra de Lerna: Uma serpente de nove cabeças, uma delas imortal, vivia na cidade de Lerna. Hércules decepou oito cabeças e seu sobrinho, Iolau, cauterizou as feridas para elas não nascerem mais. A cabeça imortal foi enterrada. Ao molhar suas flechas no sangue da Hidra, o herói as tornou venenosas.

3. Javali de Erimanto: Um javali aterrorizava as vizinhanças do monte Erimanto, no noroeste da Arcádia. Enorme e feroz, ele matava quem cruzasse seu caminho. A tarefa era capturá-lo vivo. O animal foi cercado e, quando se cansou, foi dominado por Hércules.

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4. Corça Cerinéia: No monte Cerineu – também próximo da região da Arcádia – havia uma corça com chifres de ouro e pés de bronze. Ela era muito veloz e tinha que ser capturada viva. Hércules a perseguiu por um ano até os confins do mundo conhecido. Finalmente a capturou durante a travessia de um rio.

5. Aves do Estínfalo: Num bosque às margens do lago Estínfalo, no norte da Arcádia, escondiam-se aves que, além de devorar as colheitas da região, também atacavam os homens. Para matá-las, Hércules primeiro usou um címbalo (antigo instrumento de cordas) para atraí-las. Assim que as aves saíram do bosque, o herói pôde atingi-las com suas flechas venenosas.

6. Cavalariças de Áugias: Áugias, rei da Élida, região a oeste da Arcádia, tinha grandes rebanhos de cavalos (ou gado, conforme a versão), mas não cuidava de seus estábulos, que acumularam uma colossal quantidade de estrume ao longo dos anos. Hércules conseguiu lavá-los num só dia, usando a água de dois rios, cujos cursos desviou com sua força.

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7. Touro de Creta: Por vingança, Poseidon, deus do mar, havia deixado louco um lindo touro pertencente ao rei de Creta, uma ilha grega. O animal devastava os campos da região e Hércules foi até lá para dominá-lo. Após controlar o touro, o herói precisou nadar de Creta até o continente levando a fera consigo.

8. Éguas de Diomedes: Diomedes – filho de Ares, deus da guerra – vivia na Trácia (região hoje pertencente à Turquia e à Bulgária). Ele tinha quatro éguas ferozes e carnívoras, que alimentava com os estrangeiros que apareciam em suas terras. Hércules capturou as éguas e, notando que elas estavam famintas, serviu-lhes Diomedes como refeição.

9. Cinto de Hipólita: Hipólita era rainha das amazonas, tribo de mulheres guerreiras que viviam perto do mar Negro. Ela tinha um belo cinto, desejado pela filha de Euristeus. A mando do rei, Hércules convenceu Hipólita a lhe entregar o objeto, mas Hera incitou as amazonas à guerra e o herói teve que matar a rainha.

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10. Bois de Gérion: Gérion, um gigante de três cabeças, vivia na ilha de Erítia (possivelmente perto de Cádiz, no sul da Espanha) e possuía um numeroso rebanho de bois. Os animais eram guardados por um pastor monstruoso, Eurítion, e seu cão, ambos com diversas cabeças. Após matar a dupla, Hércules acabou com Gérion, usando sua clava, e entregou os bois a Euristeus.

11. Pomos de Ouro: As maçãs de ouro ficavam num jardim desconhecido e Hércules vagou o mundo atrás delas. Segundo alguns textos mitológicos, quem finalmente encontrou os pomos para o herói foi Atlas – que havia recebido de Zeus o castigo de carregar o mundo nas costas. Enquanto Atlas foi atrás das maçãs, Hércules sustentou o mundo em seu lugar.

12. Guardião do Hades: Cérbero, um cão de três cabeças e cauda em forma de serpente, guardava a entrada do Hades, o mundo subterrâneo, permitindo a entrada de todos, mas não deixando ninguém sair. Hércules o capturou e, após mostrar Cérbero a Euristeus, devolveu o cão guardião ao inferno.

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O Destino Final e o Legado de Hércules

Após completar os árduos 12 Trabalhos, Hércules casou-se com Dejanira. Em uma viagem, o centauro Néssus tentou violentá-la e acabou morto pelo herói.

Contudo, Néssus, em seu leito de morte, enganou Dejanira, dizendo que seu sangue era um elixir do amor. Tempos depois, ao desconfiar da paixão de Hércules por outra mulher, Dejanira enviou-lhe um manto embebido no sangue de Néssus. Ao vesti-lo, Hércules sentiu o veneno e morreu.

A mitologia conta que seu corpo físico foi queimado em uma pira, mas sua essência ascendeu ao Olimpo, a morada dos deuses.

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Este texto foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas com base em uma matéria da Mundo Estranho de 2011.