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História

Peru, cranberry e ponche de uva: como foi a primeira ceia de Natal fora da Terra

A bordo da Apollo 8, três astronautas passaram a noite de 24 de dezembro de 1968 em órbita da Lua. Veja como foi o jantar.

Por Luiza Lopes 24 dez 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Fotografia da primeira ceia de Natal fora da Terra.
 (NASA/U.S. Natick Soldier Systems Center Photographic Collection/Divulgação)
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Peru, cranberry e ponche de uva: como foi a primeira ceia de Natal fora da Terra Priorizar nos meus resultados Google

Na noite de 24 de dezembro de 1968, a quase 400 mil quilômetros da Terra, três astronautas celebraram um Natal inédito. A bordo da missão Apollo 8, Frank Borman, Jim Lovell e William Anders realizaram a primeira ceia natalina fora do planeta. O cardápio incluía peru com molho, molho de cranberry e ponche de uva.

A Apollo 8 foi a primeira missão tripulada a deixar a órbita terrestre e alcançar a Lua. O voo ocorreu em meio à corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética e tinha como objetivo demonstrar a capacidade norte-americana de chegar ao entorno lunar. Embora não previsse pouso, colocou os astronautas em órbita da Lua e abriu caminho para as missões seguintes, incluindo o primeiro pouso tripulado, realizado no ano seguinte.

Nos primeiros dias de viagem, a alimentação foi um problema. Registros da Nasa mostram que os astronautas comeram menos do que o planejado, o que preocupou a equipe médica da missão.

No segundo dia de voo, por exemplo, Borman consumiu apenas 881 calorias. Para comparação, estima-se que um homem adulto precise de cerca de 2.000 a 2.500 calorias por dia. O motivo? A maior parte da comida era pouco atraente.

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Até então, a alimentação espacial se baseava quase exclusivamente em produtos altamente processados. Muitos alimentos eram comprimidos ou desidratados e só se tornavam comestíveis após a adição de água, feita pelos próprios astronautas. Nesse processo, acabavam absorvendo o gosto das embalagens, não o sabor original.

Os astronautas comiam cubos sólidos com as mãos ou espremiam comida reidratada por tubos diretamente na boca. Embora funcionais do ponto de vista técnico, essas soluções reduziram o apetite e foram alvo de críticas frequentes desde as primeiras missões tripuladas da década de 1960.

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A refeição servida na noite de 24 de dezembro foi pensada como uma exceção. Preparada como surpresa, ela foi encontrada pela tripulação no compartimento de mantimentos, embrulhada em papel-alumínio e decorada com fitas vermelhas e verdes.

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O principal avanço estava na embalagem. A NASA introduziu o chamado wetpack, um recipiente termoestabilizado que mantinha o alimento com seu teor normal de água e permitia o consumo com colher. Pela primeira vez, astronautas puderam comer pedaços de carne em ambiente de microgravidade, sem a necessidade de reidratar o alimento antes do consumo.

O desenvolvimento do wetpack levou anos. O sistema foi criado pelo Laboratório Natick do Exército dos Estados Unidos, em Massachusetts, enquanto a Força Aérea realizou inúmeros voos parabólicos para testar o uso da colher em gravidade zero. Embora alimentos em purê já tivessem sido consumidos em missões anteriores, pedaços de carne como o peru nunca haviam sido levados dessa forma ao espaço.

O impacto foi imediato. O peru com molho foi o único item do cardápio da missão que recebeu elogios claros da tripulação. Após a refeição, Lovell entrou em contato com o centro de controle em Houston. “Parece que cometemos uma grande injustiça com o pessoal da comida”, disse ao comunicador Mike Collins, segundo publicação da NASA.

“O Papai Noel trouxe uma ceia congelada para cada um de nós; estava deliciosa. Peru com molho, molho de cranberry, ponche de uva; [estava] excepcional.” Collins respondeu que ficou satisfeito com a notícia, mas comentou que a equipe em terra passava a data “comendo café frio e sanduíches de mortadela”.

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Missões seguintes passaram a incluir mais embalagens úmidas e ampliar o uso de talheres. Pequenos ajustes no sistema de alimentação tiveram efeitos práticos no bem-estar das tripulações.

Enquanto compartilhavam a ceia, os astronautas também protagonizavam outro momento histórico. Na mesma noite, transmitiram ao vivo imagens inéditas da Lua e da Terra vistas do espaço, em um programa que se tornaria o mais assistido da história da televisão até aquele momento.

Durante a transmissão, leram trechos do livro do Gênesis e encerraram com uma mensagem que ficaria marcada: “Boa noite, boa sorte, um Feliz Natal, e Deus abençoe a todos vocês, todos vocês na boa Terra”.

Fotografia tirada por Bill Anders, membro da tripulação da Apollo 8 , em 24 de dezembro de 1968, enquanto em órbita ao redor da Lua, mostrando a Terra nascendo pela terceira vez acima do horizonte lunar.
Fotografia tirada por Bill Anders em 24 de dezembro de 1968. (Wikimedia Commons/Reprodução)
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